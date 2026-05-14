ETV Bharat / bharat

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত আমি একত্ৰিত হৈছোঁ: এছ জয়শংকৰ

দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী সন্মিলনত অধ্যক্ষতা এছ জয়শংকৰৰ ।

Miniter of External Affairs S Jaishankar addressing BRICS Foreign Ministers Meeting in Delhi, on Thursday
এছ জয়শংকৰ (Screengrab from MEA livestream)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠক । ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই বৈঠক সম্বোধন কৰি এছ জয়শংকৰে ঘোষণা কৰে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তনৰ সময়তে এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ।

দ্বিপাক্ষিক আৰু বহুপক্ষীয় যোগাযোগৰ জৰিয়তে ঘনিষ্ঠ আৰু নিয়মীয়া যোগাযোগত থকাৰ বাবে তেওঁ উপস্থিত প্ৰতিনিধিসকলক প্ৰশংসা কৰে । ব্ৰিকছৰ বৈঠকৰ বাবে এই সন্মিলনক তেওঁ এক বিশেষ অনুষ্ঠান বুলি অভিহিত কৰে ।

তেওঁ কয় যে এই সন্মিলনে প্ৰত্যককে নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগী আদান-প্ৰদান কৰাৰ সুযোগ দিয়ে । বৰ্তমানৰ জটিল আৰু অনিশ্চিত বিশ্বত ইয়াৰ গুৰুত্ব অধিক বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

মুকলি ভাষণত এছ জয়শংকৰে কয়, "অধ্যক্ষ হিচাপে মই প্ৰতিটো প্ৰতিনিধি দলক তেওঁলোকৰ উপস্থিতিৰ বাবে আৰু ব্ৰিকছৰ কাঠামোৰ ভিতৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ অবিৰত দায়বদ্ধতাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আমি সকলোৱে দ্বিপাক্ষিক আৰু বহুপক্ষীয় সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে ঘনিষ্ঠ আৰু নিয়মীয়া যোগাযোগত আছো । ব্ৰিকছৰ বৈঠকৰ বাবে আজি একত্ৰিত হোৱাটো এক বিশেষ মুহূৰ্ত । ই আমাক দৃষ্টিভংগীৰ আদান-প্ৰদানৰ সুবিধা দিয়ে । এই জটিল আৰু অনিশ্চিত বিশ্বত ইয়াৰ গুৰুত্ব অধিক...।"

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই বৈঠকত ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ বিশ্বব্যাপী আৰু আঞ্চলিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰিব । দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ব্ৰিকছৰ সদস্য আৰু অংশীদাৰ দেশসমূহে "ব্ৰিকছ@২০: স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে নিৰ্মাণ" শীৰ্ষক এক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰ পিছত "গোলকীয় শাসন আৰু বহুপক্ষীয় ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ" বিষয়ক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব ।

২০২৫ চনৰ ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ৮০ সংখ্যক অধিৱেশনৰ অন্তত ব্ৰিকছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে অন্তিমখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল । ২০২৬ চনৰ বাবে ভাৰতে আগন্তুক ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষতা কৰে ।

মূলতঃ ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাই গঠন কৰা ব্ৰিকছৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈ ইজিপ্ত, ইথিওপিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, ইৰাণ, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী আদি দেশকো সামৰি লোৱা হয় । ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিও এই বৈঠকত উপস্থিত আছে । ইৰাণৰ সৈতে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকা সংঘাতৰ মাজতে মন্ত্ৰীগৰাকী ভাৰতত উপস্থিত হৈছে । এই বৈঠকত কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ প্ৰণালীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :

নতুন দিল্লীত আৰম্ভ BRICS সন্মিলন, ভাৰতত উপস্থিত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰ’ভ

TAGGED:

ব্ৰিকছ
এছ জয়শংকৰ
ব্ৰিকছ সন্মিলন
ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী
BRICS FOREIGN MINISTERS MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.