ETV Bharat / bharat

পাহাৰৰ পৰা শিল খহি পৰিল চলন্ত গাড়ীৰ ওপৰত; হতাহত কমেও ১৫

এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটোত এটি ছমহীয়া শিশুকে ধৰি কমেও ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু, হিমাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্ঘটনাটো এক দুৰ্গম স্থানত সংঘটিত হয় য'ত কোনো নেটৱৰ্ক নাই...

Himachal Rock Falls incident
পাহাৰৰ পৰা শিল খহি পৰিল চলন্ত গাড়ীৰ ওপৰত; হতাহত কমেও ১৫ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চাম্বা (হিমাচল) : হিমাচল প্ৰদেশৰ চাম্বা আৰু লাহৌল স্পীটি জিলাৰ সীমান্তত শুকুৰবাৰে এক মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । অঞ্চলটোৰ পাংগী-উদয়পুৰ পথত এখন টাটা চুমোৰ ওপৰত পাহাৰৰ পৰা কেইবাটাও শিল খহি পৰাৰ ফলত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, অন্য ২ গৰাকী লোক আহত হয় ।

লাহৌল স্পীটি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শিৱানী মেহলাই প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, উদয়পুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত স্থানত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা গাড়ীখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হৈছে HP-01-M-2210 । এই দুৰ্ঘটনাত গাড়ীখনৰ চালকসহ ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত প্ৰকাশ পোৱা ছবিয়ে সকলোৰে হৃদয় কঁপাই তুলিছে । গাড়ীখনৰ ওপৰত কেইবাটাও শিল পৰাত গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ চেপেটা হৈ যায় । এই দুৰ্ঘটনাটো চাম্বা আৰু লাহৌল স্পীটি জিলাৰ সীমান্তত সংঘটিত হয় ।

চাম্বা জিলাৰ ভাৰমৌৰৰ বিধায়ক ডাঃ জনকৰাজেও সামাজিক মাধ্যমত এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ছবি প্ৰকাশ কৰিছে । লগতে কয় যে পাংগী-উদয়পুৰ পথত এখন টাটা মুমোৰ ওপৰত পাহাৰ খহি পৰাত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰি ২ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

নিহত আটাইকেইজন লোক তাম্বা জিলাৰ পাংগী ঘাট অঞ্চলৰ । বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে দুয়োখন জিলাৰ প্ৰশাসনক উদ্ধাৰ কাৰ্য তড়িৎ গতিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে ।

চাম্বাৰ জিলা আয়ুক্ত মুকেশ ৰেপসাৱাই কয় যে কড়নালাৰ ওচৰত এখন গাড়ীৰ ওপৰত শিল খহি পৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত পথটোৰে যাতায়াত ব্যহত হৈছে ।

দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা অঞ্চলটো অতি দুৰ্গম আৰু তাত নেটৱৰ্ক ছিগনেল পোৱা নাযায় । যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাত সমস্যা হৈছে । বিআৰঅ'ৰ লগতে স্থানীয় আৰক্ষী আৰু চাম্বা জিলাৰ পৰাও আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :৩ দিন ধৰি স্বামীৰ মৃতদেহৰ কাষতে কিয় বহি থাকিল এগৰাকী মহিলা ?
লগতে পঢ়ক :ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰালৈকে যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা পঁইতাচোৰাই লৰচৰ নকৰে

TAGGED:

CHAMBA ACCIDENT
LANDSLIDE ON TAXI IN CHAMBA LAHAUL
ROCK FALLS ON TATA SUMO
ইটিভি ভাৰত অসম
HIMACHAL ROCK FALLS INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.