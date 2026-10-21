ভাৰতৰ প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞৰ মতামতক পৰস্পৰ বিৰোধী আখ্যা মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ
ৰুবিঅ’ই কয় যে আমেৰিকাও প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদৰ সাক্ষী হয়, ৰাজনৈতিক ভাষণ আৰু মতানৈক্যৰ প্ৰতিফলন ঘটে ।
By PTI
Published : October 21, 2026 at 7:48 PM IST
মুম্বাই: বুধবাৰে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই ভাৰতত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ হোৱা প্ৰতিবাদৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি এয়া “আভ্যন্তৰীণ ৰাজনৈতিক বিষয়” বুলি অভিহিত কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰতিবাদক সমালোচনা কৰা বিষয়কো ৰুবিঅ’ই নস্যাৎ কৰে । বৰ্তমান ভাৰত ভ্ৰমণত থকা ৰুবিঅ’ই কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞসকল পৰস্পৰ বিৰোধী ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এয়া ঘৰুৱা ৰাজনৈতিক বিষয় । মই তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিত জড়িত নহওঁ । এয়া গণতন্ত্ৰ । তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা ৰাজনৈতিক বিষয়ত মই কোনো মন্তব্য দিবলৈ নাযাওঁ ।’’
SECRETARY RUBIO: “UN experts” — yeah, my favorite. The “UN experts” are an oxymoron. https://t.co/7XgPeUEKwh— Department of State (@StateDept) October 21, 2026
ৰুবিঅ’ই কয় যে আমেৰিকাও প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদৰ সাক্ষী হয়, ৰাজনৈতিক ভাষণ আৰু মতানৈক্যৰ প্ৰতিফলন ঘটে । তেওঁ কয়, ‘‘আমেৰিকাত আমাৰ প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদ হয় । মানুহে প্ৰতিবাদ চায়- স্পষ্টভাৱে মই সংঘাতৰ কথা কোৱা নাই ৷ যেনে আপুনি ইউৰোপত যি দেখিছে, য’ত তেওঁলোকে বস্তু ভাঙিছে আৰু ঘৰ ভাঙিছে আৰু অট্টালিকা জ্বলাইছে । মই সেইবোৰৰ কথা কোৱা নাই । কিন্তু বহু দিশত মানুহে ওলাই গৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰা কথাটো—মই ভাৰতৰ কথা কোৱা নাই; পৃথিৱীৰ যিকোনো দেশতে—এইটো এটা লক্ষণ ৷ এইখন এনে এখন দেশ য’ত ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক ইত্যাদি চলি আছে, আৰু মতানৈক্যও আছে ।’’
ৰুবিঅ’ই কয়, ‘‘আমি আভ্যন্তৰীণ ৰাজনৈতিক বিষয়ত কোনো মন্তব্য দিবলৈ যোৱা নাই । সেয়া ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ বাবে সিদ্ধান্ত ।’’ মঙলবাৰে জেনেভাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ২০ জনতকৈ অধিক মানৱ অধিকাৰ বিশেষজ্ঞই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত যুৱক-যুৱতীৰ নেতৃত্বত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদক আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব খোজা বুলি উঠা অভিযোগক লৈ শংকা প্ৰকাশ কৰে । প্ৰতিবাদৰ সময়ত মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় সুনিশ্চিত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: 'শাসনৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই'; এপষ্টেইনক সাক্ষাৎকাৰৰ অভিযোগক লৈ হৰদীপ পুৰীক বিৰোধীৰ আক্ৰমণ