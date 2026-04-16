মণিপুৰত কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ভূমিকাক সৰ্বত্ৰে চৰ্চা
Published : April 16, 2026 at 11:39 PM IST
নতুন দিল্লী: দুটা প্ৰভাৱশালী সামাজিক গোটৰ পৰা স্থিতি বিচ্যুত হৈ মণিপুৰৰ সংঘাতগ্ৰস্ত পাহাৰীয়া জিলাসমূহত কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ভূমিকাক নতুনকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৷ যিয়ে হেৰুওৱা শান্তি ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ মাজত জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা অনাস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
ৰাজ্যখনৰ উখৰুল আৰু কামজং জিলাত নিয়োজিত কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ একাংশ দলে মণিপুৰস্থিত খানুথোট-খোন(নগা যুৱকৰ কণ্ঠ) নামৰ নগা নাগৰিক সমাজৰ গোটটোৰ বিৰুদ্ধে অসাংবিধানিক আৰু পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দাখিল কৰা স্মাৰকপত্ৰত বৰ্তমানৰ দায়িত্বত থকা বা অৱসৰপ্ৰাপ্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত সময়সীমা নিৰ্ধাৰিত স্বতন্ত্ৰ তদন্তকে ধৰি তাৎক্ষণিক আইনী আৰু প্ৰশাসনিক হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিল ।
নগা যুৱ সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে টাংখুল নগা সম্প্ৰদায় আৰু কুকি শৰণাৰ্থী গোটৰ মাজত চলি থকা উত্তেজনাৰ সৈতে জড়িত অভিযানত বৈষম্যমূলক শক্তি প্ৰয়োগৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি আছে । ১৪ আৰু ২১ নং অনুচ্ছেদৰ দৰে সাংবিধানিক বিধানৰ উদ্ধৃতি দি সংগঠনটোৱে যুক্তি দিছিল যে নিৰপেক্ষতাৰ পৰা যিকোনো বিচ্যুতি আইনৰ আগত সমতাৰ নিশ্চয়তা আৰু জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ সুৰক্ষাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।
নগা সংগঠনটোৱে আভ্যন্তৰীণ কন্দলৰ পৰা ৰাজ্যসমূহক ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা ৩৫৫ নং অনুচ্ছেদত আলোকপাত কৰে । সংগঠনটোৱে একাংশ উগ্ৰপন্থী উপাদানৰ সশস্ত্ৰ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে নিষ্ক্ৰিয়তাৰ উদাহৰণ উল্লেখ কৰি সাধাৰণ নাগৰিকক ভয় দেখুৱাই স্থানীয় কণ্ঠ দমন কৰাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
গোটটোৱে যুক্তি আগবঢ়ায় যে যদিহে এই অভিযোগসমূহ প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে এনে কাৰ্যসমূহ ৩২ আৰু ২২৬ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত ন্যায়িক নিৰীক্ষণৰ আওতালৈ অনা হ’ব পাৰে ।
স্মাৰকপত্ৰখন গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ মূল দাবীসমূহৰ ভিতৰত আছে নিৰপেক্ষতাৰ নিৰ্দেশনাৰ কঠোৰ আনুগত্য, পৰিঘটনাৰ স্বচ্ছ প্ৰতিবেদন, নিয়োগ গাঁথনিৰ পৰ্যালোচনা আৰু কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ ভিতৰত জবাবদিহিতা ব্যৱস্থা ।
গোটটোৱে সকীয়াই দিয়ে যে অব্যাহত থকা নিষ্ক্ৰিয়তাই জনসাধাৰণৰ আস্থা ভংগ কৰিব পাৰে আৰু সাংবিধানিক আদালতত আবেদনকে ধৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুৰৰ মেইটেই আৰু কুকি-জো জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাতৰ সময়তো মেইটেই জনগোষ্ঠীয়ে একেদৰেই ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও স্থানৰ পৰা অসম ৰাইফলছ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাইছিল ।
আনহাতে, মণিপুৰৰ কুকি-জো সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাগৰিক সমাজৰ সংগঠন কুকি-জো কাউন্সিল (KZC)য়ে কেন্দ্ৰীয় শক্তিক হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত আক্ৰান্ত ৰাজ্যখনত ‘স্থিতিশীল উপস্থিতি’ বুলি অভিহিত কৰি কেন্দ্ৰীয় শক্তিসমূহৰ ভূমিকাক কঠোৰভাৱে ৰক্ষা কৰিছে ।
মণিপুৰৰ গৃহমন্ত্ৰী গোবিন্দাস কনথৌজামে পাহাৰীয়া অঞ্চলত কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ স্থানত ৰাজ্যিক বাহিনী মোতায়েন কৰাৰ সম্ভাৱনাক লৈ পৰিষদে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
কুকি-জো কাউন্সিল (KZC)য়ে অভিযোগ কৰে যে ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যিক বাহিনীয়ে কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আক্ৰমণ ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ উপৰিও একাংশ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে ।
ইয়াৰোপৰি দাবী কৰা হৈছে যে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ অবাধ লুণ্ঠন ৰোধ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থাও ভংগ হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰি পৰিষদে কয়, ‘‘কুকি-জো আৰু মেইটেই সংখ্যাগৰিষ্ঠ অঞ্চলৰ মাজৰ অঞ্চলত কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ কৰাটোৱে তীব্ৰতা বৃদ্ধি ৰোধ কৰাত আৰু কিছু পৰিমাণে স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাত সহায় কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে বা নতুন বাহিনীৰে সলনি কৰিলে দীৰ্ঘদিনীয়া শান্তি বিঘ্নিত হ'ব পাৰে আৰু নতুনকৈ হিংসাৰ সূচনা হ'ব পাৰে ।’’
ই কৰ্তৃপক্ষক বৰ্তমানৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ লগতে নিৰপেক্ষতা নিশ্চিত কৰিবলৈ, আস্থা ঘূৰাই আনিবলৈ আৰু সকলো সম্প্ৰদায়ক সুৰক্ষা দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় বাহিনীসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি দাবী কৰিছে ৷
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমন্বিত নিৰাপত্তা অভিযান আৰু ৰাজনৈতিক সংযোগৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোক সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে অবিৰত প্ৰচেষ্টাৰ পটভূমিত এইবোৰ পৰিঘটনা ঘটিছে । উল্লেখযোগ্য যে, যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মণিপুৰত যুমনাম খেমচান্দ সিঙৰ নেতৃত্বত বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল ।
