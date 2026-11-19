দেশত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’লে চকুলো ওলায়, পথত ক’লা দাগ থাকিব নালাগে: নীতিন গাডকাৰী
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে দেশত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাই তেওঁৰ দুচকু সেমেকাই তোলে ।
Published : November 19, 2026 at 7:56 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ পথসমূহত প্ৰায় প্ৰতিদিনেই সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা ৷ কেতিয়াবা দ্ৰুতবেগ, কেতিয়াবা বেয়া পথৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাসমূহ সংঘটিত হোৱা দেখা যায় ৷ বহু লোকে এই পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক সাৱটি ল’বলগীয়া হয় ৷ শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ দেশক জোঁকাৰি গৈছিল ৷ পৰিবহন বিভাগে পথ সুৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা জাৰী কৰি আহিছে যদিও এতিয়াও পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ হোৱা নাই ৷
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে দেশত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাই তেওঁৰ দুচকু সেমেকাই তোলে । গাডকাৰীয়ে অৱশ্যে ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অভিযন্তাৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰি কয় যে ইতিমধ্যে বহু অভিলেখ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
▪️Union Minister Nitin Gadkari Calls for Greater Focus on Road Safety, Construction Quality and Sustainable Technologies ▪️At the 85th Annual Session of the Indian Roads Congress in Hyderabad, the Minister emphasises innovation, use of alternative materials, scientific planning and accountability in road infrastructure development Read the full details here: https://t.co/cbnXcycxCF @MORTHIndia @nitin_gadkari— PIB India (@PIB_India) November 19, 2026
হায়দৰাবাদৰ এইচআইচিচিত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় গড়কাপ্তানী কংগ্ৰেছ সন্মিলনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এই অনুষ্ঠানত গাডকাৰীৰ লগতে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডী, মন্ত্ৰী কোমাটিৰেড্ডী ভেংকট ৰেড্ডী আৰু পোন্নম প্ৰভাকৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ "Connecting Roads Creating Tomorrow" শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত এই অনুষ্ঠানত আলোচনা কৰা হয় ।
‘‘দেশৰ পথ দুৰ্ঘটনাই মোৰ চকু সেমেকাই তোলে । এই কথাবোৰ ক'বলৈ অলপ লজ্জাজনক হ'লেও এয়াই পৰিস্থিতি । প্ৰতি বছৰে পথ দুৰ্ঘটনাত লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰে অধিকাংশই যুৱক-যুৱতী । এই পথবোৰত কিয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ? ডিপিআৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ? এটাও ডিপিআৰ সঠিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাই ।’’ গাডকাৰীয়ে ভাষণত কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, “পথ নিৰ্মাণৰ কামত যাতে ক’লা দাগ নাথাকে, সেইটো নিশ্চিত কৰাটো অভিযন্তাৰ দায়িত্ব ৷ ৰাস্তাত আৰু ক’লা দাগ দেখা পাব নালাগে ।” ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘আমি মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা উচিত ।’’
Hyderabad, Telangana: Union Minister Nitin Gadkari, speaking at the 85th Annual Session of the Indian Roads Congress, says, “India’s road infrastructure has reached the number one position globally, and we have set eight world records. Innovation, entrepreneurship, science, technology, research and skilled practices are essential for future development. Converting knowledge into wealth will shape the future, and we must adopt a forward-looking vision for road infrastructure. I thank the Telangana government for hosting this important international event. We must learn from successful global practices and ensure that our knowledge, technology, innovation and standards match international benchmarks through continuous upgradation.”— IANS (@ians_india) November 19, 2026
গাডকাৰীয়ে কয় যে পথ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে বিশ্ব পৰ্যায়ত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত গুণগত মান নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷ ৰাস্তা-ঘাট ভাল হ’লে বৃহৎ বিনিয়োগ আহিব ।
তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে কয় যে পথ নিৰ্মাণৰ উপৰিও তেলেংগানাৰ অন্যান্য আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে । তেওঁ কয় যে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনক ৩ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰি আছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই সন্দৰ্ভত অহা ৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৯ ডিচেম্বৰলৈ ইনভেষ্ট তেলেংগানা গ্ল’বেল ছামিটৰ আয়োজন কৰা হৈছে, এই সন্মিনল দেশৰ উন্নয়নত বিনিয়োগ সাধন কৰাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
ৰেড্ডীয়ে কয়, ‘‘আমি ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনক ৩ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতি কৰিম, আৰু আমি তেলেংগানাক ৩ টা খণ্ডত বিভক্ত কৰিছোঁ । আমি পথৰ লগতে অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিকো অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ ।’’
এইচআইচিচিত অনুষ্ঠিত ‘‘ভাৰতীয় পথ কংগ্ৰেছ’’ সন্মিলন অহা ২২ নৱেম্বৰলৈকে চলিব । সমগ্ৰ দেশৰ গড়কাপ্তানী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ খণ্ডৰ বিশেষজ্ঞকে ধৰি প্ৰায় ৩৫০০ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই অনুষ্ঠানত ।
লগতে পঢ়ক:
বাহনৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা, জানি লওক নৱীকৰণৰ সবিশেষ
বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এছ অ’ পি জাৰি পৰিবহণ বিভাগৰ : জানি লওক কি আছে নিৰ্দেশনাত