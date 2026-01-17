আজি আছিল আয়নৰ জন্মদিন, শুভেচ্ছা জনাবলৈ যোৱা চাৰি বন্ধুৱে হেৰুৱালে প্ৰাণ
উদয়পুৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । চাহ খাবলৈ যোৱাৰ সময়তেই ঘটিল ঘটনাটো ।
Published : January 17, 2026 at 3:39 PM IST
উদয়পুৰ (ৰাজস্থান): আজি আছিল মহম্মদ আয়ন (১৭) নামৰ কিশোৰজনৰ জন্মদিন । জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ নিশা লগ হৈছিল কেইবাজনো বন্ধু । এখন বাহনত এই বন্ধুকেইজনে নিশা মেহফিল-ই-মিলাদ নামৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আয়নক জনাইছিল জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা । ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি গাড়ীৰে ঘাইপথৰ দিশে চাহ খাবলৈ গৈ আছিল । তাতেই যেন এই বন্ধুকেইজনৰ বাবে মৃত্য়ুৱে অপেক্ষা কৰি আছিল ।
ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰ জিলাৰ ছাভিনা থানা এলেকাত শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ৪ বজাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ নেলা তালাবৰ সমীপৰ আহমেদাবাদ ঘাইপথত দুখন বাহনৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এজন যুৱক আৰু তিনিজন কিশোৰৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । এই দুৰ্ঘটনাত আন ৬ জন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়া অজয়ৰাজ সিঙে কয়, "এই সংঘৰ্ষ ইমানেই ভয়াৱহ যে বাহনখনত থকা চাৰিজন ল’ৰাৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । নিহত দুজন হৈছে ছাভিনাৰ মুৰ্ছিদ নগৰৰ বাসিন্দা মহম্মদ আয়ন (১৭), বৰকাট কলনীৰ বাসিন্দা আদিল কুৰেছী (১৪), মালাটালাইৰ বাসিন্দা শ্বেৰ মহম্মদ (১৯) আৰু ছাভিনাৰ বাসিন্দা গোলাম খোৱাজা (১৭)। একেখন গাড়ীত থকা আন দুজন যুৱকসহ ছয়জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।" এই ঘটনাত আহতসকলক উদয়পুৰৰ এম বি হাস্পতালৰ লগতে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । পুৱা প্ৰায় ৪ বজাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি কয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ।
কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনাটো ?
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি উদয়পুৰৰ ছয়জন বন্ধুৱে আগৰ নিশা মেহফিল-ই-মিলাদ নামৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বাহনেৰে ঘাইপথৰ দিশে চাহ খাবলৈ গৈ আছিল । তেওঁলোকে ঘাইপথৰ ওচৰ চাপি অহাৰ সময়তেই গুজৰাটৰ পঞ্জীয়ন প্লেট থকা এখন তীব্ৰবেগী বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । বাহনখন ৰাজগড় (চুৰু)ৰ পৰা গুজৰাটৰ ভাপিলৈ গৈ আছিল । বাহনখনত চাৰিজন লোক আছিল আৰু ইয়াৰে দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
আৰক্ষী বিষয়া অজয়ৰাজ সিঙে সদৰী কৰা মতে, এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ছাভিনা থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুয়োখন বাহন ক্ৰেনৰ সহায়ত আঁতৰাই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত পৰিয়াল আৰু স্থানীয় লোক উপস্থিত হয় । আজি মৃত অয়নৰ জন্মদিনো আছিল ।