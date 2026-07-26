এয়া মোৰ বাবে নতুন বিষয় : শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছত মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

এয়া মোৰ বাবে নতুন বিষয় : শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছত মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
শিক্ষাক ‘নতুন বিষয়’ আৰু ‘বৃহৎ বিভাগ’ বুলি অভিহিত কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মন্ত্ৰালয়ৰ কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পোৱাৰ পিছতহে বিষয়টোত তেওঁ বিতংভাৱে মত ব্যক্ত কৰিব ।
By ANI
Published : July 26, 2026 at 11:52 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক বিভাগটোৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ দেওবাৰে নতুন দিল্লীত শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে মন্ত্ৰী যোশীয়ে বিভাগটোৰ সবিশেষ পৰ্যালোচনা আৰম্ভ কৰাৰ লগতে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক এই দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ আস্থাৰে অৰ্পণ কৰা বুলি নতুন দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মন্ত্ৰী যোশীয়ে ব্যক্ত কৰে । শিক্ষাক ‘নতুন বিষয়’ আৰু ‘অতিকৈ বৃহৎ বিভাগ’ বুলি অভিহিত কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মন্ত্ৰালয়ৰ কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পোৱাৰ পিছতহে এই বিষয়ে তেওঁ বিতংভাৱে মত ব্যক্ত কৰিব ।
সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী যোশীয়ে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ৷ মোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিছে । কালি মই কৰ্ণাটকত আছিলো । যোৱা নিশা ইয়াত উপস্থিত হৈ আজি পুৱা কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছো । মই দায়িত্ব লৈছো । ইয়াত লোৱা সকলো তথ্য আৰু সিদ্ধান্ত মই পৰ্যালোচনা কৰি আছো । তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সমগ্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ কাৰ্যকলাপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৷ আজি আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বৈঠকত মিলিত হৈছো ৷ এয়া মোৰ বাবে নতুন বিষয় । আজি কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে বিতং আলোচনা কৰিলোঁ । ই এক বিশাল বিভাগ, গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত বিতংভাৱে কথা পাতিম ।’’
পূর্বে এক্সৰ এটা পোষ্টত যোশীয়ে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীক এই দায়িত্বৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনায় ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আজি মই কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলোঁ । মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি মোক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই কথা মই বিনম্ৰতাৰে আৰু গভীৰ কৰ্তব্যবোধেৰে গ্ৰহণ কৰিছো ।’’
Today, I assumed charge as the Union Minister for Education.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 26, 2026
I am grateful to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji for placing his faith in me and entrusting me with this responsibility. I accept it with humility and a deep sense of duty.
ಇಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ… pic.twitter.com/Ge2ulvf3L8
শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ প্ৰধানৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ প্ৰধানৰ স্থানত দায়িত্ব লাভ কৰা যোশীয়ে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব চম্ভালাৰ উপৰিও তেওঁৰ হাতত থকা অন্যান্য বিভাগসমূহো তদাৰক কৰিব ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ এক চৰকাৰী বিবৃতিত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৭৫ নং দফা(২)ৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শমতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক নিযুক্তি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । তেওঁ বৰ্তমানৰ বিভাগসমূহ চম্ভালাৰ উপৰিও শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব ৷’’
উল্লেখ্য যে, কৰ্ণাটকৰ ধৰৱাদ সমষ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু নতুন আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে চম্ভালি আছে ৷ পূৰ্বৰ কাৰ্যকালত তেওঁ দেশৰ কয়লা, খনি আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আছিল ।
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ ঘোষণাৰ পিছতে যোশীয়ে এই নতুন দায়িত্ব লাভ কৰে ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আৰু পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়মক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা প্ৰতিবাদক যাতে জাতীয় বিৰোধী শক্তিয়ে শোষণ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আন্দোলনৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগলৈ সমগ্ৰ পৰিক্ৰমা জানি লওক