ETV Bharat / bharat

ব্ৰিকছ সন্মিলন: নয়ডা বিমানবন্দৰত অৱতৰণ ইখনৰ পিছত সিখন ৰাছিয়াৰ বিমান

ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । তাৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰে হ'ব দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ।

BRICS Summit 2026
ব্ৰিকছ সন্মিলন : নয়ডা বিমানবন্দৰত অৱতৰণ ইখনৰ পিছত সিখন ৰাছিয়াৰ বিমান (ANI)
author img

By ANI

Published : September 10, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়ডা (উত্তৰ প্ৰদেশ) : অহা ১২-১৩ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ নতুন দিল্লীত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব । যাক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত দেখা গৈছে । বহু প্ৰত্যাশিক ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ পূৰ্বে বিশ্বৰ নেতাসকলৰো আগমন আৰম্ভ হৈছে । নয়ডা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ইতিমধ্যে ৰাছিয়াৰ ৩ খনকৈ বিমানে অৱতৰণ কৰিছে । ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । নেতাগৰাকী নতুন দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে নয়ডাৰ বিমানবন্দৰত ৰাছিয়াৰ বিমানকেইখন দেখা গৈছে । পুটিনে এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব । এই বৈঠক ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ক্ৰেমলিনৰ মুখপাত্ৰ দিমিত্ৰী পেস্কোভে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ বাবে ব্যাপক কৌতুহলৰ কথা উল্লেখ কৰি নিশ্চিত কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ নেতাগৰাকীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিখন ১১ ছেপ্টেম্বৰ শুকুৰবাৰে হ'ব ।

মস্কোৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল সংবাদমেলত সাংবাদিকৰ আগত পেস্কোভে কয়, "আমি এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আন এখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ বাবে আগ্ৰহী । ইয়াৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । শুকুৰবাৰৰ দিনা প্ৰথমে তেওঁলোকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব । বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ বিষয়ে এই বৈঠকত বিশেষ স্থান লাভ কৰিব ।"

BRICS Summit 2026
নয়ডা বিমানবন্দৰত অৱতৰণ ৰাছিয়াৰ বিমানৰ (ANI)

শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে পেস্কোভে উল্লেখ কৰে যে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই ভ্ৰমণ দুয়োখন দেশৰ বাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ । পেস্কোভে ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সফলতাও কামনা কৰিছে ।

পেস্কোভে লগতে কয়, "এই কেইদিনৰ ভিতৰতে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে ভাৰত ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিব । আপুনি জানে যে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ এই দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছে । এই সম্পৰ্কত তেওঁলোক অতি ব্যৱহাৰিক আৰু তেওঁলোকে আমাৰ এজেণ্ডা আৰু আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত অতি মুকলি আৰু গঠনমূলকভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী । অৱশ্যে ই আমাৰ সহযোগিতাৰ অতিৰিক্ত পথ মুকলি কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই যে এই সন্মিলন সফল হ'ব । আমি আমাৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ তিনিটা মূল স্তম্ভত ব্ৰিকছৰ সহযোগিতাৰ অধিক বিকাশত অৰিহণা যোগাবলৈ আমাৰ সাধ্য অনুসৰি চেষ্টা কৰিছো । সেইকেইটা হৈছে নীতি আৰু নিৰাপত্তা, অৰ্থনীতি আৰু বিত্ত আৰু সাংস্কৃতিক আৰু মানৱীয় প্ৰেক্ষাপট । গতিকে আমি ব্ৰিকছৰ ভিতৰত বিভিন্ন ফৰ্মেটত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নতুন দেশক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ ধাৰণাটোক সমৰ্থন কৰিছো ।"

স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰে নিৰ্মাণ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে ভাৰতে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিব । যাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক :

কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ অসম-মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ব্ৰিকছ সন্মিলন
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি
পুটিন
নৰেন্দ্ৰ মোদী
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.