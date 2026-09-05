কংগ্ৰেছ এতিয়া নেতাহীন আৰু দিশহাৰা : কিৰেণ ৰিজিজু

কংগ্ৰেছ এতিয়া নেতাহীন আৰু দিশহাৰা : কিৰেণ ৰিজিজু
কংগ্ৰেছক নেতাহীন আখ্যা, উত্তৰ-পূবৰ আন্তঃৰাজ্যিক সমস্যাসমূহ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে সমাধানৰ আহ্বান মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ । গৌতম দেৱৰয়ৰ এক প্ৰতিবেদন...
Published : September 5, 2026 at 7:32 PM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ তীব্ৰ বাক্যবাণ । ৰিজিজুৱে বিৰোধী দলটোক নেতাহীন আৰু দিশহাৰা বুলি অভিযোগ কৰে । একেদৰে দলটোৱে মুছলিম লীগ ৰাজনীতি আৰু চৰম বাওঁপন্থী মতাদৰ্শৰ দিশত আগবাঢ়িছে বুলিও অভিযোগ কৰে ।
নতুন দিল্লীত ইটিভি ভাৰতৰ গৌতম দেৱৰয়ৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ৰিজিজুৱেও যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ পদক্ষেপৰ পক্ষ লৈ কয় যে বিক্ষোভ শান্তিপূৰ্ণ হৈ থকাৰ সময়ত কোনো লাঠিচালনা হোৱা নাছিল আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংসদ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাতহে আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰে ।
কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি ৰিজিজুৱে কয়, "বৰ্তমান বিৰোধী দলটো উপযুক্ত নেতৃত্বৰ অভাৱৰ বাবে অতি নেতিবাচক হৈ পৰিছে । কংগ্ৰেছ এতিয়া নেতাহীন আৰু দিশহাৰা ।"
তেওঁ অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছে দুটা বিশেষ চৰিত্ৰ গঢ়ি তুলিছে । তেওঁ দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছে এফালে মুছলিম লীগৰ দৰে হৈ পৰিছে আৰু আনফালে মাওবাদীৰ দললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ আজি দুটা পৃথক চৰিত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে । এফালে কংগ্ৰেছ মুছলিম লীগ আৰু আনফালে কংগ্ৰেছ মাওবাদী দল-চৰম বাওঁপন্থী হৈ পৰিছে ।"
ৰিজিজুৱে কয়, "প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত কংগ্ৰেছে যি ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া চৰম বাওঁপন্থী । তেওঁলোকে মুছলমানক সন্তুষ্ট কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে মুছলিম লীগে যি আচৰণ কৰিছিল, তেনেদৰেই আচৰণ কৰিছে ।"
ইফালে কেইবাটাও বিষয়ক লৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আৰু বিৰোধী দলৰ মাজত ৰাজনৈতিক সংঘাত বাঢ়ি অহাৰ পটভূমিত কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহে চৰকাৰক সঘনাই মতানৈক্য আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ দমন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে ।
- যন্তৰ মন্তৰ প্ৰতিবাদক লৈ ৰিজিজুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত ৰিজিজুৱে শান্তিপূৰ্ণ বিক্ষোভত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰা অভিযোগ নাকচ কৰে ।
তেওঁ কয়, "শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ ওপৰত কোনো লাঠিচালনা হোৱা নাছিল, সংসদ অভিমুখে পদযাত্ৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তহে তেওঁলোকক ৰখাই দিয়া হৈছিল ।" তেওঁ কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে ৩০ দিনতকৈ অধিক সময় প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছে ।
তেওঁ কয়, "৩০ দিনতকৈ অধিক সময়ৰ সেই প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণ আছিল । যেতিয়া তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে সংসদৰ ফালে যাত্ৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া আৰক্ষীয়ে বাধা দিবলগীয়া হৈছিল । এয়া এক আইনগত ব্যৱস্থা ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যুক্তি আগবঢ়ায় যে আৰক্ষীৰ সঁহাৰিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ অভিযোগ প্ৰকাশ কৰাত বাধা দিয়াৰ প্ৰয়াস হিচাপে নহয়, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সংসদৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰেক্ষাপটত চোৱা উচিত ।
- ডিমাগী নক্সাল এক ভাবুকি- কিৰেণ ৰিজিজু
বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদে সৃষ্টি কৰা ভাবুকি সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহতকৈও ওপৰত বুলি যুক্তি দি লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 'ডিমাগী নক্সাল' বুলি উল্লেখ কৰাটোকো ৰিজিজুৱে সমৰ্থন জনায় । তেওঁ কয় যে সশস্ত্ৰ বাওঁপন্থী উগ্ৰপন্থীসকলক প্ৰায় শেষ কৰা হৈছে । কিন্তু আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত মতাদৰ্শ নগৰীয়া বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মাজত অব্যাহত আছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে । ৰিজিজুৱে কয় যে লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আছিল লগতে অতি সময়োপযোগী ।
তেওঁ কয়, "বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদৰ বাবেই যিসকলে অস্ত্ৰ তুলি লৈছিল তেওঁলোক প্ৰায় নিঃশেষ হৈ গৈছে । কিন্তু চহৰবোৰত বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মাজতো একেই চিন্তাধাৰা আছে-ডিমাগী নক্সাল-যাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সঠিকভাৱে বৰ্ণনা কৰিছিল যে আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব আৰু শেষ কৰিব লাগিব । তেওঁলোকেই হৈছে জাতিটোৰ প্ৰকৃত শত্ৰু ।"
ৰিজিজুৱে এই মতাদৰ্শ কেৱল বিজেপিতে সীমাবদ্ধ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিঙেও বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদক পূৰ্বতে ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বাবে অন্যতম বৃহৎ ভাবুকি বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷
- উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সংঘাত হ'ব নালাগে
উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলক অতি আৱেগিক বুলি অভিহিত কৰি ৰিজিজুৱে কয় যে এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন আৰু সমৃদ্ধিৰ এক উমৈহতীয়া আকাংক্ষা আছে । একেদৰে কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ অবহেলা আৰু অঞ্চলটো দিল্লীৰ পৰা দূৰৈৰ বুলি ধাৰণা কৰি উত্তৰ-পূব বিগত সময়ত কেইবাটাও দশকত পিছ পৰি থকা বুলি তেওঁ স্বীকাৰ কৰে ৷ ৰিজিজুৰ মতে ২০১৪ চনৰ পিছত পৰিস্থিতি সলনি হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চৰকাৰী নীতিত উত্তৰ-পূবক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ।
এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কয় যে ৰাজ্য আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিবাদ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । তেওঁ অসম-মেঘালয়, মিজোৰাম-নাগালেণ্ড, অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ড-মণিপুৰৰ সীমান্ত বিবাদৰ উদাহৰণ দি এনে বিবাদক ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সংঘাত হ'বলৈ দিয়া উচিত নহয় বুলি যুক্তি দিয়ে । তেওঁ কয়, "সমস্যাসমূহ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰি আৰু আমি একেলগে বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে থাকিব পাৰো ।"
বিবাদ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কেও ৰিজিজুৱ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে এখন ৰাজ্যৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনে আনখন ৰাজ্যক বিবাদৰ বাবে দায়ী বুলি চিহ্নিত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ আৱেগ তীব্ৰতৰ হ'ব পাৰে আৰু সম্ভাৱনাময়ভাৱে যুৱক-যুৱতীসকলক হিংসাৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰে ।
তেওঁ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত থকা ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশে প্ৰথম অৱস্থাত অসমীয়া মানুহৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানেৰে সমৰ্থন আৰু উন্নয়ন লাভ কৰিছিল ।
ইফালে ভাৰতীয় জৰীপৰ চৰকাৰী মানচিত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ২৭ টা স্থান আৰু ভৌগোলিক অৱস্থানৰ নামকৰণ সন্দৰ্ভত ৰিজিজুৱে কয় যে এই পদক্ষেপ চীনৰ প্ৰতি সঁহাৰি নহয়, নামকৰণ আৰু উচ্চাৰণৰ প্ৰশাসনিক সংশোধনহে ।
তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশক লৈ চীনৰ দাবী খাৰিজ কৰি কয় যে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ ঐতিহাসিক পটভূমি বা সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ ক্ষেত্ৰত চীনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । তেওঁ কয়, "চীনাই অৰুণাচলৰ নামকৰণ কৰিলে আমাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই । চীনৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।"
লগতে পঢ়ক : শিক্ষক দিৱস ২০২৬ : শিশুৰ শৈশৱ ৰক্ষা কৰিবলৈ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান