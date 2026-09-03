যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ৫, আহত ২০
বাছখনত ২৫ জনতকৈ অধিক যাত্ৰী আছিল আৰু তিনিজন সংকটজনক অৱস্থাত আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ ৷
Published : September 3, 2026 at 7:24 AM IST
ৰেৱা : মধ্য প্ৰদেশৰ ৰেৱা-সিধি পথত এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ডাম্পাৰ ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ২০ জন লোক আহত হয় ৷
স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, ৰেৱাৰ পৰা সিধিলৈ যোৱা এখন বাছ আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা ডাম্পাৰ ট্ৰাকখনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে ট্ৰাকখন বাগৰি কিছু দূৰৈত ছিটিকি পৰে, আনহাতে বাছখন পুখুৰীৰ দাঁতিৰ ওচৰত বাগৰি পৰে ৷
বুধবাৰে সন্ধিয়া এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, বাছখনে বিয়লি প্ৰায় ৩:৩০ বজাত যাত্ৰীসহ সিধি জিলালৈ ৰাওনা হৈছিল আৰু প্ৰায় দুঘণ্টাৰ পিছত বাছখন বদৱাৰৰ ওচৰ পোৱাৰ সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা নিয়ন্ত্ৰণহীন ডাম্পাৰ ট্ৰাকখনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এক বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি তেওঁৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷
The loss of lives due to a mishap in Rewa, Madhya Pradesh is saddening. My thoughts are with those who have lost their loved ones. Praying for the swift recovery of the injured: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) September 2, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ‘এক্স’ত এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয়, "মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই পেলোৱাটো অতি মৰ্মান্তিক ৷ যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জনাইছো আৰু আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৷"
দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বাছখনত ২৫ জনতকৈ অধিক যাত্ৰী আছিল ৷ তিনিজন যাত্ৰীক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ ৰেৱা-সিধি পথত সংঘটিত হোৱা বাছ দুৰ্ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱেও শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ যাদৱে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকাৰ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহতসকলৰ বাবে ১ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে ৷
आज रीवा-सीधी हाईवे पर बस और बल्कर की टक्कर में हुई यात्रियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 2, 2026
मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपये…
দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে আৰু লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ আহতসকলক এম্বুলেঞ্চেৰে ৰেৱাৰ সঞ্জয় গান্ধী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ৷
দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বিতং তদন্তৰ অন্ততহে ইয়াৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা হ’ব ৷ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত শ্যাম শ্বাহ মেডিকেল কলেজৰ ডাঃ সুনীল আগৰৱালাই কয়, "সঞ্জয় গান্ধী হাস্পতালত ষোল্লজন যাত্ৰীক ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু তেওঁলোকক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷"