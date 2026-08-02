ETV Bharat / bharat

অভিজিৎ দীপকেক কেনেদৰে বিদেশত পঢ়ুৱাইছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত পিতৃয়ে... আয়ৰ উৎসৰ তদন্তৰ দাবী

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেৰ পিতৃ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী ৷

CJP founder Abhijeet Dipke
চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ ফাইল ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চুৰাট(গুজৰাট): বিগত কিছুদিনৰে পৰা সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই ৷ এইবাৰ কিন্তু সংবাদ শীৰ্ষলৈ আহিছে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ পিতৃহে ৷ শনিবাৰে চুৰাটৰ এজন আৰটিআই কৰ্মীয়ে অভিজিৎ দীপকেৰ পিতৃৰ আয়ৰ উৎস তথা আৰ্থিক অৱস্থাৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে । নিজ পুত্ৰক পঢ়া-শুনাৰ বাবে বিদেশলৈ পঠিওৱা অভিজিৎ দীপকেৰ পিতৃ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী ৷

উল্লেখ্য যে, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কপিল ছিবালে চিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বাবে ঘোষণা কৰা আইনী প্ৰতিৰক্ষা পুঁজি সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় জিএছটিলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ এই কথা সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে আৰটিআই কৰ্মী অমিত তিৱাৰীয়ে ৷ বৰ্তমান এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ৷

তিৱাৰীয়ে কয় যে অভিজিতৰ পিতৃ ভগৱানৰাও দীপকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ৷ তৎসত্ত্বেও কিদৰে নিজৰ পুত্ৰক পঢ়া-শুনাৰ বাবে বিদেশলৈ পঠিয়াব পাৰিলে, সেই সকলোবোৰ সামৰি তেওঁৰ আয়ৰ উৎস তথা আৰ্থিক অৱস্থাৰ বিষয়ে তদন্ত জনাবলৈ তিৱাৰীয়ে আহ্বান জনাইছে ৷

আৰটিআই কৰ্মীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী কোনো পঞ্জীয়নভুক্ত সংগঠন নহয়, তথাপিও ই ৰাজনৈতিক দল হিচাপে কাম কৰি আছে ৷ যদি ইয়াৰ আইনী প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে ১ কোটি টকা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে, তেন্তে নিৰ্বাচন আয়োগে পৰীক্ষা কৰিব লাগে যে চিজেপি জনপ্ৰতিনিধি আইন, ১৯৫১ৰ ২৯এ ধাৰা অনুসৰি আয়োগৰ সৈতে দলটো পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছে নে নাই ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে যদি ইয়াৰ পঞ্জীয়ন নাই, তেন্তে ইয়াৰ কাৰ্যকলাপ আৰু কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নামত ধন সংগ্ৰহ বা গ্ৰহণৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰা উচিত ।

চিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ আইনী প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবদ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ১ কোটি টকাৰ ১৮% জিএছটি দিয়াৰ মন আছে নে নাই, সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ তিৱাৰীয়ে চিবিইচিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল । সোমবাৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ছিবালে চিজেপিয়ে মুকলি কৰা এক পুঁজিলৈ ১ কোটি টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, নীট ইউ-জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰ সন্দৰ্ভত কৰা বিক্ষোভৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আইনী সাহায্য প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে এই পুঁজি গঠন কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: মানৱাধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেৰ গ্ৰেপ্তাৰত এনএছএৰ অপব্যৱহাৰ অসম চৰকাৰৰ !

TAGGED:

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
অভিজিৎ দীপকেৰ পিতৃ
অভিজিৎ দীপকেৰ পিতৃৰ আয়ৰ উৎস
আৰটিআই কৰ্মী অমিত তিৱাৰী
CJP FOUNDER ABHIJEET DIPKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.