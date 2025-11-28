কল্লোলিনী কলকাতাই পাইছে নতুন ৰূপ: এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আৰু...
মহানগৰীখনৰ ২৬২ গৰাকী বাসিন্দাই এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় । একাংশই এহাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ বিপৰীতে কোনোৱে দিলে আকৌ ৪০ লাখ পৰ্যন্ত ।
Published : November 28, 2025 at 6:47 PM IST
কলকাতা: কলকাতাৰ জৰাজীৰ্ণ, ধূলিময় ঐতিহ্যমণ্ডিত অট্টালিকাবোৰে আজি লাভ কৰিছে নতুন জীৱন ৷ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ ৰেঙণি । ভিক্টোৰিয়া মেম’ৰিয়েল, ৰাজভৱন, ছেইণ্ট পলছ কেথেড্ৰেল বা ৰাজহুৱা ডাকঘৰৰ দৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত অট্টালিকাবোৰৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব শীতৰ কুঁৱলী ফালি এইবোৰ নীল আকাশত জিলিকি আছে । এই কামে অট্টালিকাসমূহক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ৷ যিবোৰ পূৰ্বতে ধূলিৰে ধূসৰিত হৈ পৰাৰ লগতে চহৰখনৰ সময়ক কিছু পিছলৈ ঠেলি দিছিল ৷
এই সকলোবোৰ আৰম্ভ হৈছিল ২০২৩ চনৰ শেষৰ ফালে মুদাৰ পাথেৰিয়া নামৰ এক কৰ্প’ৰেট যোগাযোগ আৰু ডিজাইন ফাৰ্মৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ প্ৰচেষ্টাত ৷ তেওঁ আন কেতবোৰ কামৰ বাবেহে সমাজত পৰিচিত ৷ নিজৰ প্ৰিয় চহৰখনক পুনৰুজ্জীৱিত আৰু সজাই তোলাৰ বাবে কিছুমান প্ৰকল্প বিচাৰি আছিল এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৷ ২০১৭ চনত পথৰ দাঁতিত স্থাপন কৰা ডিস্কম ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বাকচত কলকাতাৰ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ ছবি আৰু তথ্যৰে ৰঙৰ সহায়ত অংকন কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল ।
পুনৰ এবাৰ ব্যক্তিগত পদক্ষেপ হিচাপে আৰম্ভ কৰা কামটো অতি শীঘ্ৰেই সামূহিক প্ৰচেষ্টালৈ পৰিণত হয়, যেতিয়া মহানগৰীখনৰ ২৬২ গৰাকী বাসিন্দাই এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় । একাংশই এহাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ বিপৰীতে কোনোৱে দিলে ৪০ লাখ টকা । কাৰণ, এনেধৰণৰ যিকোনো পদক্ষেপৰ বাবে ধনেই মূল কথা ।
ফেচবুক আৰু হোৱাটছ এপৰ দৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ শক্তিৰ বাবেই এই বৈচিত্ৰময় চহৰখনৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম আৰু ইয়াৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছাক লৈ লোকসকল একত্ৰিত হৈছিল । যোৱা দুবছৰ ধৰি তেওঁলোকে জৰাজীৰ্ণ স্থাপত্যৰ মুখাৱয়বত ছবি আঁকিছে, আলোকিত কৰিছে আৰু সংস্কাৰ সাধন কৰি আহিছে, যাৰ অধিকাংশই ব্ৰিটিছৰ দিনতে নিৰ্মাণ হোৱা ৷
মুৰ্ছিদাবাদ প্ৰাসাদৰ ঘড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাণিকতলা বজাৰত থকা গম্বুজলৈকে, দ্য কলকাতা ইলুমিনেশ্য়ন প্ৰজেক্টে চহৰখনৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত অট্টালিকাসমূহক ইতিহাস আৰু পৰম্পৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি এখন নতুন কলকাতাৰ জন্ম দিছে ।
নিজকে মহানগৰীখনৰ ঐতিহ্যৰ ট্ৰাষ্টী বুলি অভিহিত কৰা পাথেৰিয়াই কয়, ‘‘চহৰৰ মনোমোহা পৰিৱেশ পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ এটকা দিলেও গ্ৰহণ কৰা হ’ব । জমা হোৱা ধনৰাশিৰ প্ৰতিটো পইচাৰে হিচাপ কৰা হ’ব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে কোনো সংগঠন বা কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই । মই এজন একাউণ্টেণ্ট, যিয়ে হিচাপ-নিকাচবোৰ ৰাখো । যিসকলে ধন দান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে সৃষ্টি কৰা হৈছে The Kolkata Restorers নামৰ এটা হোৱাটছ এপ গ্ৰুপ । ইয়াৰ টেগলাইন হ’ল- ‘‘কলকাতাই আপোনাৰ বাবে কি কৰিব পাৰে সুধিব নালাগে । কলকাতাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব পাৰে সেয়া সোধক ।’’
ই টিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, ‘‘চলিত বৰ্ষৰ ২৫ নৱেম্বৰলৈকে ২১৬ টা অট্টালিকা আৰু ক্লক টাৱাৰ সামৰি লোৱা হৈছে । মুঠতে প্ৰায় ২.৫ কোটি টকা খৰচ হৈছে, ইয়াৰে এটা পইচাও চৰকাৰৰ পৰা অহা নাই । চৰকাৰ জড়িত হ'লে ইয়াৰ বাবে কেইবা কোটি টকা খৰচ হ'লহেঁতেন । সমগ্ৰ খৰচ কলকাতাৰ বাসিন্দাসকলে বহন কৰিছে । আমি যদি এইসকল ব্যক্তিৰ পৰা ১০ লাখ টকা বিচাৰো, তেন্তে সেয়া এদিনতে গোট খাব ৷ কলকাতাৰ সৌন্দৰ্য পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ তেওঁলোক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নামমাত্ৰ খৰচত ৰাজভৱন, ছেইণ্ট পলছ কেথেড্ৰেল, ভিক্টোৰিয়া মেম'ৰিয়েলৰ পৰী, ৰাজহুৱা ডাকঘৰ, টালিগঞ্জ ক্লক টাৱাৰ পুনৰ সজাই তোলা হৈছে । এতিয়া এইবোৰ গৌৰৱেৰে জিলিকি আছে । কলকাতা চহৰখনে বৰ্তমান কাৰ্যতঃ ইউৰোপৰ ৰাজধানীসমূহৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, অৱশ্যে বহু পাৰ্থক্যও আছে । পেৰিছ বা লণ্ডনত চৰকাৰী তহবিল বা বৃহৎ কৰ্প'ৰেট পুঁজি আছিল । কিন্তু হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাগৰিকসকলে এখন চহৰৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বাবে এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।’’
এই পদক্ষেপ কিমান দিনলৈ চলিব ? তালিকাত আৰু কি কি অন্তৰ্ভূক্ত আছে ? সকলো প্ৰশ্ন সামৰি পাথেৰিয়াই কয়, ‘‘মই তালিকাৰ কথা ক'ব নোৱাৰো । সময়ৰ কথা ক'ব পাৰো । মই জীয়াই থকালৈকে চহৰখনৰ মনোমোহা পৰিৱেশটো পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ কাম কৰিম ।’’
লগতে পঢ়ক: প্ৰকৃতিৰ কোলাত টেণ্টৰ ভিতৰত শীতৰ আমেজ ল'ব বিচাৰিছে ? ৰামোজী ফিল্ম চিটীলৈ আহক