ETV Bharat / bharat

দাওদাওকৈ জ্বলিল চাৰিচকীয়া বাহন, জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ ৫ জন লোক

দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে’ত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷ বৈষ্ণু দেৱীৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে আটাইকেইজন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷

Road ACcident in Alwa
দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে’ত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 30, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

অলৱৰ (ৰাজস্থান) : দাওদাওকৈ জ্বলি উঠিল এখন বাহন ৷ চাৰিওফালে কেৱল ধোঁৱা আৰু ধোঁৱা ৷ তাৰ মাজতে একাংশ লোকৰ আৰ্তনাদ ৷ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি ৷ জানিব পৰা মতে, জ্বলি যোৱা বাহনখন আছিল কেবাজনো লোক ৷ ইতিমধ্যে জীৱন্ত অগ্নিদগ্ধ হৈ আটাইকেইজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷

উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনাটো ৰাজস্থানৰ লক্ষ্মণগড় থানাৰ অন্তৰ্গত মৌজপুৰৰ সমীপৰ দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে’ত বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হয় ৷ এখন চলন্ত বাহন অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ পাঁচজন লোক জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় ৷

অৱশ্যে চালকজনে বাহনখনৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় ৷ জানিব পৰা মতে, নিহত আটাইকেইজন মধ্যপ্ৰদেশৰ শ্বেওপুৰৰ বাসিন্দা ৷ তেওঁলোকে বৈষ্ণু দেৱীৰ পৰা তীৰ্থযাত্ৰা কৰি উভতি আহিছিল ।

এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে চাৰিওফালে এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ লগে লগে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় ৷ এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে লক্ষ্মণগড় থানাৰ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে তদন্ত ৷

জানিব পৰা মতে, নিহতসকলৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী মহিলা, এটি শিশু আৰু এজন পুৰুষ আছিল । ইফালে বিনোদ কুমাৰ মেহৰ নামৰ চালকজনৰ দেহৰ ৮০ শতাংশ জুইত পোৰা গৈছে ৷ বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰিয়ংকা ৰঘুবংশীয়ে কয়, ‘‘এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকক প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু ১৫ মিনিটৰ ভিতৰতে এই জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হয় ৷’’

উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক কৈলাশ জিন্দালে কয়, ‘‘শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । যিহেতু বাহনখন চিএনজি চালিত আছিল, সেয়েহে এই জুই দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছিল ৷ ফলত বাহন থকা লোকসকলে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সুবিধাই নাপালে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, "বাহনখনৰ পৰা কেৱল মৃতদেহকেইটাৰ কংকালৰ অৱশিষ্টহে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ যিবোৰ বৰ্তমান পৃথকে পৃথকে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । ডিএনএ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতহে সকলোৰে পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হ'ব ।"

TAGGED:

জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ
ৰাজস্থান দুৰ্ঘটনা
তীৰ্থযাত্ৰা
দুৰ্ঘটনাত পতিত কংকালৰ অৱশিষ্ট
দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.