বাছৰ কাৰণে পৰ দিব নালাগে পথৰ কাষত, দেশত আহি আছে এআই বাছ সেৱা
এই প্ৰকল্পটো ভাৰত চৰকাৰৰ পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পৰিবহণ ব্যৱস্থা (আই টি এছ) আঁচনিৰ অধীনত ৰূপায়ন কৰা হ’ব...
Published : November 7, 2026 at 3:21 PM IST
লক্ষ্ণৌ: এতিয়াৰে পৰা উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যিক পথ পৰিবহণ নিগমৰ বাছসমূহ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি চলাচল কৰোৱা হ’ব। ইয়াৰ দ্বাৰা যাত্ৰীসকলৰ বাবে সময়োপযোগী বাছ সেৱা সুনিশ্চিত হোৱাৰ লগতে বাছ পৰিচালনা প্ৰক্ৰিয়াত উন্নতি ঘটিব ।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰিবহণ ৰাজ্য মন্ত্ৰী (স্বতন্ত্ৰ) দয়াশংকৰ সিঙে ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণ সেৱাক নতুন প্ৰযুক্তিৰ সৈতে একত্ৰিত কৰি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক ডিপো ব্যৱস্থাপনা আৰু বাছ পৰিচালনা পৰিকল্পনা ব্যৱস্থা ৰূপায়ণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
এই প্ৰকল্পৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছে ৷ এই প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰায় ৩০ কোটি টকা ব্যয় হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পটো ভাৰত চৰকাৰৰ পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পৰিবহণ ব্যৱস্থা (আই টি এছ) আঁচনিৰ অধীনত ৰূপায়ন কৰা হ’ব ।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী দয়াশংকৰ সিঙে ৰাজ্যখনৰ বাছ সেৱাসমূহ একত্ৰিত আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে পৰিকল্পিত হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে । বৰ্তমান পৰিবহণ নিগমে ইয়াৰ ১২০ টা ডিপোৰ জৰিয়তে প্ৰায় ১৪,৩০০খন বাছ পৰিচালনা কৰে ৷ এই বাছ সেৱাই দৈনিক ১৭ লাখতকৈ অধিক যাত্ৰীক পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰে । এই নতুন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সকলো ডিপোৰ সময়সূচী কেন্দ্ৰীভূত ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত সংযোজন কৰা হ’ব । এআই প্ৰযুক্তিয়ে যাত্ৰীৰ চাহিদা, পথৰ ব্যৱহাৰ, ভ্ৰমণৰ সময় আৰু উপলব্ধ বাছসমূহ বিশ্লেষণ কৰি প্ৰতিটো পথৰ বাবে বাছৰ উপযুক্ত সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।
তেওঁ উদাহৰণ দি কয় যে যদি কোনো পথত যাত্ৰীৰ চাহিদাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰতি ১৫ মিনিটৰ মূৰে মূৰে বাছৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে নিয়মীয়া সেৱা নিশ্চিত কৰিবলৈ বিভিন্ন ডিপোৰ পৰা বাছৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি । ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ডিপোৰ বাছৰ মাজত সমন্বয় বৃদ্ধি পাব আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উপলব্ধ বাছসমূহৰ অধিক কাৰ্যক্ষম ব্যৱহাৰ সম্ভৱ হ’ব ।
এই প্ৰকল্পৰ সুবিধাসমূহ
পৰিবহণ মন্ত্ৰী দয়াশংকৰ সিঙে উল্লেখ কৰে যে এই প্ৰকল্পৰ ফলত যাত্ৰীৰ চাহিদা অনুসৰি উপযুক্ত ব্যৱধানত অধিক নিয়মীয়াকৈ বাছ চলিব, যাৰ ফলত অপেক্ষাৰ সময় হ্ৰাস পাব । উন্নত কম্পাংক আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য সেৱাই ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ প্ৰতি অধিক যাত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰিব ।
যাত্ৰীসকলৰ প্ৰয়োজন আৰু ভ্ৰমণৰ ধাৰাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাছৰ সংখ্যা, পথ, আৰু সময়সূচী বৈজ্ঞানিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব । বাছৰ ক্ষমতাৰ উন্নত ব্যৱহাৰ আৰু ৰাইডাৰশ্বিপ বৃদ্ধিয়ে নিগমৰ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব । বাছ, ইন্ধন আৰু মানৱ সম্পদৰ অনুকূল ব্যৱহাৰ কৰি পৰিচালনা ব্যয় অনুকূল কৰা হ’ব ।
বাছৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ, চাৰ্ভিচিং, মেৰামতি আৰু চালক-পৰিচালকৰ কৰ্তব্যসমূহ ডিজিটেলভাৱে পৰিচালিত কৰা হ’ব । বাছ পৰিচালনা আৰু ডিপোৰ কাম-কাজৰ কেন্দ্ৰীভূত নিৰীক্ষণ মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ পৰা সম্ভৱ হ’ব ।
পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই প্ৰকল্প পৰিবহণ নিগমৰ ডিজিটেল ৰূপান্তৰ যাত্ৰাত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হ’ব । ৰাজ্যৰ সকলো ডিপোতে বাছ সেৱাৰ সংহত পৰিকল্পনা, উন্নত কম্পাংক আৰু চাহিদাভিত্তিক কাৰ্যকলাপে নিগমৰ দক্ষতাক নতুন উচ্চতালৈ উন্নীত কৰিব ।
ইয়াৰ দ্বাৰা যাত্ৰীসকলক অধিক সুবিধাজনক আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য সেৱা প্ৰদান কৰাই নহয়, বাছৰ ব্যৱহাৰ উন্নত, যাত্ৰীসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি আৰু পৰিচালনাৰ দক্ষতাৰ জৰিয়তে নিগমৰ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰাত সহায়ক হ’ব । বৃদ্ধি পোৱা ৰাজহ আৰু কাৰ্যকৰী সঞ্চয়ক আৰু উন্নত যাত্ৰী সেৱা প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।
লগতে পঢ়ক: মহাভাৰত, ৰাজতৰংগিনী আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰক ইউনেস্কোৰ বিশেষ স্বীকৃতি