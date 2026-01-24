ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ: পৰিপূৰক অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত যুক্তি দাখিল কৰিবলৈ ই ডিক দিলে সময়

ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ: পৰিপূৰক অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত যুক্তি দাখিল কৰিবলৈ ই ডিক দিলে সময়
ইউ পি এৰ শাসনকালত ভাণ্ডাৰীয়ে কমিছন লাভ কৰি লণ্ডনত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিলেও ইয়াৰ মালিক আছিল ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰা ।
Published : January 24, 2026 at 2:57 PM IST
নতুন দিল্লী: বিগত সময়ত ছোনিয়া গান্ধীৰ জোঁৱাই তথা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে ধন সৰবৰাহৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰি আহিছে । ইতিমধ্য়ে ব্ৰিটেইনৰ অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে । এই গোটৰত ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা পৰিপূৰক অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত যুক্তি দাখিল কৰিবলৈ দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ক সময় দিছে ।
উল্লেখ্য় যে বিশেষ ন্যায়াধীশ সুশান্ত চাংগোট্ৰাই ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছিল । পূৰ্বৰ শুনানিৰ সময়ত ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাই এইবুলি যুক্তি দিছিল যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ধন সৰবৰাহৰ কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাই ই ডিয়ে দাখিল কৰা অভিযোগনামাক আদালতে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নালাগে বুলি যুক্তি দৰ্শাইছিল । এই বিষয়ত ই ডিয়ে উত্তৰ দাখিল কৰি সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ আৱেদন খাৰিজ কৰিবলৈ দিয়া যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰে । ২০২৫ চনৰ ৪ অক্টোবৰত ই ডিৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ বাবে জনোৱা আবেদন খাৰিজ কৰিবলৈ সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীয়ে অনুৰোধ জনায় । সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীয়ে যুক্তি আগবঢ়ায় যে ইডিৰ আবেদনত নতুন তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিব নালাগে ।
ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীক পলাতক ঘোষণা :
উল্লেখ্য় যে যোৱা ৫ জুলাইত আদালতে ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীক পলাতক ঘোষণা কৰিছিল । বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে (ই ডি) উল্লেখ কৰিছে যে ভাণ্ডাৰীৰ ভাৰতৰ লগতে ডুবাই আৰু যুক্তৰাজ্যত আছে বেনামী সম্পত্তি । এই সম্পত্তিৰ ভিতৰত দিল্লীৰ বসন্ত বিহাৰ, পঞ্চশীল শ্বপিং কমপ্লেক্স আৰু শ্বাহপুৰ জাট অন্য়তম । লগতে নয়ডা আৰু গুৰুগ্ৰামতো তেওঁৰ সম্পত্তি আছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । এইবোৰৰ উপৰি কেইবাটাও বেংক একাউণ্ট আছে সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীৰ পত্নীৰ নামত । ভাণ্ডাৰীৰ হাতত ১০০ কোটিতকৈ অধিক মূল্যৰ সম্পত্তি আছে বুলি ইডিয়ে উল্লেখ কৰিছে । সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীয়ে এই আদালতৰ সিদ্ধান্তক দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । এই গোচৰটো এতিয়াও বিচাৰাধীন হৈ আছে।
আদালতে ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰত অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী ভাণ্ডাৰীৰ বিৰুদ্ধে ইডিয়ে দাখিল কৰা পৰিপূৰক অভিযোগনামাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । পৰিপূৰক অভিযোগনামাত ইউ এ ইৰ ব্যৱসায়ী চি চি থাম্পী আৰু ব্ৰিটেইনৰ ব্যৱসায়ী সুমিত চাড্ডা । সঞ্জয় ভাণ্ডাৰী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী বুলি বিগত সময়ত চৰ্চা হৈ আহিছে ।
ইউ পি এৰ শাসনকালতেই লণ্ডনত সম্পত্তি ক্ৰয় :
ই ডিৰ মতে, সুমিত চাড্ডা আৰু তেওঁৰ পত্নীক চমন জাৰি কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিচতো দুয়োগৰাকীৰ ভিতৰত কোনোৱেই তদন্তকাৰী সংস্থাৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱা নাছিল । ই ডিৰ অভিযোগনামাত উল্লেখ আছে যে ইউপিএৰ শাসনকালত ভাণ্ডাৰীয়ে কমিছন লাভ কৰি লণ্ডনত এটা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল, যাৰ হিতাধিকাৰী মালিক ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰা ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ই ডিৰ এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে ৰবাৰ্ট ভাড্ৰাই। এই গোচৰত ইডিয়ে পূৰ্বে অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডাৰীৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত এছ বি হস্পিটেলিটি এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নামত পঞ্জীয়নভুক্ত দক্ষিণ দিল্লীৰ পঞ্চশীল পাৰ্কৰ পঞ্চশ্বীল শ্বপিং কমপ্লেক্সত অৱস্থিত এটা সম্পত্তি জব্দ কৰিছিল । ইডিয়ে ২০১৭ চনত ভাণ্ডাৰী আৰু অন্যান্য অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ।
ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধৰ অভিযোগ
ইপিনে, ইডিৰ এই অভিযোগৰ বিপৰীতে ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযোগসমূহ অস্বীকাৰ কৰি আহিছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ আইনী দলটোৱে কয় যে তদন্ত 'ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰেৰিত' আৰু তেওঁলোকৰ মক্কেলক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ পুৰণি গোচৰসমূহ পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে । উল্লেখ্য় যে এই গোচৰত ২০১৯ চনত দিল্লী আদালতে ভাদ্ৰাক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল ।