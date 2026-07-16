ETV Bharat / bharat

ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হোৱা এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানৰ এটা বাসগৃহ

ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হ’লেও যোৱা ৪০ বছৰে বাসগৃহটোৰ এচপৰা ইটাৰো হেৰফেৰ হোৱা নাই ৷ কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ ?

KPS GILL
কেপিএছ গিলৰ জৰাজীৰ্ণ ঘৰটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 1:20 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

লুধিয়ানা(পঞ্জাব): সমাজ সেৱাৰ লক্ষ্যৰে আৰক্ষী বিভাগত ভৰ্তি হৈ এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়ালৈ পদোন্নতি হোৱা ব্যক্তি হৈছে কেপিএছ গিল ৷ গিলে কৰ্মজীৱনৰ এক মূল্যবান সময় অসমত পাৰ কৰিছিল ৷ বিশেষকৈ অসম আন্দোলনৰ কথা উলিয়ালে এইগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ নাম চৰ্চালৈ আহে ৷

১৯৬০ৰ দশকত আইপিএছ বিষয়া হিচাপে কেপিএছ গিলৰ কর্মজীৱন আৰম্ভ হয় ৷ এইগৰাকী বিষয়াৰ অসমৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছিল ৷ তেওঁ প্ৰায় ২৫ বছৰে অসমত বাস কৰে ৷ অসমৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যেনে - অসম আন্দোলন, নেলীৰ হত্যাকাণ্ড আদিৰ সৈতে এইগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সাঙোৰ খাই আছে ৷

আনহাতে, দিলজিৎ দোসাঞ্জৰ ছবি ‘সতলুজ’ মুক্তিৰ পিছৰে পৰা অহৰহ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আহিছে । মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী যশৱন্ত সিং খালৰাৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত হৈছে এই ছবিখন । ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ পিছতে পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন ডিজিপি কেপিএছ গিলৰ নামো চৰ্চালৈ আহিছে । ১৯৮৫ চনৰ পৰা ১৯৯৫ চনলৈকে এই সময়ছোৱাক প্ৰায়ে পঞ্জাবৰ ‘অন্ধকাৰৰ যুগ’ বুলি কোৱা হয় ।

পঞ্জাবত বৃদ্ধি পোৱা সাম্প্ৰদায়িকতাবাদক ৰোধ কৰাৰ দায়িত্ব কেপিএছ গিলক অৰ্পণ কৰা হৈছিল । ১৯৮৮-১৯৯০ চনলৈকে আৰু পুনৰ ১৯৯১-১৯৯৫ চনলৈকে পঞ্জাবৰ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হিচাপে গিলে দায়িত্ব পালন কৰিছিল । কেপিএছ গিল লুধিয়ানাৰ গিল গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিল ৷ অৱশ্যে আজি তেওঁৰ গাঁৱত থকা পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটো এক ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে ।

KPS GILL
ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হোৱা এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানৰ এটা বাসগৃহ (ETV Bharat)

গিলৰ গাঁৱৰ সৈতে সংযোগ

১৯৩৪ চনৰ ২৯ ডিচেম্বৰত লুধিয়ানাৰ গিল গাঁৱত কেপিএছ গিলৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁৰ পিতৃ ৰাচপাল সিং গিল আৰু মাতৃ অমৃত কৌৰ । স্বাধীনতাৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালটো হিমাচলৰ ছিমলালৈ গুচি যায় আৰু তাতেই তেওঁ শৈশৱৰ বেছিভাগ সময় কটায় । তেওঁৰ পিতৃ ৰাচপাল সিং গিল আছিল চৰকাৰী জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা । গিলে অতি কম বয়সতে মাতৃক হেৰুৱাইছিল ।

ধ্বংসস্তুপত পৰিণত এটা ঘৰ

কেপিএছ গিলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটো এতিয়াও লুধিয়ানাৰ গিল গাঁৱত আছে যদিও সেয়া এতিয়া ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে । এই ঘৰটোৰ বাহিৰেও গাঁওখনত গিলৰ কোনো স্মৃতিসৌধ বা আন কোনো সোঁৱৰণী নাই । গাঁওখনৰ প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়া মিক্কাই নিজৰ এক্স একাউণ্টত এই ঘৰটোৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷ তেওঁ তাত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘এই জৰাজীৰ্ণ ঘৰটো পঞ্জাব আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন ডিজিপি কেপিএছ গিলৰ আৰু ই লুধিয়ানা জিলাৰ গিল গাঁৱৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত অৱস্থিত ।’’

KPS GILL
আজি সেয়া ধ্বংসস্তুপহে মাথোঁ (ETV Bharat)

এই কথা আশ্বৰ্যজনক যে এই ঘৰটোৰ এচপৰা ইটাৰো হেৰফেৰ হোৱা নাই ৷ গিলৰ পিতৃ আছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ এজন প্ৰখ্যাত অভিযন্তা । যাক ‘ভাক্ৰানাংগল’ বুলিও জনা গৈছিল ৷ তেওঁ পং বান্ধ আৰু ৰঞ্জিত সাগৰ বান্ধ নিৰ্মাণত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

কেপিএছ গিলে নাগালেণ্ড আৰক্ষীত আইপিএছ বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰি পোনপটীয়াকৈ এএছপি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ৷ তেওঁ অসমত আন্দোলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ডেপুটেচনত তেওঁক পঞ্জাবৰ ডিজিপি হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । অৱসৰৰ পিছত গিলে গাঁৱত আত্মীয়সকলে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানসমূহত সঘনাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ২০১৭ চনৰ ২৬ মে’ত ৮২ বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ।

তেওঁ নিজৰ জীৱনটো বিলাসিতাৰে কটোৱাৰ লগতে সদায়ে গোঁফৰ বিশেষ যত্ন লোৱা দেখা লৈছিল । তেওঁক চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰে ।

গাঁৱৰ মানুহে কি কয় ?

সাংবাদিকৰ এটা দলে শেহতীয়াকৈ কেপিএছ গিলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটো পৰিদৰ্শন কৰে ৷ গিলে নিজেও সেই চহৰখনত বাস কৰিছিল ৷ গাঁওখনৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য বালকাৰ সিঙে কয়, ‘‘মোৰ বয়স ৪০ বছৰ, তথাপিও এই ঘৰটোৰ অৱস্থা যোৱা ৪০ বছৰ ধৰি একেই আছে । মালিকীস্বত্ব দাবী কৰিবলৈ কোনেও আগবাঢ়ি অহা নাই, সম্পত্তিও বিক্ৰী হোৱা নাই । ২০১১ চনত কেপিএছ গিলে গাঁওখনলৈ আহিছিল ৷ তাৰপিছৰ পৰাই তেওঁ অথবা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোক তালৈ অহা নাই ।’’

KPS GILL
এইটোৱেই গিলৰ ঘৰ, বাটৰুৱাজনে যেন তাকেই কৈছে (ETV Bharat)

সিঙে কয়, ‘‘এই ঘৰটোত কেপিএছ গিলৰ পৰিয়ালে বাস কৰিছিল ৷ এবাৰ তেওঁ গাঁওখনলৈ অহাৰ সময়তে সমগ্ৰ অঞ্চলটো আৰক্ষীয়ে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছিল ৷ গিলৰ মৃত্যুৰ পিছত গাঁওখনত বা ঘৰটোত কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল । পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কাৰণত কোনো আত্মীয়ও তালৈ অহা নাছিল । পিছলৈ গিলৰ দুই ভাতৃয়ে গাঁওখন এৰি চহৰত বাস কৰিবলৈ লয় ৷’’

গাঁৱত কোনো স্মৃতিসৌধ নাই

লুধিয়ানাৰ গিল গাঁৱত থকা কেপিএছ গিলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটোৰ বাহিৰে তাত তেওঁৰ আন কোনো লেখ-জোখ নাই । গাঁওখনৰ কেইবাটাও প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে আৰু যেতিয়াই কোনো বাসিন্দাই উচ্চ পদবী লাভ কৰে বা কোনো উল্লেখযোগ্য কাম কৰে, তেতিয়াই স্মৃতিসৌধ স্থাপন কৰাৰ প্ৰথাটো গাঁৱখনত চলি আহিছে ৷

তাৰপিছতো কিন্তু এগৰাকী বৃদ্ধলোকে এনেদৰে মন্তব্য কৰে, ‘‘গাঁৱৰ কোনোৱেই কেপিএছ গিলক মনত পেলাব নিবিচাৰে ৷ তেওঁৰ বিষয়ে কোনেও কথা ক'ব নিবিচাৰে । গাঁৱৰ মানুহে তেওঁক বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে, ইচ্ছাও নকৰে ।’’

সাংবাদিকৰ দলটোৱে গাঁৱৰ আন আন মানুহৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও কোনেও এই প্ৰসংগত মুখ খুলিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে ৷

কেপিএছ গিলৰ নিযুক্তি

১৯৫৮ চনত কেপিএছ গিলে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰি অসম কেডাৰত নিযুক্তি লাভ কৰে । তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ প্ৰথম ২৮টা বছৰ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য অসম আৰু মেঘালয়ত পাৰ কৰে । তাত তেওঁ বিভিন্ন জিলাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত অধিষ্ঠিত হৈছিল । ১৯৮০ চনত তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শক পদলৈ উন্নীত হয় ।

KPS GILL
ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হ’লেও যোৱা ৪০ বছৰে বাসগৃহটোৰ এচপৰা ইটাৰো হেৰফেৰ (ETV Bharat)

আশীৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়া অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি আছিল, তেতিয়া গিলৰ বিৰুদ্ধে বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । এনে সময়তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া প্ৰতিবাদকাৰীক লঠিয়াই লঠিয়াই হত্যা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।

পঞ্জাৱত নিযুক্তি আৰু ডিজিপি হিচাপে কাৰ্যকাল(১৯৮৪–১৯৯৫)

প্ৰথমটো কাৰ্যকাল(১৯৮৮–১৯৯০): দেশৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ মাজতে ১৯৮৪ চনত তেওঁক নিজৰ গৃহ ৰাজ্য পঞ্জাবলৈ বদলি কৰা হয় ৷ তাত তেওঁ দুটা পৃথক কাৰ্যকালত আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।

১৯৮৮ চনৰ মে’ মাহত পঞ্জাব আৰক্ষীৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়তে গিলে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে জড়িত অভিযান শ্ৰীহৰমন্দিৰ চাহাব কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত হোৱা ‘অপাৰেশ্যন ব্লেক থাণ্ডাৰ-২’ৰ নেতৃত্ব দিছিল । ‘অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ’ৰ দৰে নহয়, এই অভিযানত কমাণ্ডোসকলে চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাও কৰি মূল ভৱনটোত স্নাইপাৰ নিয়োগ কৰিছিল, যাৰ ফলত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।

দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল, ১৯৯১-১৯৯৫ চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে(অৱসৰ লোৱালৈকে): পঞ্জাৱত তেওঁৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত সন্ত্ৰাসবাদী নিৰ্মূল কৰাৰ কৃতিত্ব দিয়া হৈছিল ৷ গিল আৰু নেতৃত্বৰ অধীনত থকা আৰক্ষী বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে এনকাউণ্টাৰ, স্বৈৰচাৰীমূলকভাৱে কৰা গ্ৰেপ্তাৰ আৰু মানৱ অধিকাৰৰ উলংঘনৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷

তদুপৰি ১৯৮৮ চনত ৰূপন দেওল বাজাজ নামৰ এগৰাকী মহিলা আইএএছ বিষয়াক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গোচৰত আদালতে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰে ।

খালৰা গোচৰত চিবিআইয়ে দিলে ক্লীনশ্বিট

মানৱাধিকাৰ কৰ্মী যশৱন্ত সিং খালৰাৰ অপহৰণ আৰু হত্যাৰ তদন্তৰ দায়িত্বত আছিল চিবিআই । তেতিয়াৰ ডিজিপি কেপিএছ গিলে খালৰাক জিম্মাত থকাৰ সময়ত ব্যক্তিগতভাৱে ঝাবাল থানালৈ নিয়া বুলি বিচাৰ বিভাগৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষীয়ে আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছিল ৷ তাৰপিছতো কিন্তু চিবিআইয়ে তেওঁক তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত ক্লীনশ্বিট দিছিল ৷ যাৰ ফলত তেওঁ এই অভিযোগৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হৈছিল ।

এই কাৰণে কেপিএছ গিলৰ বিৰুদ্ধে কোনো অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰা নহ’ল । ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে উচ্চ ন্যায়ালয়ত গিলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি আবেদন দাখিল কৰিছিল ৷ ২০০৮ চনত এই আবেদনৰ উত্তৰত চিবিআইয়ে পুনৰ কয় যে গিলৰ বিৰুদ্ধে কোনো উপযুক্ত আইনী প্ৰমাণ পোৱা নগ’ল । ‘সতলুজ’ ছবিখনৰ শেষত এই কথাও উল্লেখ আছে ।

লগতে পঢ়ক: ধৰ্মৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি প্ৰেমৰ জয়: একতাৰ প্ৰতীক হৈ পৰা আন্তঃধৰ্মীয় তাৰকা দম্পতী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
PUNJAB POLICE FORMER DGP KPS GILL
দিলজিৎ দোসাঞ্জৰ ছবি সতলুজ
কেপিএছ গিল
KPS GILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.