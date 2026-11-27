সৰস্বতীয়ে সৰ্বস্বান্ত কৰিলে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱানক, ভাটি বয়সত বিয়া পাতিব খুজি হেৰুৱালে ১২ লাখ টকা
তেওঁ হয়তো ভাবিব পৰা নাছিল যে পাত্ৰীৰ সন্ধানে তেওঁক এক ভয়ংকৰ বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিব আৰু তেওঁ ইয়াৰ বাবে জীৱনৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন হেৰুৱাব লাগিব ৷
Published : November 27, 2026 at 2:27 PM IST
ৰেৱা (মধ্যপ্ৰদেশ): এতিয়া ডিজিটেল যুগ ৷ প্ৰযুক্তিয়ে মানুহৰ কাম বহুখিনি সহজ কৰি তোলা এই যুগত এতিয়া বিভিন্ন কাম অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তেই সমাধা হয় ৷ ডিজিটেল মাধ্যমৰ যোগেদি এতিয়া মন পছন্দৰ জীৱন সংগীও বাছনি কৰিব পাৰি ৷
ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন প্লেটফৰ্ম আছে ৷ কিন্তু সুবিধাৰ লগতে এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান গোপন সমস্যাও থাকে ৷ যিয়ে বিভিন্ন সময়ত মানুহক বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়ে বা সৰ্বস্বান্ত কৰিব পাৰে ৷
বিয়াৰ বাবে পাত্ৰ-পাত্ৰীৰ সন্ধান দিয়া মানুহ বা কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান থাকে ৷ যাক ঘটক বুলি কোৱা হয় ৷ আজিকালি অনলাইনতো এনে 'ঘটক চাইট' বা পেজ পোৱা যায় ৷ য’ত নিজৰ পছন্দৰ কথা উল্লেখ কৰি পাত্ৰ বা পাত্ৰীৰ সন্ধান কৰিব পাৰি ৷
মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱানেও এই অনলাইন ঘটক চাইটৰ দ্বাৰা পাত্ৰীৰ সন্ধান কৰিছিল বিবাহৰ বাবে ৷ কিছু বছৰ পূৰ্বে তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নীৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ সেয়ে অৱসৰ জীৱনটো অকলে কটোৱাতকৈ তেওঁ এগৰাকী জীৱন সংগী গোটাই লোৱাৰ চিন্তা কৰি পাত্ৰীৰ সন্ধান কৰে ৷
কিন্তু তেওঁ হয়তো ভাবিব পৰা নাছিল যে পাত্ৰীৰ সন্ধানে তেওঁক এক ভয়ংকৰ বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিব আৰু তেওঁ ইয়াৰ বাবে জীৱনৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন হেৰুৱাব লাগিব ৷
চাইবাৰ হেল্পলাইনত দাখিল কৰা এক অভিযোগ অনুসৰি ৭৪ বৰ্ষীয় প্ৰাক্তন সেনা জোৱানগৰাকীয়ে অৱসৰৰ পাছত ৰেৱা অঞ্চলত অকলেই বাস কৰি আহিছে । যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত এগৰাকী জীৱন সংগী লাভৰ আশাৰে তেওঁ মেট্ৰিমনিয়েল এপত পঞ্জীয়ন কৰি এটা প্ৰফাইল প্ৰস্তুত কৰে । সেই এপৰ দ্বাৰাই তেওঁ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে পৰিচয় হয় । মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে সৰস্বতী উপাধ্যায় বুলি চিনাকী দিয়ে আৰু তেওঁ উজ্জয়িনীৰ বাসিন্দা বুলি কয় ।
তাৰ পাছৰ পৰাই দুয়ো ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । মহিলাগৰাকীয়েও প্ৰাক্তন সেনা জোৱানজনৰ সৈতে বিয়াত বহিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁৰ বিশ্বাস জয় কৰাৰ পাছত মহিলাগৰাকীয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ সহায়ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱানজনক প্ৰৱঞ্চনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছে ।
কিছুদিন পিছত আন এটা নম্বৰৰ পৰা তেওঁলৈ ফোন আহিল ৷ সেই সময়ত সৰস্বতীৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ সহযোগীয়ে খবৰ দিয়ে যে মহিলাগৰাকীয়ে মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে আৰু তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । ইয়াৰ পিছত একেজন ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধন বিচাৰি অসংখ্য ফোন আহিছিল ।
দাবীসমূহ পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাজনে এটিএম কিয়স্ক আৰু পেটিএমৰ জৰিয়তে কেইবাবাৰো ধন স্থানান্তৰ কৰে । প্ৰায় ৯ মাহ ধৰি এই জালিয়াতি অব্যাহত থাকে ৷ প্ৰৱঞ্চকে মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসা ব্যয়ৰ নামত প্ৰায় ১২.১১ লাখ টকা হৰলুকী কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
টকা হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া হঠাতে ফোন অহা বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱানজনে মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ সৈতে জড়িত আনজন ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ কিন্তু বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ ফোন চুইছ অফ বুলি কয় ৷ বৈবাহিক প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি হোৱা বুলি উপলব্ধি কৰি ভুক্তভোগীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ অপৰাধ হেল্পলাইনৰ জৰিয়তে অভিযোগ দাখিল কৰে ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই অভিযোগ প্ৰথমে জিৰ’ এফআইআৰ হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল আৰু পিছত অধিক তদন্তৰ বাবে ৰেৱা বিশ্ববিদ্যালয় থানালৈ বদলি কৰা হৈছিল ।
বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয় আৰক্ষী থানাৰ অধীক্ষক হিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই কয় যে, ‘‘সেনাবাহিনীৰ পৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত এজন ৭৪ বছৰীয়া ব্যক্তিয়ে প্ৰৱঞ্চনাৰ এক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । প্ৰথমে অভিযোগটো 'জিৰ' এফআইআৰ' হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ষ্টেচনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । চাইবাৰ কোষৰ সহায়ত আমি যিবোৰ বেংক একাউণ্টলৈ ধন স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল, সেইবোৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছো ।’’ এই সন্দৰ্ভত বিশদ তদন্ত চলি আছে আৰু এই তথ্যৰ ভিত্তিত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও শৰ্মাই লগতে কয় ।
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত বৃহৎ বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা; ভাৰতীয় সেনালৈ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত প্ৰায় ১২ কোটিৰ প্ৰৱঞ্চনা