ETV Bharat / bharat

এ আই ভিডিঅ’ প্ৰচাৰেৰে দেশক অপমান কংগ্ৰেছৰ ! ক্ষমা খোজাৰ দাবী কিৰেণ ৰিজিজুৰ

অভিযোগ অনুসৰি, কংগ্ৰেছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা এটা ভুৱা ভিডিঅ’ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷

RIJIJU ASKS CONGRESS TO APOLOGISE
মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ ফাইল ফটো (IANS)
author img

By PTI

Published : October 27, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে বিৰোধী দলটোৱে শত্ৰুপক্ষৰ হকে মুকলিকৈ দুৰ্নীতিৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ যাৰ বাবে মঙলবাৰে মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে দলটোক ক্ষমা বিচাৰিবলৈ দাবী জনায় ৷

কংগ্ৰেছে চীনৰ সৈতে জড়িত এক ‘ভুৱা এআই ভিডিঅ’’ প্ৰচাৰ কৰি দেশদ্ৰোহৰ পৰিচয় দিছে ৷ যি নেকি শত্ৰুক সমৰ্থন কৰা কাৰ্যৰ সৈতে সমান বুলি মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে দাবী কৰে ৷

অভিযোগ অনুসৰি, কংগ্ৰেছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা এটা ভুৱা ভিডিঅ’ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ য’ত সেনাবাহিনীৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াই চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ একাংশ অঞ্চল দখল কৰাৰ দাবী কৰা হৈছিল ।

এই ভুৱা ভিডিঅ’টো বিহাৰৰ এজন কংগ্ৰেছ নেতাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷ যিটো একপ্ৰকাৰ প্ৰতাৰণা বুলি মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে দাবী কৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধী দলটোৱে ভাৰতৰ শত্ৰুপক্ষৰ হৈ এনে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে সোমবাৰে এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত এই কথা কয়, ‘‘ভাৰতীয় সেনাৰ ভাৱমূৰ্তি কলংকিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কংগ্ৰেছ দলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত এটা ভুৱা ভিডিঅ’ প্ৰস্তুত কৰি প্ৰচাৰ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে দেশবাসীৰ ওচৰত দলটোৱে ক্ষমা খোজা উচিত । এয়া আমাৰ শত্ৰুৱে ব্যৱহাৰ কৰা ঘৃণনীয় কৌশলৰ সৈতে সাদৃশ্য থকা প্ৰতাৰণামূলক কাম । দেশৰ শত্ৰুসকলৰ সৈতে মিলি কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ কাম কৰিছে ৷’’

মঙলবাৰে এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘দেশবাসীৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুৰ এনে ধৰণৰ কু-অভিপ্ৰায়ক প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰাৰ সাহস কংগ্ৰেছৰ আছেনে ? তাৰপিছতো দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব নালাগেনে ?’’

আনহাতে, ভাৰতীয় সেনাৰ তথ্য পৰীক্ষা কোষে এক্স হেণ্ডেলত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’টোক ভুৱা বুলি প্ৰমাণ কৰিছে ৷ ভিডিঅ’টোত দাবী কৰা হৈছে যে চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আছাফিলা, লংজৌ আৰু টাকছিং চাৰ্কলত নিজৰ আগ্ৰাসনেৰে দখল কৰি ভাৰতীয় সেনাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গিৰিশ কালিয়াৰ পৰিচয়েৰে ভিডিঅ’টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ডিজিটেল মাধ্যমৰ প্ৰতিখন প্লেটফৰ্মতে এই ভিডিঅ’ বিয়পি পৰে ৷

২০২৩ চনৰ ২৭ অক্টোবৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰাৰ এখন সংবাদমেল হৈছে এই ভুৱা ভিডিঅ’টোৰ মূল উৎস ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ ২৮ নং ইনফেণ্ট্ৰি ডিভিজনৰ তেতিয়াৰ জিঅ’চিয়ে সম্বোধন কৰা এক সংবাদমেলত মেজৰ জেনেৰেল গিৰিশ কালিয়া উপস্থিত থাকে ৷ অৱশ্যে চীনৰ নিয়ন্ত্ৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ এনেধৰণৰ কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাছিল ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত সপ্তাহত ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান শত্ৰুজিৎ কাপুৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী কেইবাটাও স্থানত চীনা সৈন্যৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছিল ৷ তাৰপিছতে এই ভুৱা ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷

লগতে পঢ়ক: গৰ্ভৱতী সাংবাদিকক ঠেলা মৰাৰ অভিযোগ : ৰাহুল গান্ধীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী

TAGGED:

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু
ভুৱা এআই ভিডিঅ’
কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে দেশদ্ৰোহৰ অভিযোগ
RIJIJU ASKS CONGRESS TO APOLOGISE
CIRCULATING FAKE AI VIDEO ON CHINA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.