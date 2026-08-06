মতানৈক্য হৈছে আলোচনাৰ এক বৈধ ৰূপ : জেন জিৰ বৈঠকত মোহন ভাগৱত
যদি বিভিন্ন কাৰণত আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰা নহয়, তেন্তে মানুহে আন্দোলনৰ পথ বাচি ল'ব পাৰে বুলি আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে কয় ৷
By PTI
Published : August 6, 2026 at 11:02 PM IST
মুম্বাই: মুম্বাইত আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত ৷ বৃহস্পতিবাৰে মায়ানগৰী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ভাৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মুভমেণ্ট টু ইউনাইট নেশ্যনছৰ ১৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ভাগৱতে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আৰএছএছ প্ৰমুখগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ গণতন্ত্ৰত আলোচনাৰ এক বৈধ ৰূপ বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তদুপৰি বিভাজন সৃষ্টি নকৰি ঐক্যমত গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰতিগৰাকীয়ে লক্ষ্য বান্ধি লোৱা উচিত বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
প্ৰায় ২০০০ ‘জেন জি’ আৰু ‘জেন আলফা’ উপস্থিত থকা এই সমাৱেশত ভাষণ প্ৰদান কৰি ভাগৱতে কয়, ‘‘প্ৰতিবাদো আলোচনাৰ এক উপায় । গণতন্ত্ৰত প্ৰতিবাদ হৈছে এক ঐক্যমত গঢ়াৰ উপায় । আলোচনাৰ অন্তত বিভিন্ন মতামত একত্ৰিত হয় আৰু এক সহমতৰ সৃষ্টি হয় ।’’
ভাগৱতে কয়, ‘‘যদি বিভিন্ন কাৰণত আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰা নহয়, তেন্তে মানুহে আন্দোলনৰ পথ বাচি ল'ব পাৰে । অৱশ্যে এই সকলোবোৰৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য বিভাজন সৃষ্টি কৰাটো নহয়, বৰং সহমত গঢ়ি তোলাটোহে ইয়াৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য । জেন জিৰ অভিযোগসমূহ বৈধ আৰু মই তেওঁলোকৰ সত্যাসত্যত বিশ্বাস কৰোঁ ।’’
উল্লেখ্য় যে, নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক কেন্দ্ৰ কৰি ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীযে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ এই প্ৰতিবাদত সেও মানি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিছিল ৷ ভাগৱতৰ ভাষণৰ পৰা বুজা যায় যে এই পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপে জেন জি আৰু জেন আলফাৰ ওচৰলৈ আৰএছএছৰ দৰে সংস্থাক আকৰ্ষিত কৰিছে ৷
ভাগৱতে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত উত্থাপিত হৈ থকা উদ্বেগ স্বাভাৱিক বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে যিকোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা সদায়েই প্ৰথম পদক্ষেপ হোৱা উচিত ৷ ভাগৱতে কয়, ‘‘আলোচনা হ'ব লাগে । যদি আলোচনাৰ পিছত কোনো ফলাফল বাহিৰ নহয়, তেন্তে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ বিষয়ে পিছতো বিবেচনা কৰিব পাৰি ।’’
জেন জিয়ে প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে যুক্তিসংগত উত্তৰ বিচাৰিছিল ৷ তেওঁলোক পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ দৰে নহয়, যিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে কোৱা কথাবোৰ কোনো প্ৰশ্ন নকৰাকৈয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল । ভাগৱতে সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰাটো ইয়াৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ সমাধান নহয় বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে সমাজে অনলাইনত যিকোনো কথা বিশ্বাস কৰাৰ আগতে আত্ম-অনুশাসন গঢ়ি তুলিব লাগিব ৷ সমান্তৰালকৈ প্ৰামাণিক উৎসৰ পৰা অহা তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব বুলি তেওঁ ভাষণত উল্লেখ কৰে ৷
ভাগৱতে কয় যে মানুহৰ মানসিকতা সলনি নহ’লে কেৱল নিয়ম-নীতিয়ে যথেষ্ট নহ’ব ৷ তেওঁ কয়, ‘‘নিয়ম আৰু অনুশাসন অতি প্ৰয়োজন ৷ কিন্তু মানুহৰ মানসিকতা সলনি হ'লেহে ই সফল হয় । বহু আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে ৷ তাৰপিছতো কিন্তু আচল বিষয়টো হৈছে মানুহৰ চিন্তাধাৰা সলনি কৰাটোহে ।’’
প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে একপ্ৰকাৰ সকীয়নি দি আৰএছএছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে সামাজিক মাধ্যমত লাভ কৰা কণ্টেণ্টক মানুহে চকু মুদি বিশ্বাস কৰিব নালাগে । ভাগৱতে কয়, ‘‘আজি প্ৰযুক্তিয়ে আমাৰ মুখমণ্ডল আৰু কণ্ঠ ব্যৱহাৰ কৰি ভুৱা ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানুহে কেতিয়াও নিৰ্ভৰযোগ্য উৎসৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা নকৰাকৈ সামাজিক মাধ্যমত কোনো কথা বিশ্বাস কৰা উচিত নহয় ।’’
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰভাৱশালী লোকসকলৰ নিজৰ অনুগামীৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যদি মই সামাজিক মাধ্যমত এগৰাকী চেলিব্ৰিটী আৰু লাখ লাখ লোকে মোক অনুসৰণ কৰে, তেন্তে মোক অনুসৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে কোনো বিপদত নপৰে, তাৰ প্ৰতি নজৰ দিয়াতো মোৰ দায়িত্ব । এইখিনি দায়িত্ববোধ অতি প্ৰয়োজনীয় ।’’
আত্মসংযমৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকসকলে যুৱচামক সামাজিক মাধ্যম কেনেকৈ দায়িত্বশীলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে জনাত সহায় কৰিব লাগে । সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰত আমি আত্ম-অনুশাসন প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব । এই অনুশাসন প্ৰতিষ্ঠা হ’লেহে নীতি-নিয়মে ফলপ্ৰসূভাৱে কাম কৰিব ।’’
আন একাংশ দেশৰ দৰে ভাৰতে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ কৰিব লাগে নেকি বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ভাগৱতে কয় যে নিষেধাজ্ঞাই একমাত্ৰ সমাধান নহয় । তেওঁ কয়, ‘‘যদি আপুনি কিবা এটা নিষিদ্ধ কৰে, তেন্তে ই কেৱল ক'লা বজাৰলৈ যায় আৰু বিষয়টো অধিক বিস্তৃত হৈ পৰে । এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সামগ্ৰিকভাৱে সমাজখনে একত্ৰিত হ'ব লাগিব ৷ তেতিয়াহে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব ।’’
ভাগৱতে লগতে কয় যে তেওঁ শিক্ষাৰ বাবদ ব্যয় জিডিপিৰ ছয় শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীক সমৰ্থন কৰে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘শিক্ষা কোনো ব্যৱসায় নহয় ৷ ইয়াক এনেদৰে সজোৱা উচিত যাতে ই সকলোৰে বাবে সুলভ হৈ পৰে ।’’ শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাত সমাজেও অৰিহণা যোগাব লাগে বুলি আৰএছএছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । নিয়োগৰ অৰ্থ কেৱল দৰমহা পোৱা চাকৰি নহয়, বৰং ই উদ্যোগীকৰণকো সামৰি লয় বুলি ভাগৱতে মন্তব্য কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা-পিএলএৰ মুখামুখি অৱস্থানৰ অভিযোগ; অৰুণাচলৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ