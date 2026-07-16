ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হোৱা এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানৰ এটা বাসগৃহ
ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হ’লেও যোৱা ৪০ বছৰে বাসগৃহটোৰ এচপৰা ইটাৰো হেৰফেৰ হোৱা নাই ৷ কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ ?
Published : July 16, 2026 at 1:20 AM IST
লুধিয়ানা(পঞ্জাব): সমাজ সেৱাৰ লক্ষ্যৰে আৰক্ষী বিভাগত ভৰ্তি হৈ এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়ালৈ পদোন্নতি হোৱা ব্যক্তি হৈছে কেপিএছ গিল ৷ গিলে কৰ্মজীৱনৰ এক মূল্যবান সময় অসমত পাৰ কৰিছিল ৷ বিশেষকৈ অসম আন্দোলনৰ কথা উলিয়ালে এইগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ নাম চৰ্চালৈ আহে ৷
১৯৬০ৰ দশকত আইপিএছ বিষয়া হিচাপে কেপিএছ গিলৰ কর্মজীৱন আৰম্ভ হয় ৷ এইগৰাকী বিষয়াৰ অসমৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছিল ৷ তেওঁ প্ৰায় ২৫ বছৰে অসমত বাস কৰে ৷ অসমৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যেনে - অসম আন্দোলন, নেলীৰ হত্যাকাণ্ড আদিৰ সৈতে এইগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সাঙোৰ খাই আছে ৷
আনহাতে, দিলজিৎ দোসাঞ্জৰ ছবি ‘সতলুজ’ মুক্তিৰ পিছৰে পৰা অহৰহ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আহিছে । মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী যশৱন্ত সিং খালৰাৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত হৈছে এই ছবিখন । ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ পিছতে পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন ডিজিপি কেপিএছ গিলৰ নামো চৰ্চালৈ আহিছে । ১৯৮৫ চনৰ পৰা ১৯৯৫ চনলৈকে এই সময়ছোৱাক প্ৰায়ে পঞ্জাবৰ ‘অন্ধকাৰৰ যুগ’ বুলি কোৱা হয় ।
পঞ্জাবত বৃদ্ধি পোৱা সাম্প্ৰদায়িকতাবাদক ৰোধ কৰাৰ দায়িত্ব কেপিএছ গিলক অৰ্পণ কৰা হৈছিল । ১৯৮৮-১৯৯০ চনলৈকে আৰু পুনৰ ১৯৯১-১৯৯৫ চনলৈকে পঞ্জাবৰ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হিচাপে গিলে দায়িত্ব পালন কৰিছিল । কেপিএছ গিল লুধিয়ানাৰ গিল গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিল ৷ অৱশ্যে আজি তেওঁৰ গাঁৱত থকা পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটো এক ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে ।
গিলৰ গাঁৱৰ সৈতে সংযোগ
১৯৩৪ চনৰ ২৯ ডিচেম্বৰত লুধিয়ানাৰ গিল গাঁৱত কেপিএছ গিলৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁৰ পিতৃ ৰাচপাল সিং গিল আৰু মাতৃ অমৃত কৌৰ । স্বাধীনতাৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালটো হিমাচলৰ ছিমলালৈ গুচি যায় আৰু তাতেই তেওঁ শৈশৱৰ বেছিভাগ সময় কটায় । তেওঁৰ পিতৃ ৰাচপাল সিং গিল আছিল চৰকাৰী জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা । গিলে অতি কম বয়সতে মাতৃক হেৰুৱাইছিল ।
ধ্বংসস্তুপত পৰিণত এটা ঘৰ
কেপিএছ গিলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটো এতিয়াও লুধিয়ানাৰ গিল গাঁৱত আছে যদিও সেয়া এতিয়া ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে । এই ঘৰটোৰ বাহিৰেও গাঁওখনত গিলৰ কোনো স্মৃতিসৌধ বা আন কোনো সোঁৱৰণী নাই । গাঁওখনৰ প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়া মিক্কাই নিজৰ এক্স একাউণ্টত এই ঘৰটোৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷ তেওঁ তাত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘এই জৰাজীৰ্ণ ঘৰটো পঞ্জাব আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন ডিজিপি কেপিএছ গিলৰ আৰু ই লুধিয়ানা জিলাৰ গিল গাঁৱৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত অৱস্থিত ।’’
এই কথা আশ্বৰ্যজনক যে এই ঘৰটোৰ এচপৰা ইটাৰো হেৰফেৰ হোৱা নাই ৷ গিলৰ পিতৃ আছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ এজন প্ৰখ্যাত অভিযন্তা । যাক ‘ভাক্ৰানাংগল’ বুলিও জনা গৈছিল ৷ তেওঁ পং বান্ধ আৰু ৰঞ্জিত সাগৰ বান্ধ নিৰ্মাণত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
কেপিএছ গিলে নাগালেণ্ড আৰক্ষীত আইপিএছ বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰি পোনপটীয়াকৈ এএছপি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ৷ তেওঁ অসমত আন্দোলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ডেপুটেচনত তেওঁক পঞ্জাবৰ ডিজিপি হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । অৱসৰৰ পিছত গিলে গাঁৱত আত্মীয়সকলে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানসমূহত সঘনাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ২০১৭ চনৰ ২৬ মে’ত ৮২ বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ।
তেওঁ নিজৰ জীৱনটো বিলাসিতাৰে কটোৱাৰ লগতে সদায়ে গোঁফৰ বিশেষ যত্ন লোৱা দেখা লৈছিল । তেওঁক চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰে ।
গাঁৱৰ মানুহে কি কয় ?
সাংবাদিকৰ এটা দলে শেহতীয়াকৈ কেপিএছ গিলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটো পৰিদৰ্শন কৰে ৷ গিলে নিজেও সেই চহৰখনত বাস কৰিছিল ৷ গাঁওখনৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য বালকাৰ সিঙে কয়, ‘‘মোৰ বয়স ৪০ বছৰ, তথাপিও এই ঘৰটোৰ অৱস্থা যোৱা ৪০ বছৰ ধৰি একেই আছে । মালিকীস্বত্ব দাবী কৰিবলৈ কোনেও আগবাঢ়ি অহা নাই, সম্পত্তিও বিক্ৰী হোৱা নাই । ২০১১ চনত কেপিএছ গিলে গাঁওখনলৈ আহিছিল ৷ তাৰপিছৰ পৰাই তেওঁ অথবা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোক তালৈ অহা নাই ।’’
সিঙে কয়, ‘‘এই ঘৰটোত কেপিএছ গিলৰ পৰিয়ালে বাস কৰিছিল ৷ এবাৰ তেওঁ গাঁওখনলৈ অহাৰ সময়তে সমগ্ৰ অঞ্চলটো আৰক্ষীয়ে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছিল ৷ গিলৰ মৃত্যুৰ পিছত গাঁওখনত বা ঘৰটোত কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল । পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কাৰণত কোনো আত্মীয়ও তালৈ অহা নাছিল । পিছলৈ গিলৰ দুই ভাতৃয়ে গাঁওখন এৰি চহৰত বাস কৰিবলৈ লয় ৷’’
গাঁৱত কোনো স্মৃতিসৌধ নাই
লুধিয়ানাৰ গিল গাঁৱত থকা কেপিএছ গিলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটোৰ বাহিৰে তাত তেওঁৰ আন কোনো লেখ-জোখ নাই । গাঁওখনৰ কেইবাটাও প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে আৰু যেতিয়াই কোনো বাসিন্দাই উচ্চ পদবী লাভ কৰে বা কোনো উল্লেখযোগ্য কাম কৰে, তেতিয়াই স্মৃতিসৌধ স্থাপন কৰাৰ প্ৰথাটো গাঁৱখনত চলি আহিছে ৷
তাৰপিছতো কিন্তু এগৰাকী বৃদ্ধলোকে এনেদৰে মন্তব্য কৰে, ‘‘গাঁৱৰ কোনোৱেই কেপিএছ গিলক মনত পেলাব নিবিচাৰে ৷ তেওঁৰ বিষয়ে কোনেও কথা ক'ব নিবিচাৰে । গাঁৱৰ মানুহে তেওঁক বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে, ইচ্ছাও নকৰে ।’’
সাংবাদিকৰ দলটোৱে গাঁৱৰ আন আন মানুহৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও কোনেও এই প্ৰসংগত মুখ খুলিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে ৷
কেপিএছ গিলৰ নিযুক্তি
১৯৫৮ চনত কেপিএছ গিলে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰি অসম কেডাৰত নিযুক্তি লাভ কৰে । তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ প্ৰথম ২৮টা বছৰ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য অসম আৰু মেঘালয়ত পাৰ কৰে । তাত তেওঁ বিভিন্ন জিলাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত অধিষ্ঠিত হৈছিল । ১৯৮০ চনত তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শক পদলৈ উন্নীত হয় ।
আশীৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়া অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি আছিল, তেতিয়া গিলৰ বিৰুদ্ধে বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । এনে সময়তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া প্ৰতিবাদকাৰীক লঠিয়াই লঠিয়াই হত্যা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
পঞ্জাৱত নিযুক্তি আৰু ডিজিপি হিচাপে কাৰ্যকাল(১৯৮৪–১৯৯৫)
প্ৰথমটো কাৰ্যকাল(১৯৮৮–১৯৯০): দেশৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ মাজতে ১৯৮৪ চনত তেওঁক নিজৰ গৃহ ৰাজ্য পঞ্জাবলৈ বদলি কৰা হয় ৷ তাত তেওঁ দুটা পৃথক কাৰ্যকালত আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।
১৯৮৮ চনৰ মে’ মাহত পঞ্জাব আৰক্ষীৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়তে গিলে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে জড়িত অভিযান শ্ৰীহৰমন্দিৰ চাহাব কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত হোৱা ‘অপাৰেশ্যন ব্লেক থাণ্ডাৰ-২’ৰ নেতৃত্ব দিছিল । ‘অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ’ৰ দৰে নহয়, এই অভিযানত কমাণ্ডোসকলে চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাও কৰি মূল ভৱনটোত স্নাইপাৰ নিয়োগ কৰিছিল, যাৰ ফলত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।
দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল, ১৯৯১-১৯৯৫ চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে(অৱসৰ লোৱালৈকে): পঞ্জাৱত তেওঁৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত সন্ত্ৰাসবাদী নিৰ্মূল কৰাৰ কৃতিত্ব দিয়া হৈছিল ৷ গিল আৰু নেতৃত্বৰ অধীনত থকা আৰক্ষী বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে এনকাউণ্টাৰ, স্বৈৰচাৰীমূলকভাৱে কৰা গ্ৰেপ্তাৰ আৰু মানৱ অধিকাৰৰ উলংঘনৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷
তদুপৰি ১৯৮৮ চনত ৰূপন দেওল বাজাজ নামৰ এগৰাকী মহিলা আইএএছ বিষয়াক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গোচৰত আদালতে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰে ।
খালৰা গোচৰত চিবিআইয়ে দিলে ক্লীনশ্বিট
মানৱাধিকাৰ কৰ্মী যশৱন্ত সিং খালৰাৰ অপহৰণ আৰু হত্যাৰ তদন্তৰ দায়িত্বত আছিল চিবিআই । তেতিয়াৰ ডিজিপি কেপিএছ গিলে খালৰাক জিম্মাত থকাৰ সময়ত ব্যক্তিগতভাৱে ঝাবাল থানালৈ নিয়া বুলি বিচাৰ বিভাগৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষীয়ে আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছিল ৷ তাৰপিছতো কিন্তু চিবিআইয়ে তেওঁক তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত ক্লীনশ্বিট দিছিল ৷ যাৰ ফলত তেওঁ এই অভিযোগৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হৈছিল ।
এই কাৰণে কেপিএছ গিলৰ বিৰুদ্ধে কোনো অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰা নহ’ল । ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে উচ্চ ন্যায়ালয়ত গিলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি আবেদন দাখিল কৰিছিল ৷ ২০০৮ চনত এই আবেদনৰ উত্তৰত চিবিআইয়ে পুনৰ কয় যে গিলৰ বিৰুদ্ধে কোনো উপযুক্ত আইনী প্ৰমাণ পোৱা নগ’ল । ‘সতলুজ’ ছবিখনৰ শেষত এই কথাও উল্লেখ আছে ।
লগতে পঢ়ক: ধৰ্মৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি প্ৰেমৰ জয়: একতাৰ প্ৰতীক হৈ পৰা আন্তঃধৰ্মীয় তাৰকা দম্পতী