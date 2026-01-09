ETV Bharat / bharat

ভূমিৰ বিনিময়ত চাকৰি গোচৰ: লালুৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ আদালতৰ

ভূমিৰ বিনিময়ত চাকৰি কেলংকাৰীত লালুপ্ৰসাদ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালসহ অন্য অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ৰৌজ এভিনিউ আদালতে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিছে ।

LAND FOR JOBS CASE
লালুৰ পৰিয়ালৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ আদালতৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 9, 2026 at 12:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভূমিৰ বিনিময়ত চাকৰি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত চি বি আইৰ গোচৰত লালুপ্ৰসাদ যাদৱসহিতে অন্য অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ ৰৌজ এভিনিউ আদালতে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিছে । বিশেষ ন্য়ায়াধীশ বিশাল গোগনেয়ে এই ৰায় ঘোষণা কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ ১৯ ডিচেম্বৰত শুনানিৰ সময়ত চি বি আয়ে আটাইকেইজন অভিযুক্ত সম্পৰ্কীয় ভেৰিফিকেচন ৰিপ'ৰ্ট আদালতত জমা দিছিল । তাত চি বি আয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত ১০৩ অভিযুক্ত আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ৫ জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত দুবাৰকৈ ৰায় স্থগিত ৰাখিছিল । যোৱা বছৰৰ ৪ ডিচেম্বৰ আৰু ১০ নৱেম্বৰত আদালতে বিভিন্ন অজুহাতত ৰায় স্থগিত ৰাখিছিল । আনহাতে, আদালতে চি বি আইৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ২৫ আগষ্টৰ ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিছিল ।

এই গোচৰৰ অভিযুক্ত ৰাবৰী দেৱীয়ে ন্যায়াধীশ বিশাল গোগনেৰ আদালতৰ পৰা এই গোচৰ অন্য আদালতলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ মুখ্য আৰু জিলা ন্যায়াধীশৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিল । কিন্তু যোৱা বছৰ ১৯ ডিচেম্বৰত মুখ্য আৰু জিলা ন্যায়াধীশ দীনেশ ভাটে ৰাবৰী দেৱীৰ এই আবেদন খাৰিজ কৰে।

আনহাতে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০২৫ চনৰ ১৮ জুলাইত ট্ৰায়েল কোৰ্টৰ কাৰ্যব্যৱস্থাৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰে । উল্লেখ্য যে ২০২২ চনৰ ৭ অক্টোবৰৰ ভূমিৰ বিনিময়ত চাকৰি গোচৰত চি বি আয়ে লালুপ্ৰসাদ যাদৱ, ৰাবৰী দেৱী আৰু মিচা ভাৰতীসহিতে ১৬ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল । ট্ৰায়েল কোৰ্টে ২০২৫ চনৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত চি বি আয়ে দাখিল কৰা অভিযোগনামাৰ ওপৰত নিজস্ব ৰায় প্ৰদান কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :১২ হাজাৰ গছৰ এজোপাও কাটিব নোৱাৰিব : উন্নয়ন আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ যুঁজখনত অৱশেষত সেউজীয়াই জয়ী হ'ল
লগতে পঢ়ক :ব্ৰাজিলৰ এম্ব্ৰায়াৰৰ সৈতে জেট বিমান নিৰ্মাণ কৰিব আদানি গ্ৰুপে

TAGGED:

COURT FRAMED CHARGES AGAINST LALU
ROUSE AVENUE COURT ON LALU YADAV
ROUSE AVENUE COURT LAND FOR JOB
ইটিভি ভাৰত অসম
LAND FOR JOBS CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.