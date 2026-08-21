উদ্দেশ্য আৰএছএছৰ শতবৰ্ষৰ প্ৰচাৰ; আমেৰিকা, কানাডা, ব্ৰিটেইন ভ্ৰমণত মোহন ভাগৱত
তেওঁৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ তিনিটা মূল উদ্দেশ্যৰ ভিতৰত এটা হৈছে ভাৰত, হিন্দু সমাজ আৰু আৰএছএছৰ ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰা ।
By PTI
Published : August 21, 2026 at 6:41 PM IST
বিশাখাপট্টনম : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ শতবাৰ্ষিকীৰ বিশ্বজনীন প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে আমেৰিকা, কানাডা আৰু ব্ৰিটেইন ভ্ৰমণ কৰিব । সংঘৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কৰ্মীয়ে শুকুৰবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
বিশাখাপট্টনমত তিনিদিনীয়া সৰ্বভাৰতীয় সমন্বয় বৈঠকৰ পাছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আৰএছএছৰ ছাহ সৰকাৰয়াৱাহ চিআৰ মুকুন্দই কয় যে তেওঁৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ তিনিটা মূল উদ্দেশ্য আছে । সেয়া হৈছে ভাৰত, হিন্দু সমাজ আৰু আৰএছএছৰ ওপৰত বাস্তৱিক আৰু ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰা, ‘বসুদেৱ কুটুম্বকম’ৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা আৰু হিন্দু আৰু ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলৰ স্বাৰ্থ আৰু অধিকাৰৰ ওপৰত মূলসুঁতিৰ সমাজৰ সৈতে আলোচনা বৃদ্ধি কৰা ।
মুকুন্দই কয়, "সংঘৰ শতবৰ্ষীয় বিশ্বজনীন প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ভাগৱতে আমেৰিকা, কানাডা আৰু ব্ৰিটেইন ভ্ৰমণ কৰিব ।"
তেওঁ কয় যে ভাগৱতে নিউয়ৰ্কত ইউনিভাৰ্চেল ৱাননেছ কাৰ্যসূচী আৰু টৰণ্টো আৰু লণ্ডনত কমিউনিটী লিডাৰশ্বিপ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচলিত ভাৰত, হিন্দু সমাজ আৰু আৰএছএছ সম্পৰ্কীয় ভুল ধাৰণা আৰু ভুল তথ্যও সমাধান কৰিব বিচৰা হ’ব বুলি মুকুন্দই লগতে কয় ।
ভাৰতৰ ঋষি আৰু যুগদ্ৰষ্টাসকলে দিয়া বিশ্ব ঐক্য আৰু বসুদেৱ কুটুম্বকমৰ বাৰ্তা আৰএছএছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে প্ৰেৰণ কৰিব ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত তিনিওখন দেশৰ মূলসুঁতিৰ সমাজৰ সৈতে বিশ্বজুৰি বসবাস কৰা হিন্দু আৰু ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলৰ স্বাৰ্থ আৰু অধিকাৰৰ ওপৰত আলোচনাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হ’ব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৫ চনৰ ১ অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত আৰএছএছৰ শতবাৰ্ষিকীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰম্ভণী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ১০০ টকাৰ বিশেষ স্মৃতি মুদ্ৰা আৰু ডাকটিকট মুকলি কৰে । শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান আৰু প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী ২০২৬ চনৰ ২০ অক্টোবৰলৈ চলি থাকিব ।