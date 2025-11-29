পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে RELOS সামৰিক চুক্তিত অনুমোদন জনাবলৈ ওলাইছে ৰাছিয়া
দুয়োখন দেশৰ মাজত লজিষ্টিক বিনিময়ৰ পাৰস্পৰিক বিনিময় চুক্তি (RELOS) যৌথ সামৰিক অনুশীলন, দুৰ্যোগ সাহায্য আৰু অন্যান্য অভিযানৰ বাবে সমন্বয় বৃদ্ধিৰ বাবে সৃষ্টি কৰা হৈছে ।
Published : November 29, 2025 at 8:44 AM IST
নতুন দিল্লী : ২৩ সংখ্যক দ্বিপাক্ষিক সন্মিলনৰ বাবে ৪-৫ ডিচেম্বৰত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব । পুটিনৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণসূচীৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ সৈতে সামৰিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ সংসদৰ নিম্ন সদনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সামৰিক চুক্তিত অনুমোদন জনাবলৈ সাজু হৈছে ।
২০২৫ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত মস্কোত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত বিনয় কুমাৰ আৰু পূৰ্বৰ উপ-প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আলেকজেণ্ডাৰ ফমিনে স্বাক্ষৰ কৰিছিল 'Reciprocal Exchange of Logistics Agreement (RELOS)' চুক্তিত । ইয়াৰ লক্ষ্য আছিল দুয়োখন কৌশলগত অংশীদাৰৰ মাজত সামৰিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা ।
ৰাছিয়াৰ চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা টাছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ৰাছিয়াৰ ফেডাৰেল এছেম্বলীৰ নিম্ন সদন ষ্টেট ডুমাই ৰাছিয়ান চৰকাৰৰ টোকাটোৰ সৈতে RELOS-ৰ অনুমোদন নিজৰ ডাটাবেছত আপলোড কৰিছে । লগতে কয়, “ৰাছিয়া চৰকাৰে বিশ্বাস কৰে যে এই নথিখনৰ অনুমোদনে সামৰিক ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়া আৰু ভাৰতৰ মাজত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰিব ।”
RELOS চুক্তিৰ লক্ষ্য হৈছে যৌথ সামৰিক অনুশীলন, দুৰ্যোগ সাহায্য আৰু অন্যান্য অভিযানৰ বাবে সমন্বয় সুশৃংখলিত কৰা । স্থানীয় প্ৰতিৰক্ষা সূত্ৰৰ মতে, RELOS-এ অনুশীলন আৰু দুৰ্যোগ সাহায্যকে ধৰি যৌথ কাৰ্যকলাপৰ পদ্ধতি সৰল কৰি সামৰিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিব ।
এই ধৰণৰ চুক্তিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণকাৰী দুয়োটা পক্ষৰ বাবে শান্তিকালীন অভিযানৰ ভৌগোলিক সুযোগ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব । এইটোও সম্ভৱ যে এই চুক্তিৰ বিধানসমূহ আৰ্কটিকত যৌথ অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব, কিয়নো ভাৰতে ইয়ামাল উপদ্বীপৰ পৰা এল এন জি প্ৰেৰণ কৰে । চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত দৈনিক কাকত ইজভেষ্টিয়াই উল্লেখ কৰে ।
ভাৰতীয় নৌসেনাৰ টালৱাৰ শ্ৰেণীৰ ফ্ৰিগেটৰ লগতে আৰ্কটিকৰ ঠাণ্ডা জলবায়ুত যাত্ৰা কৰিবলৈ সুসজ্জিত আই এন এছ বিক্ৰমাদিত্য বিমানবাহী জাহাজে ৰাছিয়াৰ নৌসেনাৰ ঘাটিসমূহ লজিষ্টিক সহায়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । আনহাতে, ৰাছিয়ান নৌসেনাই ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলত চীন আৰু অন্যান্য বাহ্যিক দেশৰ উপস্থিতিৰ ক্ষতিপূৰণ কৰিবলৈ ভাৰতৰ সুবিধাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মতপোষণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিবলগা পুটিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলন আলোচনাত মিলিত হ’ব । এই আলোচনাই দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পৰ্কক আৰু অধিক দৃঢ় কৰাৰ বাবে বাণিজ্য আৰু প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰকে ধৰি বহুতো উল্লেখযোগ্য ফলাফলৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়তে ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কই বিগত দুটা দশকৰ ভিতৰত সম্ভৱতঃ আটাইতকৈ বেয়া পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে । কাৰণ নতুন দিল্লীয়ে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ৱাশ্বিংটনে ২৫ শতাংশ লেভিকে ধৰি ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ বৃহৎ শুল্ক আৰোপ কৰিছিল ।
আনহাতে, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এই ভ্ৰমণৰ কথা ঘোষণা কৰি শুকুৰবাৰে কয় যে ভাৰত-ৰাছিয়াৰ ‘বিশেষ আৰু বিশেষ সুবিধাপ্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব’ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নতুন দৃষ্টিভংগী নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব ।
ক্ৰেমলিনে কয় যে নেতা দুগৰাকীৰ মাজত অনুষ্ঠিত আলোচনাৰ পিছত দুয়োপক্ষই যৌথ বিবৃতি গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে “আন্তঃবিভাগীয় আৰু ব্যৱসায়িক চুক্তিৰ বিস্তৃত পৰিসৰ” স্বাক্ষৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
জানিব পৰা মতে, স্থানীয় মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰি দুমুখীয়া বাণিজ্যক শক্তিশালী কৰাৰ উপায়, ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দ্বিপাক্ষিক শক্তি সহযোগিতাক আগুৱাই নিয়া, প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰা আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতে আলোচনাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ উপৰি ভাৰতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ ফলত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বাণিজ্যিক ঘাটি দূৰ কৰাৰ বাবে নতুন দিল্লীয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসামৰিক পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োপক্ষই সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণত ৰাছিয়ান ফেডাৰেচনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ২৩ সংখ্যক ভাৰত-ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে অহা ৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৫ ডিচেম্বৰলৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব ।"