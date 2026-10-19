সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কত বিৰোধীৰে আলোচনাৰ বাবে চৰকাৰে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছে : কিৰেণ ৰিজিজু
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কত আলোচনাৰ বাবে খাৰ্গেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা পত্ৰৰ উত্তৰত কি ক'লে কিৰেণ ৰিজিজুৱে ?
By ANI
Published : October 19, 2026 at 8:29 PM IST
নতুন দিল্লী : লোকসভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰে বিৰোধী দলসমূহৰ সৈতে বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল । এই প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক সৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বিৰোধী দলৰ মাজত মতানৈক্য অব্যাহত থকাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ এক পত্ৰৰ উত্তৰত কিৰেণ ৰিজিজুৱে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ১৬ অক্টোবৰত খাৰ্গেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ চতুৰ্থখন পত্ৰ লিখি সীমা নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱসমূহ চূড়ান্ত কৰি সংসদলৈ অনাৰ পূৰ্বে তাৎক্ষণিকভাৱে সৰ্বদলীয় বৈঠকত আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । সেই পত্ৰৰ উত্তৰত ৰিজিজুৱে এখন পত্ৰত লিখিছে যে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতা বিচাৰি ২০২৬ চনৰ ১৬ মাৰ্চ, ২৬ মাৰ্চ আৰু ১২ এপ্ৰিলত খাৰ্গেলৈ পত্ৰ লিখিছিল ।
তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে খাৰ্গেৰ সৈতে এই বিষয়ত আলোচনা কৰিছিল আৰু বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ সময়তো লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিছিল । অৱশ্যে কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো আলোচনাৰ দিন নিৰ্ধাৰণ নকৰা বুলি ৰিজিজুৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰে আৰু তাৰ পিছত চৰকাৰে আন ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে ।
My Letter to:- President of Congress Party & Leader of the Opposition in Rajya Sabha, Shri Mallikarjun Kharge Ji, in response to his letter to Hon'ble Prime Minister. https://t.co/mKfH9veqz5— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 19, 2026
তেওঁ লগতে কয় যে ডিএমকে, সমাজবাদী পাৰ্টী, ৱাইএছআৰচিপি, এনচিপি, শিৱসেনা (ইউবিটি), এআইএমআইএম আৰু বিজেডিৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ আলোচনা আগবঢ়াই নিবলৈ আৰু বৃহত্তৰ ঐকমত্য গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে আলোচনা কৰা হয় ।
ৰিজিজুৱে পত্ৰখনত লিখিছে, "ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা আলোচনাৰ প্ৰতি যথাযথভাৱে গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ একেটা দাবীৰ পুনৰাবৃত্তি কৰাতকৈ এতিয়া প্ৰয়োজন বিৰোধী দলসমূহৰ গঠনমূলক সহযোগিতা ।"
সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন ১৩ আগষ্টত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ স্থগিত ৰখাৰ পাছতো ৬৪ দিন উকলি যোৱাৰ পিছত অধিৱেশন আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত কৰা হোৱা নাই বুলি খাৰ্গেয়ে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰো কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ দিয়ে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে সদন স্থগিত ৰখাৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত অধিৱেশন আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত কৰিব লাগিব বুলি সংবিধানত কোনো নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা নাই ।
পূৰ্বৰ উদাহৰণৰ উদ্ধৃতি দি ৰিজিজুৱে কয় যে ৮৭ দিন পৰ্যন্ত সময়সীমাৰ বাবে সদনসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত নকৰাকৈ ৰখা হৈছিল । তেওঁ ১৯৮৭, ১৯৮৯, ২০০৬ আৰু ২০১৩ চনৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ লিখিছে, "বিগত সময়ত এনে অগণন দৃষ্টান্ত আছে । ২০০৮ চনত লোকসভা আস্থা প্ৰস্তাৱৰ বাবে ২১ আৰু ২২ জুলাইত দুদিন বহিছিল; তাৰ পিছত সদন কোনো সময়সীমা নোহোৱাকৈ স্থগিত ৰখা হয়, ২০০৮ চনৰ ১৭ অক্টোবৰত পুনৰ আহ্বান কৰা হয় আৰু ২৪ অক্টোবৰত ১০ ডিচেম্বৰত পুনৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ স্থগিত ৰখা হয় । ৰিজিজুৱে লিখিছে, "এনেধৰণৰ আন কেইবাটাও দৃষ্টান্ত আছে : ১৯৮৭ (৭৬ দিন), ১৯৮৯ (৫৪ দিন), ২০০৬ (৪৯ দিন), ২০১৩ (৪৯ দিন) আৰু ১৯৬৩ (৪১ দিন) ।"
ৰিজিজুৱে সংসদীয় গণতন্ত্ৰ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনাৰ প্ৰতি চৰকাৰ দায়বদ্ধ হৈ থকা বুলি পুনৰ উল্লেখ কৰে । কংগ্ৰেছে গঠনমূলক ভূমিকা পালন কৰিব আৰু ভৱিষ্যতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন প্ৰণয়নত বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰস্তাৱিক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ জৰিয়তে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা বৰ্তমানৰ ৫৪৩ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি সৰ্বাধিক ৮৫০ খনলৈ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ মতে নতুন লোকপিয়লৰ তথ্য আধাৰত আৰু লোকসভাত মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাটো সাংবিধানিক প্ৰয়োজনীয়তা ।
আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া ব্লকে বৰ্তমানৰ ৫৪৩ খন আসনৰ লোকসভাতে তাৎক্ষণিকভাৱে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী জনাইছে । বিৰোধীৰ মতে এই মহিলাৰ সংৰক্ষণত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা উচিত নহয় ।
লগতে পঢ়ক : কিমান সফল হ'ল জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লক আৰু চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ ?