অৱসৰৰ পিছতো ব্লেকব'ৰ্ড-শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ব্য়স্ত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী

অৱসৰৰ পিছতো ব্লেকব'ৰ্ড-শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ব্য়স্ত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী
তেওঁৰ বয়স ৬৫ বছৰ । অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে যদিও ব্লেকব'ৰ্ড আৰু শাৰী শাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পাহৰিব পৰা নাই ।
Published : August 25, 2026 at 2:04 PM IST
কটক (ওড়িশা): বয়স এটা সংখ্য়াহে মাথোঁ । কাম অথবা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বয়স কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে । ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন একমাত্ৰ সেৱাৰ মনোভাৱৰ । সেইবাবেই হয়তো মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰতী হোৱাসকলৰ মাজৰেই একাংশই মৃত্য়ুৰ আগমুহূৰ্তলৈ এই সেৱা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰে ।
এনে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হৈছে কটক জিলাৰ উদয়াপুৰৰ অন্নপূৰ্ণা স্বেইন । এইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ২০২২ চনতেই কটক জিলাৰ উদয়াপুৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । এতিয়া তেওঁৰ বয়স ৬৫ বছৰ । দীৰ্ঘদিন ধৰি সেৱা আগবঢ়াই চাৰিবছৰ পূৰ্বে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে যদিও তেওঁৰ সন্মুখত থকা ব্লেকব'ৰ্ড আৰু শাৰী শাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পাহৰিব পৰা নাই । সেই স্মৃতিবোৰ যেন মনৰ পৰা আঁতৰাব পৰা নাই ।
ঘৰতে বহি সময় কটোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ শিক্ষাদানৰ বাবে মন মেলিলে । সেয়েহে আৰম্ভ কৰিলে অনলাইন ক্লাছ । এইদৰে শিক্ষাদান কৰিব খুজিলেও তেওঁৰ বাবে আহি পৰিল এটা সমস্য়া । অনলাইন ক্লাছ কৰিব কেনেকৈ ? কাৰণ তেওঁ ডিজিটেল পদ্ধতি ভালদৰে নাজানে । এইক্ষেত্ৰত তেওঁক সহায় কৰিবলৈ আগুৱাই আহিল কনিষ্ঠ পুত্ৰ ।
প্ৰতিদিনে অন্নপূৰ্ণাই নিজৰ ঘৰত কেমেৰাৰ সন্মুখত বহি প্ৰায় ৩০ মিনিট সময় গণিত বা বিজ্ঞান শিকোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিল । কনিষ্ঠ পুত্ৰই মাতৃয়ে আগবঢ়োৱা পাঠটো ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত সম্পাদনা কৰি অনলাইনত আপলোড কৰে । এতিয়া তেওঁ ব্লেক ব'ৰ্ড আৰু শাৰী শাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত সময় কটোৱাৰ সেই আনন্দ এইদৰেই সজীৱ কৰিছে ।
অৱসৰৰ পূৰ্বেই মৃত্যু হয় অন্নপূৰ্ণাৰ স্বামী ক্ষীৰোদ চন্দ্ৰ ৰাউত্ৰেৰ । অৱসৰৰ পিছত তেওঁ ঘৰত অকলে বহু সময় কটাবলগীয়া হয় । আগতে সদায় বিদ্য়ালয়ত ব্য়স্ত থকা বাবে এতিয়া ঘৰত ইমান সময় বহিয়েই কটাবলৈ মন নাযায় আৰু সেইবাবেই আৰম্ভ কৰিলে অনলাইন ক্লাছ ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই অৱসৰ লোৱাৰ সময়ত মোৰ পুত্ৰ দুজনৰ বাহিৰে আন কোনো নাছিল । ঘৰত মই অকলে আছিলো আৰু মোৰ স্বামীৰ পিছত সেই স্মৃতিবোৰে অহৰহ আমনি কৰিছিল । এনেকুৱা দিনো আছিল যে মই বহি কন্দাৰ বাহিৰে আন কাম নাছিল ।"
তেওঁৰ এই অৱস্থা প্ৰত্য়ক্ষ কৰি দুই পুত্ৰই মাতৃক পুনৰ শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । এইবাৰ তেওঁ স্কুললৈ উভতি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ল’ৰা-ছোৱালীয়ে অনলাইনত চাব পৰা পাঠ ৰেকৰ্ডিং কৰিছে । কামৰ কাৰিকৰী দিশটোৰ লগত অন্নপূৰ্ণা তেনেই পৰিচিত নহয় । ইউটিউব আৰু অন্যান্য ছ’চিয়েল-মিডিয়া প্লেটফৰ্মত আপলোড কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ সৰু পুত্ৰ অৰুণ দত্ত ৰাউত্ৰেই ভিডিঅ’সমূহ ৰেকৰ্ডিং আৰু সম্পাদনা কৰি দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "মই যিমানেই শিকাও মোৰ সৰু ল'ৰাটোৱে সিমানেই ৰেকৰ্ডিং কৰে । তাৰ পিছত তেওঁ ভিডিঅ'টো সম্পাদনা কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰে । মন্তব্যবোৰ দেখিলেই অনুভৱ হয় যে এতিয়াও মোৰ কৰ্তব্য ভালদৰে পালন কৰি আছো । এই কাৰ্যই মোক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে বহু সুখী কৰে ৷ মই প্ৰতিদিনে অধিক পাঠৰ বাবে সাজু হৈ পৰো ।" তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ কমাণ্ডো অক্ষয় দত্ত ৰাউত্ৰেও মাতৃক আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল ।
ভিডিঅ’বোৰত তেওঁ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ বিষয়বোৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সহজে আয়ত্ব কৰিব পৰাকৈ সৰল ভাষাত বুজাই দিয়ে । এসময়ত স্কুলত পঢ়োৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দলটোৰ বাহিৰেও ক্ৰমান্বয়ে সমৰ্থন কৰা আৰু এইবোৰ চোৱাৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । ছয়ৰ পৰা সাত বছৰ ধৰি অন্নপূৰ্ণাৰ অধীনত অধ্যয়ন কৰা এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ লময়তো এই পাঠবোৰ চাই আছে । তেওঁ কয়, "অনলাইনত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ব্যাখ্যাবোৰ শ্ৰেণীকোঠাত দিয়া ব্যাখ্যাৰ দৰেই প্ৰত্যক্ষ কৰি হজেই বুজিব পাৰি । পাঠ্যপুথিত কঠিন যেন লগা বিষয়বোৰ তেওঁ বুজাই দিলেই প্ৰায়ে স্পষ্ট হৈ পৰে ।"
তেওঁৰ চুবুৰীয়া সুমন্ত কুমাৰ ৰাউত্ৰেই অন্নপূৰ্ণাৰ ক্লাছবোৰে কি প্ৰভাৱ পেলাইছে সেই সন্দৰ্ভত কয়, "অৱসৰৰ পিছত নিঃসংগতাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ তেওঁ অসুবিধা পাইছিল; কিন্তু পাঠ প্ৰস্তুত কৰা আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰাটোৱে তেওঁক ব্য়স্ত হৈ থকাৰ সুযোগ দিলে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও উপকৃত হয় যে এজন অভিজ্ঞ শিক্ষকে কঠিন বিষয়সমূহ তেওঁলোকৰ বাবে সহজভাৱে বুজাই দিয়াটো চাব পাৰে ।"
অন্নপূৰ্ণাৰ বাবে অনলাইন ক্লাছ কেৱল ব্যক্তিগত বিষয়ত সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশুৰ বাবে নহয় । বিশেষকৈ পৰিয়ালে পোহপাল দিব নোৱাৰাৰ বাবে শিক্ষাত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ তেওঁ খুবেই চিন্তিত বুলি কয়, "বহু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়া-শুনা কৰিব বিচাৰে; কিন্তু দৰিদ্ৰতাই তেওঁলোকক মাজভাগত বিদ্য়ালয় এৰিবলৈ বাধ্য কৰে । মই যিমান পাৰো সহায় আগবঢ়াব বিচাৰো । শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সপোন পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব বিচাৰো ।"
পৰিয়ালটোৱে এতিয়া আন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষককো এই পদক্ষেপত জড়িত কৰিব বিচাৰিছে । অৰুণ দত্তই কয়," যিসকল শিক্ষাবিদে শ্ৰেণীকোঠাত দশক দশক কটাইছে তেওঁলোকৰ জ্ঞান আৰু পাঠদানৰ অভিজ্ঞতা আছে । এই সকলোবোৰ অৱসৰৰ পিছতো উপযোগী হ’ব পাৰে । ইয়াৰে অধিক সংখ্যকক প্লেটফৰ্মত আনিলে শিশুৱে অতিৰিক্ত বিষয়ৰ পাঠও লাভ কৰিব পাৰিব ।"
অন্নপূৰ্ণাই চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ ল'লে ঠিকেই; কিন্তু শিক্ষকতা তেওঁৰ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈয়েই আছে । পুত্ৰসকলৰ সহায় আৰু এটা মোবাইল ফোনৰ কেমেৰাৰ সহায়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ পাহৰি পেলাইছে নিঃসংগতাপূৰ্ণ জীৱনৰ অসহনীয় মুহূৰ্তবোৰ ।
লগতে পঢ়ক:নিউয়ৰ্ক চহৰত জিলিকিল ভাৰতীয় শাৰী: টাইমছ স্কোৱেৰত ভাৰতীয় শাৰীৰ বিশ্বজনীন চমক
এইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰতিৰোধী আভিযানৰ বাবে সাজু এন এছ জিৰ মহিলা কমাণ্ডো বাহিনী