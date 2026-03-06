ছত্তীশগড়ৰ দুই স্থানত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, শিশুসহ ১০ জনে হেৰুৱালে প্ৰাণ

ছত্তীশগড়ৰ দুই স্থানত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, শিশুসহ ১০ জনে হেৰুৱালে প্ৰাণ
যশপুৰত বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰাৰ বিপৰীতে বালোদা বজাৰত এখন ট্ৰাকে পিছফালৰ পৰা যাত্ৰীবাহী আন এখন বাছত খুন্দা মাৰে ।
Published : March 6, 2026 at 6:07 PM IST
যশপুৰ/বালোদা বজাৰ: শুকুৰবাৰে ছত্তীশগড়ত সংঘটিত হয় দুটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । বালোদা বজাৰ আৰু যশপুৰ জিলাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত এই পৰ্যন্ত দহজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো যাত্ৰী আহত হৈছে । যশপুৰত বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰাৰ বিপৰীতে বালোদা বজাৰত এখন ট্ৰাকে পিছফালৰ পৰা যাত্ৰীবাহী আন এখন বাছত খুন্দা মাৰে ।
আৰক্ষী আৰু স্থানীয় বাসিন্দাৰ সহায়ত দুয়োটা স্থানতে চলোৱা হয় উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় । মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে শোক প্রকাশ কৰি আহতসকলৰ চিকিৎসা নিশ্চিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নির্দেশ দিয়ে ৷
বালোদা বজাৰত যাত্ৰীক উঠাবলৈ গতি কম কৰিছিল বাছখনে:
ৰায়পুৰৰ পৰা বিলাসপুৰলৈ গৈ থকা এখন যাত্ৰীবাহী বাছত বালোদা বজাৰ জিলাৰ দৰচুৰা চ’কৰ সমীপত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে । যাত্ৰী নিবলৈ বাছখনৰ গতি কমি যোৱাৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । এম এইচ ৩৭ টি ১৮২১ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ চালকে পিছফালৰ পৰা বাছখন খুন্দা মাৰে ।
প্ৰাণ হেৰুৱালে ৫ জনে, সংকটজনক অৱস্থাত বহুজন:
এই দুৰ্ঘটনাত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২০ জনতকৈ অধিক যাত্ৰী আহত হয় । আহতসকলৰ ভিতৰত সোতৰজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৰায়পুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে সেই স্থানত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু বৃহৎ জনসমাগম হয় । স্থানীয় লোকে বাছখনত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু আহতসকলক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে চিমগা আৰক্ষী থানাৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । আৰক্ষীয়েও জনসমাগম নিয়ন্ত্ৰণ কৰি যাতায়ত পুনৰ সূচল কৰে ।
আহতসকল কোন কোন:
আহতসকলৰ ভিতৰত আছে কাপছাদা ধৰচিৱাৰ বাসিন্দা জনাকী নিছাদ (৫৫), কাপছাদা ধৰচিৱা নিবাসী অৱধৰাম নিছাদ (৬০), বালোডাবাজাৰৰ বাসিন্দা ঈশ্বৰী সাহু (৩৫), ৰায়পুৰ নিবাসী ৰাজকুমাৰ নিছাদ (৩০), ৰায়পুৰ, সৰোজিনী সাহু (২৭) আৰু যোগিতা সাহু (৪ মাহ), বাবা মহতাৰা বেমেতাৰা, দিলেশ্বৰৰ বাসিন্দা সোণপুৰীৰ বাসিন্দা দহৰিয়া (৫০) আৰু প্ৰমিলা দহৰিয়া (৪৫) সোণপুৰীৰ বাসিন্দা, সন্দীপ (১৩), সুনীল (১০) আৰু জানৱী (৮) সোণপুৰীৰ বাসিন্দা, মনোজ সাহু (৩৭) বালোদা বজাৰৰ বাসিন্দা ।
লগতে আছে কিৰৱাইৰ বাসিন্দা ওম (১৮), বেলেৰ নিবাসী ৰাজ নিৰ্মলকাৰ (২৫), উৰকুৰা ৰায়পুৰৰ বাসিন্দা ললিত সাহু (৩৭), দুধীয়া নৱগাঁৱৰ বাসিন্দা সন্তোষ বঞ্জাৰে (৪০) আৰু শিৱম বঞ্জাৰে (১৫), পুডু ৰতনপুৰৰ বাসিন্দা বসন্ত পাইকৰা (২৪), মদনলালৰ ভিলাই নিবাসী ৰীতা দাস (৫৬)। চকৱাইৰ বাসিন্দা ধৃতলাহৰে (৬৫), ৰায়পুৰৰ বাসিন্দা পুৰাণিক ৰাম (৫৫), তাৰাগাঞ্জৰ বাসিন্দা পঞ্জাৱ ৰাম (৪৭), ভোঠা মংগৰলোডৰ বাসিন্দা খুছবু নিছাদ (২৭), বেতলৰ বাসিন্দা দেৱ নিৰ্মলকাৰ, বেটাৰৰ বাসিন্দা গৌৰৱ নিৰ্মলকাৰ (৪), ৰায়পুৰৰ বাসিন্দা চৈয়দ ৰহমদ (২৫), গায়ত্ৰী চন্দ্ৰকাৰ (৫৬) আৰু দুৰ্গ নিবাসী দিব্য ভাৰতী (৩৪) আৰু জাঞ্জগীৰ-চম্পা (দিঘোৰা) নিবাসী ছহুৰা আহিৰ (৫৬)ক সংকটজনক অৱস্থাত ৰায়পুৰৰ মেকাৰা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
যশপুৰত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ:
ইফালে, যশপুৰ জিলাৰ টাপকাৰা থানা এলেকাৰ গোদাম্বা গাঁৱৰ সমীপত এখন তীব্ৰবেগী যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে । ঝাৰখণ্ডৰ কুৰ্দেগৰ পৰা কুঁকুৰিলৈ গৈ থকা বাছখনে প্ৰায় ৩০ জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল । দুৰ্ঘটনাত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২৫ জন লোক আহত হয় । বাছখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰা কেইবাজনো যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰে গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু আৰক্ষীয়ে ।
ব্ৰেক ফেইল হোৱাৰ সন্দেহ:
আহতসকলক এম্বুলেন্স আৰু অন্যান্য বাহনেৰে কুংকুৰি হাস্পতাল আৰু হলি ক্ৰছ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । গুৰুতৰভাৱে আহত একাংশক অম্বিকাপুৰৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । যশপুৰৰ কালেক্টৰ ৰোহিত ব্যাসৰ মতে, প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি ব্ৰেক বিকল হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে যদিও তদন্তৰ পিছতহে দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ পোহৰলৈ আহিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ:
মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । আহত যাত্ৰীসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা সেৱাৰ অভাৱ নহয় তাৰ বাবে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে দুয়োটা ঘটনাৰ তদন্ত কৰি দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ জানিবলৈ অব্যাহত ৰাখিছে ।