আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিবৰ ভাৰত ভ্ৰমণে দেশলৈ কঢ়িয়াইছে সম্ভাৱনা

আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিবৰ ভাৰত ভ্ৰমণে দেশলৈ কঢ়িয়াইছে সম্ভাৱনা
মঙলবাৰে বিয়লি ভাৰতৰ বাণিজ্যিক চহৰ মুম্বাইত উপস্থিত হোৱা ৰুবিঅ’ই বুধবাৰে প্ৰথমে গৌতম আদানীক সাক্ষাৎ কৰে ৷ তাৰ পিছতে চন্দ্ৰশেখৰণৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় ৷
By PTI
Published : October 21, 2026 at 11:01 PM IST
মুম্বাই: আদানী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ গৌতম আদানী আৰু টাটা ছনসৰ অধ্যক্ষ এন চন্দ্ৰশেখৰণক বুধবাৰে পুৱা মুম্বাইত আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ সাক্ষাৎ ৷ ইয়াৰ পিছতে ৰুবিঅ’ই গুজৰাটৰ জামনগৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰে ৷ জামনগৰত মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ বিশাল তেল শোধনাগাৰ চৌহদৰ লগতে বনতাৰা আৰু বৰ্তমান কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰি থকা ‘গিগা-ফেক্টৰী’সমূহ পৰিদৰ্শন কৰে ।
মঙলবাৰে বিয়লি ভাৰতৰ বাণিজ্যিক চহৰ মুম্বাইত উপস্থিত হোৱা ৰুবিঅ’ই বুধবাৰে প্ৰথমে গৌতম আদানীক সাক্ষাৎ কৰে ৷ তাৰ পিছতে চন্দ্ৰশেখৰণৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় বুলি সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে । অৱশ্যে দুয়োপক্ষৰ মাজত কি বিষয় লৈ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাৰ কোনো বিতং তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷
উল্লেখ্য যে, আদানী গ্ৰুপে ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ ব্যৱসায়িক সংঘৰ নেতৃত্ব দিয়ে ৷ এই কোম্পানীটোৱে দেশৰ বিভিন্ন বন্দৰ, বিমানবন্দৰ, শক্তিখণ্ড, সা-সামগ্ৰী আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ দৰে খণ্ডসমূহক সামৰি লৈছে । নিজৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু উৎপাদন ব্যৱসায়সমূহৰো কোম্পানীটোৱে সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ যিবোৰ ক্ষেত্ৰ ভাৰতৰ ঘৰুৱা যোগান শৃংখল শক্তিশালী কৰা আৰু বিশ্ব বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰাৰ দৰে পৰিকল্পনাসমূহৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
Honored to join @SecRubio at @RIL_Updates Jamnagar facilities. Over the past year, India’s imports of U.S. LPG have surged from under 10% to 67%, making the United States India’s largest LPG supplier. Reliance’s planned investment in the first new U.S. oil refinery in 50 years is another major opportunity to expand American energy production and create jobs.— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) October 21, 2026
টাটা গ্ৰুপৰ সহযোগী কোম্পানী টাটা ছনসৰ নেতৃত্ব দিয়া চন্দ্ৰশেখৰণে অটোম’বাইল, তীখা, তথ্য প্ৰযুক্তি, বিমান পৰিবহণ, ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু উন্নত উৎপাদনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী এক বিস্তৃত ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যৰ তদাৰক কৰে । ভাৰতে বিশ্বব্যাপী প্ৰযুক্তি আৰু উৎপাদন যোগান শৃংখলত বৃহত্তৰ ভূমিকা বিচৰাৰ সময়তে গোটটোৱে ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু বেটাৰী প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰি আহিছে ।
ৰুবিঅ’ৰ জামনগৰ ভ্ৰমণে ৰিলায়েন্সৰ ঔদ্যোগিক চৌহদৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাটোৱে সূচাইছে ৷ ইয়াতেই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ একক স্থানৰ তেল শোধনাগাৰ আছে, যাৰ মুঠ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ ক্ষমতা প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৪ লাখ বেৰেল ।
একেটা স্থানতে বনতাৰাও আছে ৷ যি অনন্ত আম্বানীৰ নেতৃত্বত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ আৰু ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্বনে আৰম্ভ কৰা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ, চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসনৰ এক বিশেষ পদক্ষেপ হিচাপে পৰিচিত । প্ৰায় ৩৫০০ একৰতকৈও অধিক ভূমিত বিস্তৃত এই কেন্দ্ৰটোৱে আহত তথা কোনো প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত উদ্ধাৰ কৰা জীৱ-জন্তুৰ যত্ন আৰু পুনৰ্বাসনৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
জামনগৰৰ এই চৌহদটোৰ আন এটা বিশেষত্ব এয়ে যে ৰিলায়েন্সৰ পৰিকল্পিত নতুন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ ধীৰুভাই আম্বানী গ্ৰীণ এনাৰ্জী গিগা কমপ্লেক্স । ৫ হাজাৰ একৰতকৈও অধিক ভূমিত বিস্তৃত এই প্ৰকল্পটো সৌৰ ফটোভল্টিক মডিউল, বেটাৰী শক্তি সংৰক্ষণ, সেউজ হাইড্ৰ’জেন ইলেক্ট্ৰ’লাইজাৰ, ইন্ধন কোষ আৰু শক্তি ইলেক্ট্ৰনিকছৰ বাবে কাৰখানা স্থাপনৰ বাবে মডেল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
এই বিনিয়োগসমূহ ৰিলায়েন্সৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ গোটটোৰ বৰ্তমানৰ তেল শোধন আৰু পেট্ৰ’কেমিকেলছ সম্পৰ্কীয় কাম-কাজৰ সমান্তৰালভাৱে এক বৃহৎ, সংহত স্বচ্ছ শক্তি ব্যৱসায় গঢ়ি তোলা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ । এই সুবিধাসমূহৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ শক্তি পৰিৱৰ্তনত সহায় কৰা আৰু স্বচ্ছ শক্তি সঁজুলিৰ বাবে আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা ।
সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, ৰুবিঅ’ই আমেৰিকালৈ উভতি যোৱাৰ পূৰ্বে এই তিনিওটা স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিব ।ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বাণিজ্যিক আৰু কৌশলগত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে ৰুবিঅ’ই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে ৷ দুয়োখন দেশে শক্তি সুৰক্ষা, উৎপাদন আৰু প্ৰযুক্তিৰ দৰে ক্ষেত্ৰসমূহত যুটীয়াকৈ কাম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিভিন্ন ধৰণৰ খাৰুৱা তেল প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ক্ষমতাই ইয়াক কৌশলগতভাৱে বিশেষ কৰি তুলিছে ৷ বিশেষকৈ যি সময়ত আমেৰিকাই ভেনিজুৱেলাৰ তেলৰ বাবে নতুন বজাৰ বিচাৰি আছে আৰু ভাৰতে শক্তি যোগানৰ উৎসসমূহৰ বৈচিত্ৰ্যতা আনিবলৈ বিচাৰিছে, সেই সময়তে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ ভাৰত ভ্ৰমণে বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে ।
ৰুবিঅ’ই এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ৱাশ্বিংটনে ভেনিজুৱেলাৰ পৰা অতিৰিক্ত খাৰুৱা তেল শোধন সন্দৰ্ভত ৰিলায়েন্সৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কিয়নো দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দেশখনত উৎপাদন ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰ প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞৰ মতামতক পৰস্পৰ বিৰোধী আখ্যা মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ