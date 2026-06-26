ৰাম মন্দিৰৰ চুৰি হোৱা অনুদান ৰাজনৈতিক বিভাজনৰ কামত ব্যৱহাৰ হৈছে : সঞ্জয় ৰাউত

ৰাম মন্দিৰৰ চুৰি হোৱা অনুদান ৰাজনৈতিক বিভাজনৰ কামত ব্যৱহাৰ হৈছে : সঞ্জয় ৰাউত
ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান আত্মসাৎ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক অভিযোগ শিৱসেনাৰ (ইউটিবি) সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতৰ ।
By ANI
Published : June 26, 2026 at 2:39 PM IST
মুম্বাই (মহাৰাষ্ট্ৰ): ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য । ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ পৰা ২০০০ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি কি কাম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত যুক্তি দিলে সাংসদগৰাকীয়ে । তেওঁৰ অভিযোগ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি ধন তৃণমূল কংগ্ৰেছ (টিএমচি) আৰু শিৱসেনা (ইউটিবি)ৰ ৰাজনৈতিক বিভাজনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান আত্মসাতৰ অভিযোগত ৮ জন লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ কয় যে মূল দোষীসকল এতিয়াও ন্যাসত কাম কৰি আছে । এক সংবাদমেলত ৰাউতে কয়, "মূল দোষী এতিয়াও ন্যাসত কাম কৰি আছে । যিসকলে নিজকে 'হিন্দুত্ববাদী' বুলি ভাবে তেওঁলোকে মন্দিৰৰ পৰা কোটি কোটি টকা চুৰি কৰে আৰু এই ধন ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰে, য'ত আপুনি সাংসদ ক্ৰয় কৰি ৰাজনৈতিক দল বিভাজিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে । আপুনি ৰাম মন্দিৰৰ পৰা চুৰি হোৱা ২০০০ কোটি টকা টিএমচি, শিৱসেনা (ইউবিটি)ৰ সাংসদক বিভাজিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।"
“Serious questions over the missing 4 kg silver brick donated by Shiv Sena for the Ram Mandir construction in Ayodhya.— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 26, 2026
Uddhav Thackeray ji had generously contributed ₹1 crore + this sacred silver brick in the presence of thousands of Shiv Sainiks & saints. Yet, years later, no… pic.twitter.com/fy1HoTTg3n
ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান আত্মসাৎ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে গোটৰ সাংসদগৰাকীয়ে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । কেৱল এয়াই নহয় ৰাম মন্দিৰৰ নামত শিৱসেনাই দান কৰা ৪ কেজি ওজনৰ ৰূপ ইটা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৰাউতে । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে শিৱসেনাই দান কৰা ৪ কেজি ওজনৰ ৰূপৰ ইটা হেৰুওৱাক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । উদ্ধৱ থাকৰে জীয়ে ১ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ এই পবিত্ৰ ৰূপৰ ইটাটো হাজাৰ হাজাৰ শিৱ ভক্ত আৰু সন্তসকলৰ উপস্থিতিত আগবঢ়াইছিল । তথাপিও বছৰ বছৰ ধৰি ট্ৰাষ্টৰ পৰা কোনো ৰচিদ বা আপডেট পোৱা নগ'ল । ক'লৈ গ'ল ? সম্পূৰ্ণ তদন্ত হ'ব লাগে !"
ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ (বিএনএছ) ধাৰা ৩০৬, ৩১৬(৫), ৩১৭(৪),৩১৭(৫),৬১ আৰু ৩(৫)কে ধৰি একাধিক ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ দাখিল কৰা হৈছে । এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত অনুকল্প মিশ্ৰ, লৱকুশ মিশ্ৰ, অবিনাশ শুক্লা, তিন্নু যাদৱ, মনীষ যাদৱ আদি আছে ।
#WATCH | Mumbai | On FIR registered against 8 people in the alleged Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement case, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, " the main culprits are still working in the trust. those who consider themselves 'hindutvawadi' steal crores of rupees from the… pic.twitter.com/9wME8pTR8E— ANI (@ANI) June 26, 2026
অযোধ্যাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক পৱন পাণ্ডেৰ অভিযোগৰ পিছতে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল । তেওঁ দাবী কৰিছিল যে ৰাম মন্দিৰৰ ৭-৭.৫ কোটি টকাৰ অনুদান অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাজ্য চৰকাৰে শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ অনুৰোধৰ ভিত্তিত ১৪ জুনত সংঘটিত কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে তিনিজনীয়া এছআইটি গঠন কৰে ।
ইফালে আদালতৰ নিৰীক্ষণত তদন্তৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নতুনকৈ আবেদন দাখিল কৰা হয় । এই আবেদনত গোচৰ পঞ্জীয়ন আৰু চিবিআই নেতৃত্বাধীন এছআইটি গঠন কৰি শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ কাম-কাজ আৰু প্ৰশাসন সন্দৰ্ভত লুণ্ঠন হোৱা ধন, আৰ্থিক অনিয়ম আৰু অন্যান্য কথিত কেলেংকাৰীৰ তথ্যৰ ওপৰত তদন্ত বিচৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্ক, এছআইটিৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন দাখিল