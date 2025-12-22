ETV Bharat / bharat

মণিপুৰৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ মাজত থকা মতানৈক্য সমাধানৰ বাবে সময় লাগিব: মোহন ভাগৱত

শেহতীয়াকৈ মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল মোহন ভাগৱতে ৷ তেওঁ এই সময়চোৱাত সকলো জনজাতীয় আৰু সামাজিক নেতাৰ লগতে যুৱ প্ৰতিনিধিৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে।

MOHAN BHAGWAT ON MANIPUR
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত (ANI)
কলকাতা : গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰে যুঁজি থকা মণিপুৰত জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ মতানৈক্য সমাধানৰ বাবে সময় লাগিব ৷ এই মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতৰ ৷ দেওবাৰে কলকাতাত সংঘৰ শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰে । অৱশ্যে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখনত অৱশেষত শান্তি বিৰাজ কৰিব বুলিও তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে । শেহতীয়াকৈ মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰা ভাগৱতে কয় যে ৰাজ্যখনৰ সকলো জনজাতীয় আৰু সামাজিক নেতাৰ লগতে যুৱ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছে ।

তেওঁ কয়, "অশান্তি, বিশেষকৈ আইন-শৃংখলাৰ সমস্যা ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে আৰু প্ৰায় এবছৰৰ পিছত শেষ হ’ব । কিন্তু জনসাধাৰণৰ মনক একত্ৰিত কৰাটো এটা ডাঙৰ কাম আৰু ইয়াৰ বাবে সময় লাগিব ।" তেওঁ জোৰ দি কয় যে ইয়াৰ একমাত্ৰ উপায় হ’ল আলোচনা আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ একেখন মঞ্চত অনা ।

আৰ এছ এছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে আৰু কয়, “এইটো কৰিব পাৰি কাৰণ উৎসাহ ইতিমধ্যে আছে ।” তেওঁ লগতে কয়, "আমি মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশত এই কাম কৰিব পাৰো । আমি নাগালেণ্ড আৰু অন্যান্য ঠাইতো এই কাম কৰি আছো ।" ভাগৱতে কয় যে মণিপুৰত আৰ এছ এছৰ প্ৰায় এশটা শাখা আছে ।

তেওঁ কয় যে অৱশেষত মণিপুৰলৈ শান্তি ঘূৰি আহিব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে নিশ্চয় সময় লাগিব । বক্তৃতা আৰু আলোচনা কার্যসূচীত অংশগ্ৰহণকাৰী এজনে বিজেপিৰ শীর্ষ নেতৃত্বৰ পৰা আৰ এছ এছে কিয় দূৰত্ব বজাই ৰাখে বুলি সোধাত আৰ এছ এছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে আৰ এছ এছে কেশৰ দলৰ পৰা সদায় দূৰত্ব বজাই ৰাখিছে৷

তেওঁ কয় যে আমি সকলো বিজেপি নেতাৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিছো । তেওঁ লগতে কয়, "আমি সদায় নৰেন্দ্ৰ ভাই (প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী) আৰু অমিত ভাই (কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ)ৰ ঘনিষ্ঠ আছিলো । দুয়োজন নেতাক আৰ এছ এছৰ ঘনিষ্ঠ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী পূৰ্বে সংগঠনটোৰ বাবে এজন প্ৰচাৰক আছিল ।"

আৰ এছ এছ আৰু বিজেপি নেতৃত্বৰ সম্পৰ্কক লৈ এনে জল্পনা-কল্পনাক যথাযথ গুৰুত্ব দিয়া উচিত নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে আৰ এছ এছে যি ৰাজনৈতিক সংগঠনেই নহওক কিয়, কাৰো লগত সম্পৰ্ক লুকুৱাই নাৰাখে ।

