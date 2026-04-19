স্বাস্থ্য়-সুস্থতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য়ৰে মিজোৰামত 'ৰাণ ফ'ৰ নিউট্ৰিচন' হাফ মাৰাথন

স্বাস্থ্য়-সুস্থতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য়ৰে মিজোৰামত 'ৰাণ ফ'ৰ নিউট্ৰিচন' হাফ মাৰাথন
পুষ্টি আৰু সুষম খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্য়ে দেশজুৰি আৰম্ভ পোষণ অভিযান ।
Published : April 19, 2026 at 3:42 PM IST
গুৱাহাটী : 'জীৱনৰ প্ৰথম ছয় বছৰত মস্তিষ্কৰ বিকাশ সৰ্বাধিক কৰা'ৰ শ্লোগানেৰে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে অষ্টম সংখ্য়ক 'পোষণ পখৱাড়া' বা পোষণ অভিযান । তৃণমূল পৰ্যায়ত পুষ্টি আৰু সুষম খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্য়ে আৰম্ভ কৰা এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হয় 'ৰাণ ফ'ৰ নিউট্ৰিচন' হাফ মাৰাথন ।
শনিবাৰে সফলতাৰে আয়োজন কৰা এই হাফ মাৰাথনত প্ৰায় ৫০০ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই মাৰাথনৰ লক্ষ্য হৈছে নাগৰিকসকলক সুষম খাদ্য, নিয়মীয়া শাৰীৰিক ব্য়ায়াম, শৈশৱৰে পৰাই স্বাস্থ্যসন্মত অভ্যাস গ্ৰহণৰ তাৎপৰ্য্যৰ বিষয়ে সজাগ কৰাটো । বিভিন্ন বয়সৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে একত্ৰিত হৈ 'সুস্বাস্থ্য়, সুস্থ মন'ৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰে । সামগ্ৰিক বিকাশত পুষ্টিৰ গুৰুত্বক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো এই দৌৰে বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে ।
এই পদক্ষেপে পুষ্টিহীনতা আঁতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কেও ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰা হয় । এনে সামূহিক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীক প্ৰসাৰিত কৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । এনে অনুষ্ঠানে আচৰণ পৰিৱৰ্তনক উৎসাহিত কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত ফিটনেছ আৰু পুষ্টিৰ সজাগতাৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ৯ এপ্ৰিলৰ পৰা অহা ২৩ এপ্ৰিললৈকে সমগ্ৰ দেশতে চলিছে এই সজাগতা অভিযান । সকলো শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে যাতে পুষ্টি আৰু সুস্বাস্থ্য়ৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব পাৰে সেইবাবে প্ৰতি বছৰেই একো একোটা বিশেষ উদ্দেশ্য় সন্মুখত ৰাখি এই অভিযান চলাই আহিছে ।
