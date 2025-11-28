ETV Bharat / bharat

কল্লোলিনী কলকাতাই পাইছে নতুন ৰূপ: এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আৰু...

মহানগৰীখনৰ ২৬২ গৰাকী বাসিন্দাই এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় । একাংশই এহাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ বিপৰীতে কোনোৱে দিলে আকৌ ৪০ লাখ পৰ্যন্ত ।

KOLKATA HERITAGE
কলকাতাৰ ন ৰূপ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 28, 2025 at 6:47 PM IST

4 Min Read
কলকাতা: কলকাতাৰ জৰাজীৰ্ণ, ধূলিময় ঐতিহ্যমণ্ডিত অট্টালিকাবোৰে আজি লাভ কৰিছে নতুন জীৱন ৷ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ ৰেঙণি । ভিক্টোৰিয়া মেম’ৰিয়েল, ৰাজভৱন, ছেইণ্ট পলছ কেথেড্ৰেল বা ৰাজহুৱা ডাকঘৰৰ দৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত অট্টালিকাবোৰৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব শীতৰ কুঁৱলী ফালি এইবোৰ নীল আকাশত জিলিকি আছে । এই কামে অট্টালিকাসমূহক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ৷ যিবোৰ পূৰ্বতে ধূলিৰে ধূসৰিত হৈ পৰাৰ লগতে চহৰখনৰ সময়ক কিছু পিছলৈ ঠেলি দিছিল ৷

এই সকলোবোৰ আৰম্ভ হৈছিল ২০২৩ চনৰ শেষৰ ফালে মুদাৰ পাথেৰিয়া নামৰ এক কৰ্প’ৰেট যোগাযোগ আৰু ডিজাইন ফাৰ্মৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ প্ৰচেষ্টাত ৷ তেওঁ আন কেতবোৰ কামৰ বাবেহে সমাজত পৰিচিত ৷ নিজৰ প্ৰিয় চহৰখনক পুনৰুজ্জীৱিত আৰু সজাই তোলাৰ বাবে কিছুমান প্ৰকল্প বিচাৰি আছিল এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৷ ২০১৭ চনত পথৰ দাঁতিত স্থাপন কৰা ডিস্কম ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বাকচত কলকাতাৰ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ ছবি আৰু তথ্যৰে ৰঙৰ সহায়ত অংকন কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল ।

Restoring Kolkata's Architectural Heritage
কল্লোলিনী কলকাতাই পাইছে নতুন ৰূপ (সংগৃহীত)

পুনৰ এবাৰ ব্যক্তিগত পদক্ষেপ হিচাপে আৰম্ভ কৰা কামটো অতি শীঘ্ৰেই সামূহিক প্ৰচেষ্টালৈ পৰিণত হয়, যেতিয়া মহানগৰীখনৰ ২৬২ গৰাকী বাসিন্দাই এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় । একাংশই এহাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ বিপৰীতে কোনোৱে দিলে ৪০ লাখ টকা । কাৰণ, এনেধৰণৰ যিকোনো পদক্ষেপৰ বাবে ধনেই মূল কথা ।

Restoring Kolkata's Architectural Heritage
কল্লোলিনী কলকাতাই পাইছে নতুন ৰূপ (সংগৃহীত)

ফেচবুক আৰু হোৱাটছ এপৰ দৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ শক্তিৰ বাবেই এই বৈচিত্ৰময় চহৰখনৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম আৰু ইয়াৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছাক লৈ লোকসকল একত্ৰিত হৈছিল । যোৱা দুবছৰ ধৰি তেওঁলোকে জৰাজীৰ্ণ স্থাপত্যৰ মুখাৱয়বত ছবি আঁকিছে, আলোকিত কৰিছে আৰু সংস্কাৰ সাধন কৰি আহিছে, যাৰ অধিকাংশই ব্ৰিটিছৰ দিনতে নিৰ্মাণ হোৱা ৷

Restoring Kolkata's Architectural Heritage
চায়েঞ্চ চিটী (সংগৃহীত)

মুৰ্ছিদাবাদ প্ৰাসাদৰ ঘড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাণিকতলা বজাৰত থকা গম্বুজলৈকে, দ্য কলকাতা ইলুমিনেশ্য়ন প্ৰজেক্টে চহৰখনৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত অট্টালিকাসমূহক ইতিহাস আৰু পৰম্পৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি এখন নতুন কলকাতাৰ জন্ম দিছে ।

নিজকে মহানগৰীখনৰ ঐতিহ্যৰ ট্ৰাষ্টী বুলি অভিহিত কৰা পাথেৰিয়াই কয়, ‘‘চহৰৰ মনোমোহা পৰিৱেশ পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ এটকা দিলেও গ্ৰহণ কৰা হ’ব । জমা হোৱা ধনৰাশিৰ প্ৰতিটো পইচাৰে হিচাপ কৰা হ’ব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে কোনো সংগঠন বা কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই । মই এজন একাউণ্টেণ্ট, যিয়ে হিচাপ-নিকাচবোৰ ৰাখো । যিসকলে ধন দান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে সৃষ্টি কৰা হৈছে The Kolkata Restorers নামৰ এটা হোৱাটছ এপ গ্ৰুপ । ইয়াৰ টেগলাইন হ’ল- ‘‘কলকাতাই আপোনাৰ বাবে কি কৰিব পাৰে সুধিব নালাগে । কলকাতাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব পাৰে সেয়া সোধক ।’’

Restoring Kolkata's Architectural Heritage
কল্লোলিনী কলকাতাই পাইছে নতুন ৰূপ (সংগৃহীত)

ই টিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, ‘‘চলিত বৰ্ষৰ ২৫ নৱেম্বৰলৈকে ২১৬ টা অট্টালিকা আৰু ক্লক টাৱাৰ সামৰি লোৱা হৈছে । মুঠতে প্ৰায় ২.৫ কোটি টকা খৰচ হৈছে, ইয়াৰে এটা পইচাও চৰকাৰৰ পৰা অহা নাই । চৰকাৰ জড়িত হ'লে ইয়াৰ বাবে কেইবা কোটি টকা খৰচ হ'লহেঁতেন । সমগ্ৰ খৰচ কলকাতাৰ বাসিন্দাসকলে বহন কৰিছে । আমি যদি এইসকল ব্যক্তিৰ পৰা ১০ লাখ টকা বিচাৰো, তেন্তে সেয়া এদিনতে গোট খাব ৷ কলকাতাৰ সৌন্দৰ্য পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ তেওঁলোক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷’’

Restoring Kolkata's Architectural Heritage
কল্লোলিনী কলকাতাই পাইছে নতুন ৰূপ (সংগৃহীত)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নামমাত্ৰ খৰচত ৰাজভৱন, ছেইণ্ট পলছ কেথেড্ৰেল, ভিক্টোৰিয়া মেম'ৰিয়েলৰ পৰী, ৰাজহুৱা ডাকঘৰ, টালিগঞ্জ ক্লক টাৱাৰ পুনৰ সজাই তোলা হৈছে । এতিয়া এইবোৰ গৌৰৱেৰে জিলিকি আছে । কলকাতা চহৰখনে বৰ্তমান কাৰ্যতঃ ইউৰোপৰ ৰাজধানীসমূহৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, অৱশ্যে বহু পাৰ্থক্যও আছে । পেৰিছ বা লণ্ডনত চৰকাৰী তহবিল বা বৃহৎ কৰ্প'ৰেট পুঁজি আছিল । কিন্তু হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাগৰিকসকলে এখন চহৰৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বাবে এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।’’

Restoring Kolkata's Architectural Heritage
হুগলীৰ ইমামবাৰা (সংগৃহীত)

এই পদক্ষেপ কিমান দিনলৈ চলিব ? তালিকাত আৰু কি কি অন্তৰ্ভূক্ত আছে ? সকলো প্ৰশ্ন সামৰি পাথেৰিয়াই কয়, ‘‘মই তালিকাৰ কথা ক'ব নোৱাৰো । সময়ৰ কথা ক'ব পাৰো । মই জীয়াই থকালৈকে চহৰখনৰ মনোমোহা পৰিৱেশটো পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ কাম কৰিম ।’’

