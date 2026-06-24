নিৰ্মীয়মান চিলিং খহি কলকাতাত একাধিক শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী

নিৰ্মীয়মান চিলিং খহি কলকাতাত একাধিক শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী
ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত প্ৰায় ৬০ জন শ্ৰমিক সেই স্থানত উপস্থিত আছিল ৷ সম্প্ৰতি ১৮ জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
Published : June 24, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা: দেশৰ অন্যতম ব্যস্ত মহানগৰ কলকাতাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ ঘটনা ৷ তাৰাতলাত অৱস্থিত এটা গুদামৰ নিৰ্মীয়মান চিলিং খহি বাতৰি লিখা পৰলৈ তিনিজনতকৈও অধিক শ্ৰমিকে মৃত্যুক সাৱটিছে ৷ আকস্মিকভাৱে সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো শ্ৰমিক খহি পৰা চিলিঙৰ তলত আবদ্ধ হৈ ৰয় ৷
ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী অধিকাৰীয়ে এই ঘটনাত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷
Deeply pained and saddened by the tragic loss of lives due to the collapse of an under-construction warehouse building near Brace Bridge in Taratala, where several workers got trapped beneath the debris. So far 21 people have been pulled out of the collapsed structure, out of… pic.twitter.com/Hq9vZhg5AI— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) June 24, 2026
সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘তাৰাতলাৰ ব্ৰেচ দলঙৰ সমীপত নিৰ্মাণৰত এটা গুদাম খহি পৰাৰ ফলত যিসকল লোকে মৃত্যুক সাৱটিলে, তাৰ বাবে মই অত্যন্ত দুখী ৷ এই ঘটনাত কেইবাজনো শ্ৰমিক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল । এতিয়ালৈকে ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা ২১ জনক উলিয়াই অনা হৈছে ৷ ইয়াৰে ১৮ জন আহত হৈছে আৰু তিনিজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।’’
চাহপাত মজুতকৰণৰ উদ্দেশ্যে এই গুদামটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি স্থানীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকাত গুদামটো নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল ৷ বুধবাৰে কংক্ৰিটৰ ঢালাইৰ কাম চলি থকাৰ বাবে প্ৰায় ৬০ জন শ্ৰমিক সেই স্থানত উপস্থিত আছিল ৷ একাংশ শ্ৰমিকে ঢালাই কাম সম্পূৰ্ণ কৰি ওপৰ মহলাৰ পৰা তললৈ নামি আহিছিল ।
কাম চলি থকাৰ মাজতে স্থানীয় ৰাইজে এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনে ৷ ততালিকে তেওঁলোকে দেখে যে নিৰ্মীয়মান গুদাম ঘৰটোৰ চিলিং খহি পৰিছে ৷ তেওঁলোকে মুহূৰ্ততে স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। কলকাতা আৰক্ষীৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ বিষয়া আৰু কৰ্মীসকলে ক্ষন্তেকতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ঘটনাস্থলীত আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গুদামটোৰ দেৱালসমূহ ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছিল ৷
আনহাতে, ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বিজেপি নেতা ৰাকেশ সিং । তেওঁ কয়, ‘‘নীতি অনুসাৰে গুদাম নিৰ্মাণৰ কামটো হোৱা নাছিল । যাৰ বাবে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷’’ কলকাতাৰ প্ৰশাসক স্মিতা পাণ্ডে আৰু পৌৰ পৰিক্ৰমা তথা নগৰ উন্নয়ন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অগ্নিমিত্ৰা পৌলেও কলকাতা পৌৰ নিগমৰ অভিযন্তা আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে ।
বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে ঘটনাস্থলীত আবদ্ধ ২১ জন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ ১৮ জনক ততালিকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে তিনিজন শ্ৰমিকক মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছে ৷
এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী অথবা প্ৰশাসনে ঘটনাটো সম্পৰ্কে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । অৱশ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷ ইফালে, গুদামৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৰ সন্দৰ্ভতো তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আৰক্ষীয়ে গুদামটোৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৰ বিষয়াসকলক জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে নবন্না ৰাজ্যিক সচিবালয়ত সকলোৰে সহায় হোৱাকৈ কণ্ট্ৰল ৰুম স্থাপন কৰাৰ লগতে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ৷ এই নম্বৰকেইটা হৈছে ক্ৰমে - ১০৭০, ৮৬৯৭৯৮১০৭০, ২২১৪৩৫২৬ আৰু ২২৫৩৫১৮৫ ।