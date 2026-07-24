পাহাৰৰ পৰা শিল খহি পৰিল চলন্ত গাড়ীৰ ওপৰত; হতাহত কমেও ১৫
এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটোত এটি ছমহীয়া শিশুকে ধৰি কমেও ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু, হিমাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্ঘটনাটো এক দুৰ্গম স্থানত সংঘটিত হয় য'ত কোনো নেটৱৰ্ক নাই...
Published : July 24, 2026 at 5:57 PM IST
চাম্বা (হিমাচল) : হিমাচল প্ৰদেশৰ চাম্বা আৰু লাহৌল স্পীটি জিলাৰ সীমান্তত শুকুৰবাৰে এক মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । অঞ্চলটোৰ পাংগী-উদয়পুৰ পথত এখন টাটা চুমোৰ ওপৰত পাহাৰৰ পৰা কেইবাটাও শিল খহি পৰাৰ ফলত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, অন্য ২ গৰাকী লোক আহত হয় ।
লাহৌল স্পীটি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শিৱানী মেহলাই প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, উদয়পুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত স্থানত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা গাড়ীখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হৈছে HP-01-M-2210 । এই দুৰ্ঘটনাত গাড়ীখনৰ চালকসহ ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত প্ৰকাশ পোৱা ছবিয়ে সকলোৰে হৃদয় কঁপাই তুলিছে । গাড়ীখনৰ ওপৰত কেইবাটাও শিল পৰাত গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ চেপেটা হৈ যায় । এই দুৰ্ঘটনাটো চাম্বা আৰু লাহৌল স্পীটি জিলাৰ সীমান্তত সংঘটিত হয় ।
চাম্বা জিলাৰ ভাৰমৌৰৰ বিধায়ক ডাঃ জনকৰাজেও সামাজিক মাধ্যমত এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ছবি প্ৰকাশ কৰিছে । লগতে কয় যে পাংগী-উদয়পুৰ পথত এখন টাটা মুমোৰ ওপৰত পাহাৰ খহি পৰাত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰি ২ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
নিহত আটাইকেইজন লোক তাম্বা জিলাৰ পাংগী ঘাট অঞ্চলৰ । বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে দুয়োখন জিলাৰ প্ৰশাসনক উদ্ধাৰ কাৰ্য তড়িৎ গতিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে ।
চাম্বাৰ জিলা আয়ুক্ত মুকেশ ৰেপসাৱাই কয় যে কড়নালাৰ ওচৰত এখন গাড়ীৰ ওপৰত শিল খহি পৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত পথটোৰে যাতায়াত ব্যহত হৈছে ।
দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা অঞ্চলটো অতি দুৰ্গম আৰু তাত নেটৱৰ্ক ছিগনেল পোৱা নাযায় । যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাত সমস্যা হৈছে । বিআৰঅ'ৰ লগতে স্থানীয় আৰক্ষী আৰু চাম্বা জিলাৰ পৰাও আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছে ।