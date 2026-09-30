আৰব সাগৰত জব্দ ৩ হাজাৰ কোটিৰ ড্ৰাগছ: ইৰাণী নাৱৰ পৰা ৫ পাক নাগৰিকক আটক
ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে জনোৱা মতে, ২৫ ছেপ্টেম্বৰত লাক্ষাদ্বীপৰ সমীপত চলোৱা অভিযানত নাওখন পৰিচালনা কৰা পাঁচজন পাকিস্তানী নাগৰিকক আটক কৰা হয় ।
Published : September 30, 2026 at 12:15 PM IST
আহমেদাবাদ : ভাৰতৰ ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযানত বৃহৎ সফলতা । ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে গুজৰাট এটিএছৰ সৈতে চলোৱা যৌথ অভিযানত আৰব সাগৰত জব্দ কৰে বৃহৎসংখ্যক ড্ৰাগছ । ইৰাণৰ এখন নাৱৰ পৰা ৫২৬ কিলোগ্ৰাম মেথামফেটামাইন আৰু হেৰ’ইন জব্দ কৰা হয় । এই ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য ৩ হাজাৰ কোটিতকৈ অধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বুধবাৰে উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে এক বিবৃতিত কয় যে ২৫ ছেপ্টেম্বৰত লাক্ষাদ্বীপৰ সমীপত চলোৱা অভিযানত নাওখন পৰিচালনা কৰা পাঁচজন পাকিস্তানী নাগৰিককো আটক কৰা হৈছে ।
In an intelligence-led joint operation with ATS Gujarat, and Central Intelligence Agency, @IndiaCoastGuard units interdicted a suspicious Iranian dhow in the Arabian Sea, west of #Lakshadweep. Positive detection, sustained tracking and a hot pursuit culminated in tactical boarding, successfully neutralizing a major transnational narco-smuggling vector. The operation resulted in the seizure of 526 kg of high-grade heroin and methamphetamine valued at over ₹3,000 crore, alongside the apprehension of five #Pakistani crew members. The apprehended vessel along with crew has been escorted to Mumbai for multi-agency investigations and followed by prosecution. Bharatiya Tatrakshak remains fully postured & committed to secure our maritime borders, dismantle drug syndicates to ensure #NashaMuktBharat, and protect the nation from transnational organised crimes. #IndianCoastGuard #MaritimeSecurity #NashaMuktBharat #HarKaamDeshKeNaam— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) September 30, 2026
উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ জাহাজ আৰু বিমানেৰে সাগৰ আৰু আকাশমাৰ্গেৰে চোৰাংচোৱাগিৰি চলাইছিল । সেই সময়ত এখন নাৱৰ সন্দেহজনক গতিবিধি ধৰা পৰে আৰু নাওখনক অনুসৰণ কৰে । ইয়াৰ পিছত লাক্ষাদ্বীপৰ পশ্চিমে নাওখনক বাধা প্ৰদান কৰে আৰু নাওখনত তালাচী চলায় । জব্দ কৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনিত উচ্চমানৰ মেথামফেটামাইন আৰু হেৰ’ইন আছিল বুলি উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে নাওখন, ইয়াৰ ক্ৰু আৰু জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি সশস্ত্ৰ নিৰাপত্তাৰ অধীনত যৌথ জেৰা আৰু অধিক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে মুম্বাইলৈ অনা হৈছে । গুজৰাটৰ সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী দলৰ সমন্বয়ত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল ।
ৰাজ্যখনৰ এটিএছে পাঁচজন পাক নাগৰিকক আটক কৰাৰ কথাও নিশ্চিত কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদ মাধ্যমক এই অভিযান সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে অৱগত কৰাৰ কথা আছে । সামুদ্ৰিক পথৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহ ৰোধৰ বাবে নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে প্ৰচেষ্টা তীব্ৰতৰ কৰাৰ সময়তে এই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰা হৈছে ।
উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে কয় যে এই অভিযানে তেওঁলোকৰ চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু সামুদ্ৰিক নিষেধাজ্ঞাৰ ক্ষমতা আৰু ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক অঞ্চলত অবৈধ কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰি এই জব্দৰ ঘটনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ ছিণ্ডিকেটৰ বিত্তীয় নেটৱৰ্কত ব্যাঘাত জন্মাব আৰু কৃত্ৰিম ড্ৰাগছ মূল ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিব ।
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিল । সেই সময়ত আন্দামান সাগৰত ৫৫০০ কিলোগ্ৰাম মেথামফেটামাইন কঢ়িয়াই লৈ অহা ম্যানমাৰৰ এখন মাছ ধৰা নাও আটক কৰিছিল । নাওখনত থকা ছয়জন ক্ৰু মেম্বাৰক ম্যানমাৰৰ নাগৰিক বুলি চিনাক্ত কৰা হয় ।