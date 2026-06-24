ETV Bharat / bharat

নিৰ্মীয়মান চিলিং খহি কলকাতাত একাধিক শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী

ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত প্ৰায় ৬০ জন শ্ৰমিক সেই স্থানত উপস্থিত আছিল ৷ সম্প্ৰতি ১৮ জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

TARATALA INCIDENT
কলকাতাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ ঘটনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা: দেশৰ অন্যতম ব্যস্ত মহানগৰ কলকাতাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ ঘটনা ৷ তাৰাতলাত অৱস্থিত এটা গুদামৰ নিৰ্মীয়মান চিলিং খহি বাতৰি লিখা পৰলৈ তিনিজনতকৈও অধিক শ্ৰমিকে মৃত্যুক সাৱটিছে ৷ আকস্মিকভাৱে সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো শ্ৰমিক খহি পৰা চিলিঙৰ তলত আবদ্ধ হৈ ৰয় ৷

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী অধিকাৰীয়ে এই ঘটনাত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷

সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘তাৰাতলাৰ ব্ৰেচ দলঙৰ সমীপত নিৰ্মাণৰত এটা গুদাম খহি পৰাৰ ফলত যিসকল লোকে মৃত্যুক সাৱটিলে, তাৰ বাবে মই অত্যন্ত দুখী ৷ এই ঘটনাত কেইবাজনো শ্ৰমিক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল । এতিয়ালৈকে ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা ২১ জনক উলিয়াই অনা হৈছে ৷ ইয়াৰে ১৮ জন আহত হৈছে আৰু তিনিজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।’’

চাহপাত মজুতকৰণৰ উদ্দেশ্যে এই গুদামটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি স্থানীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকাত গুদামটো নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল ৷ বুধবাৰে কংক্ৰিটৰ ঢালাইৰ কাম চলি থকাৰ বাবে প্ৰায় ৬০ জন শ্ৰমিক সেই স্থানত উপস্থিত আছিল ৷ একাংশ শ্ৰমিকে ঢালাই কাম সম্পূৰ্ণ কৰি ওপৰ মহলাৰ পৰা তললৈ নামি আহিছিল ।

কাম চলি থকাৰ মাজতে স্থানীয় ৰাইজে এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনে ৷ ততালিকে তেওঁলোকে দেখে যে নিৰ্মীয়মান গুদাম ঘৰটোৰ চিলিং খহি পৰিছে ৷ তেওঁলোকে মুহূৰ্ততে স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। কলকাতা আৰক্ষীৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ বিষয়া আৰু কৰ্মীসকলে ক্ষন্তেকতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ঘটনাস্থলীত আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গুদামটোৰ দেৱালসমূহ ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছিল ৷

আনহাতে, ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বিজেপি নেতা ৰাকেশ সিং । তেওঁ কয়, ‘‘নীতি অনুসাৰে গুদাম নিৰ্মাণৰ কামটো হোৱা নাছিল । যাৰ বাবে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷’’ কলকাতাৰ প্ৰশাসক স্মিতা পাণ্ডে আৰু পৌৰ পৰিক্ৰমা তথা নগৰ উন্নয়ন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অগ্নিমিত্ৰা পৌলেও কলকাতা পৌৰ নিগমৰ অভিযন্তা আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে ।

বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে ঘটনাস্থলীত আবদ্ধ ২১ জন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ ১৮ জনক ততালিকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে তিনিজন শ্ৰমিকক মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছে ৷

এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী অথবা প্ৰশাসনে ঘটনাটো সম্পৰ্কে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । অৱশ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷ ইফালে, গুদামৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৰ সন্দৰ্ভতো তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আৰক্ষীয়ে গুদামটোৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৰ বিষয়াসকলক জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে নবন্না ৰাজ্যিক সচিবালয়ত সকলোৰে সহায় হোৱাকৈ কণ্ট্ৰল ৰুম স্থাপন কৰাৰ লগতে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ৷ এই নম্বৰকেইটা হৈছে ক্ৰমে - ১০৭০, ৮৬৯৭৯৮১০৭০, ২২১৪৩৫২৬ আৰু ২২৫৩৫১৮৫ ।

লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলত প্ৰলয়ংকৰী বান, নিৰুদ্দেশ তিনিজনকৈ লোক

TAGGED:

কলকাতাৰ খবৰ
চিলিং খহি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু
মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
TARATALA INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.