ভাৱনগৰ-সোমনাথ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা, ৬ জনৰ মৃত্যু
এখন বিলাসী এছইউভি বাহনে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ।
Published : October 6, 2026 at 7:02 PM IST
ভাৱনগৰ(গুজৰাট): গুজৰাটৰ ভাৱনগৰ-সোমনাথ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত ৷ মঙলবাৰে সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত কমেও ছজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে আহি থকা এখন বিলাসী এছইউভি বাহনে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ।
কৰ্মসংক্ৰান্তীয় কোনো কাৰণত এখন বিলাসী বলেৰ’ বাহনেৰে ভাৱনগৰৰ পৰা আলঙলৈ ৭ জন লোক আহি আছিল । আলং থানাৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, সাতজনীয়া দলটোৱে জিজে ০৪ ইপি ২৫৯৯ নম্বৰৰ বলেৰ’ বাহনখনেৰে আলঙৰ পৰা ৩৮নং প্লটলৈ গৈ থকা অৱস্থাত শিৱশক্তি হোটেলৰ সমীপত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰেইলাৰ ট্ৰাকত পিছফালে খুন্দা মৰাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ট্ৰাকখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ আৰজে ৩১ জিএ ২৫৯৯ ৷
STORY | Seven killed as SUV crashes into trailer truck in Gujarat's Bhavnagar Seven persons were killed after their SUV rammed into a parked trailer truck on a highway in Gujarat's Bhavnagar district on Tuesday, police said. The victims were travelling from Bhavnagar to Alang, where they worked at a shipyard, Superintendent of Police Nitesh Pandey said. READ: https://t.co/PQgvn28ax5— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
এই দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰায় ৬ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ বিপৰীতে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ সম্প্ৰতি তেওঁক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হোৱা লোকসকলৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোক ক্ৰমে - বিজয়ভাই চন্দুভাই ব’ৰা, পীযুষভাই বিপিনচন্দ্ৰ শ্বাহ, প্ৰীতেশভাই বিপিনচন্দ্ৰ ভয়ানী, ভাৰ্গৱভাই গোসাঁই, হীৰেনভাই মেহতা আৰু যোগেশভাই শ্বাহ । আনহাতে, জয়শভাই হিম্মতভাই বাছানী নামৰ এজন লোক সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে । আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, নিহত আটাইকেইজনৰ লগতে আহত ব্যক্তিজন ভাৱনগৰৰ বাসিন্দা । এই পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাস্থলীত ভিৰ কৰে ৷ দুৰ্ঘটনাটোত ট্ৰেইলাৰৰ পিছফালৰ অংশটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ৷ আনহাতে, বিলাসী এছইউভি বাহনখনৰ সন্মুখভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যায় ৷
পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ চিচিটিভি ফুটেজ লাভ
ইতিমধ্যে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ সমগ্ৰ দৃশ্য চিচিটিভিত বন্দী হৈছে । চিচিটিভি ফুটেজত দেখা পোৱা গৈছে যে তীব্ৰবেগত অহা এখন বিলাসী বাহনে পথৰ দাঁতিত বাওঁফালে ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিছে । বাহনখনে ইমানেই জোৰত খুন্দাটো মাৰে যে ট্ৰাকখন কিছু দুৰলৈকে আঁতৰি যায় ৷
লগতে পঢ়ক: বেৰিকেডৰ ওপৰত উঠি ৰাহুল গান্ধীৰ হুংকাৰ : জ্ঞানেশে এতিয়াই পদত্যাগ কৰক