এ আই ভিডিঅ’ প্ৰচাৰেৰে দেশক অপমান কংগ্ৰেছৰ ! ক্ষমা খোজাৰ দাবী কিৰেণ ৰিজিজুৰ
অভিযোগ অনুসৰি, কংগ্ৰেছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা এটা ভুৱা ভিডিঅ’ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷
By PTI
Published : October 27, 2026 at 8:35 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে বিৰোধী দলটোৱে শত্ৰুপক্ষৰ হকে মুকলিকৈ দুৰ্নীতিৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ যাৰ বাবে মঙলবাৰে মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে দলটোক ক্ষমা বিচাৰিবলৈ দাবী জনায় ৷
কংগ্ৰেছে চীনৰ সৈতে জড়িত এক ‘ভুৱা এআই ভিডিঅ’’ প্ৰচাৰ কৰি দেশদ্ৰোহৰ পৰিচয় দিছে ৷ যি নেকি শত্ৰুক সমৰ্থন কৰা কাৰ্যৰ সৈতে সমান বুলি মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে দাবী কৰে ৷
অভিযোগ অনুসৰি, কংগ্ৰেছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা এটা ভুৱা ভিডিঅ’ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ য’ত সেনাবাহিনীৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াই চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ একাংশ অঞ্চল দখল কৰাৰ দাবী কৰা হৈছিল ।
कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि वह देश के खिलाफ दुश्मन के दुष्प्रचार का खुलेआम समर्थन करे, और फिर देश से माफी भी न मांगे?— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 27, 2026
এই ভুৱা ভিডিঅ’টো বিহাৰৰ এজন কংগ্ৰেছ নেতাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷ যিটো একপ্ৰকাৰ প্ৰতাৰণা বুলি মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে দাবী কৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধী দলটোৱে ভাৰতৰ শত্ৰুপক্ষৰ হৈ এনে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে সোমবাৰে এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত এই কথা কয়, ‘‘ভাৰতীয় সেনাৰ ভাৱমূৰ্তি কলংকিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কংগ্ৰেছ দলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত এটা ভুৱা ভিডিঅ’ প্ৰস্তুত কৰি প্ৰচাৰ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে দেশবাসীৰ ওচৰত দলটোৱে ক্ষমা খোজা উচিত । এয়া আমাৰ শত্ৰুৱে ব্যৱহাৰ কৰা ঘৃণনীয় কৌশলৰ সৈতে সাদৃশ্য থকা প্ৰতাৰণামূলক কাম । দেশৰ শত্ৰুসকলৰ সৈতে মিলি কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ কাম কৰিছে ৷’’
মঙলবাৰে এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘দেশবাসীৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুৰ এনে ধৰণৰ কু-অভিপ্ৰায়ক প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰাৰ সাহস কংগ্ৰেছৰ আছেনে ? তাৰপিছতো দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব নালাগেনে ?’’
আনহাতে, ভাৰতীয় সেনাৰ তথ্য পৰীক্ষা কোষে এক্স হেণ্ডেলত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’টোক ভুৱা বুলি প্ৰমাণ কৰিছে ৷ ভিডিঅ’টোত দাবী কৰা হৈছে যে চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আছাফিলা, লংজৌ আৰু টাকছিং চাৰ্কলত নিজৰ আগ্ৰাসনেৰে দখল কৰি ভাৰতীয় সেনাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গিৰিশ কালিয়াৰ পৰিচয়েৰে ভিডিঅ’টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ডিজিটেল মাধ্যমৰ প্ৰতিখন প্লেটফৰ্মতে এই ভিডিঅ’ বিয়পি পৰে ৷
Congress Party must apologize to the nation for spreading fake AI video to tarnish the image of Indian Army. यह एक विश्वासघाती कृत्य है और हमारे दुश्मनों के घिनौने कामों के बराबर है। कांग्रेस पार्टी भारत के दुश्मनों का घटिया अभियान चला रही है। https://t.co/AXNSoPDCbH— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 26, 2026
২০২৩ চনৰ ২৭ অক্টোবৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰাৰ এখন সংবাদমেল হৈছে এই ভুৱা ভিডিঅ’টোৰ মূল উৎস ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ ২৮ নং ইনফেণ্ট্ৰি ডিভিজনৰ তেতিয়াৰ জিঅ’চিয়ে সম্বোধন কৰা এক সংবাদমেলত মেজৰ জেনেৰেল গিৰিশ কালিয়া উপস্থিত থাকে ৷ অৱশ্যে চীনৰ নিয়ন্ত্ৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ এনেধৰণৰ কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাছিল ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত সপ্তাহত ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান শত্ৰুজিৎ কাপুৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী কেইবাটাও স্থানত চীনা সৈন্যৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছিল ৷ তাৰপিছতে এই ভুৱা ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷
লগতে পঢ়ক: গৰ্ভৱতী সাংবাদিকক ঠেলা মৰাৰ অভিযোগ : ৰাহুল গান্ধীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী