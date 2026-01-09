ভূমিৰ বিনিময়ত চাকৰি গোচৰ: লালুৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ আদালতৰ

ভূমিৰ বিনিময়ত চাকৰি গোচৰ: লালুৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ আদালতৰ
ভূমিৰ বিনিময়ত চাকৰি কেলংকাৰীত লালুপ্ৰসাদ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালসহ অন্য অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ৰৌজ এভিনিউ আদালতে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : January 9, 2026 at 12:43 PM IST
নতুন দিল্লী : ভূমিৰ বিনিময়ত চাকৰি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত চি বি আইৰ গোচৰত লালুপ্ৰসাদ যাদৱসহিতে অন্য অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ ৰৌজ এভিনিউ আদালতে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিছে । বিশেষ ন্য়ায়াধীশ বিশাল গোগনেয়ে এই ৰায় ঘোষণা কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ ১৯ ডিচেম্বৰত শুনানিৰ সময়ত চি বি আয়ে আটাইকেইজন অভিযুক্ত সম্পৰ্কীয় ভেৰিফিকেচন ৰিপ'ৰ্ট আদালতত জমা দিছিল । তাত চি বি আয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত ১০৩ অভিযুক্ত আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ৫ জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত দুবাৰকৈ ৰায় স্থগিত ৰাখিছিল । যোৱা বছৰৰ ৪ ডিচেম্বৰ আৰু ১০ নৱেম্বৰত আদালতে বিভিন্ন অজুহাতত ৰায় স্থগিত ৰাখিছিল । আনহাতে, আদালতে চি বি আইৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ২৫ আগষ্টৰ ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিছিল ।
#WATCH | RJD सांसद मीसा भारती दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, जहां कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय किए। pic.twitter.com/T21TRPLLO0— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
এই গোচৰৰ অভিযুক্ত ৰাবৰী দেৱীয়ে ন্যায়াধীশ বিশাল গোগনেৰ আদালতৰ পৰা এই গোচৰ অন্য আদালতলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ মুখ্য আৰু জিলা ন্যায়াধীশৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিল । কিন্তু যোৱা বছৰ ১৯ ডিচেম্বৰত মুখ্য আৰু জিলা ন্যায়াধীশ দীনেশ ভাটে ৰাবৰী দেৱীৰ এই আবেদন খাৰিজ কৰে।
नौकरी के लिए जमीन का मामला | राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव पर आरोप तय किए। https://t.co/H4F4y0xCy4— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
আনহাতে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০২৫ চনৰ ১৮ জুলাইত ট্ৰায়েল কোৰ্টৰ কাৰ্যব্যৱস্থাৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰে । উল্লেখ্য যে ২০২২ চনৰ ৭ অক্টোবৰৰ ভূমিৰ বিনিময়ত চাকৰি গোচৰত চি বি আয়ে লালুপ্ৰসাদ যাদৱ, ৰাবৰী দেৱী আৰু মিচা ভাৰতীসহিতে ১৬ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল । ট্ৰায়েল কোৰ্টে ২০২৫ চনৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত চি বি আয়ে দাখিল কৰা অভিযোগনামাৰ ওপৰত নিজস্ব ৰায় প্ৰদান কৰিছিল ।