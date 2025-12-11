অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হায়ুলিয়াঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, বৰ্তমানলৈ ১৪ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হায়ুলিয়াঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, বৰ্তমানলৈ ১৪ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হায়ুলিয়াং-সাগলাগাম পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা । এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ ১৪ জনৰ মৃতদেহ ।
Published : December 11, 2025 at 3:06 PM IST
তেজপুৰ: সোমবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাৰ হায়ুলিয়াং-সাগলাগাম পথত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা । এই দুৰ্ঘটনাত চৰকাৰী তথ্যমতে বৰ্তমানলৈ ১৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজনক সংকটজনক অৱস্থাত অসমৰ ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
হায়ুলিয়াং অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত জুলিটি মিহুয়ে জনায় যে হায়ুলিয়াঙৰ পৰা প্ৰায় ৪৭ কিলোমিটাৰ নিলগত সাগলাগাম পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া এখন পিক আপ ভেন পাহাৰীয়া পথটোৰ পৰা বহু তললৈ বাগৰি পৰে আৰু বৰ্তমানলৈ ১৪ জন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজনক ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । নিহত শ্ৰমিককেইজনৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
তেওঁ কয়, "ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোমবাৰৰ নিশা আৰু এই বিষয়ে প্ৰশাসনক বুধবাৰে নিশা অৱগত কৰে পথচাৰীয়ে । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ এন ডি আৰ এফ'ৰ এটা দল উদ্ধাৰৰ বাবে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় । আনহাতে সীমান্ত পথ নিৰ্মাণ সংস্থা বি আৰ অ'ই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । সাগলাগামৰ এই পথ ভাৰত চীন-সীমান্তলৈ যোৱা পথ আৰু অত্যন্ত কঠিন ভূখণ্ডৰ মাজেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয় ।"
অধিক বাতৰিৰ অপেক্ষাত...