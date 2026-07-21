চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যাপক সংস্কাৰৰ দাবী দেশৰ আৱাসী চিকিৎসক সন্থাৰ
এইমছ, ছফদৰজং, জয়পুৰ, উদয়পুৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিকিৎসকে যৌথভাৱে NEETৰ অনিয়ম আৰু যন্তৰ মন্তৰৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ৷
Published : July 21, 2026 at 5:10 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যাপক সংস্কাৰৰ দাবী তুলিছে ভাৰতৰ একাংশ প্ৰধান চৰকাৰী চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ আৱাসী চিকিৎসক সন্থাই ৷ এক অভূতপূৰ্ব সংহতি প্ৰদৰ্শন কৰি চিকিৎসকসকলে একত্ৰিত হৈ এই দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে সোণম ৱাংচুকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা আৰু যন্তৰ মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কথিত দমনৰ বিৰুদ্ধে নিৰপেক্ষ তদন্তৰ আহ্বান জনাইছে ।
দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আৱাসী চিকিৎসকসকলে সামূহিকভাৱে স্বচ্ছ তদন্ত, প্ৰতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা, চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ সংস্কাৰ, সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষা, ৰোগীৰ অধিকাৰ ৰক্ষা আৰু শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ বল প্ৰয়োগৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কৰিছে ।
এইমছ নতুন দিল্লী, ছফদৰজং হাস্পতাল, এছএমএছ মেডিকেল কলেজ জয়পুৰ, আৰএনটি মেডিকেল কলেজ উদয়পুৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাটাও সংস্থাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা চিকিৎসকৰ সংস্থাই চিকিৎসা শিক্ষা, সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু জনস্বাস্থ্য সেৱাৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা ঘূৰাই অনাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পৃথকে পৃথকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰা এইমছ নতুন দিল্লীৰ ৰেচিডেণ্ট ডাক্তৰ এছ’চিয়েশ্যনে (আৰ ডি এ) ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুক সাংবিধানিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু যন্তৰ মন্তৰত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।
এইমছ আৰ ডি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা “বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত দৃশ্যক লৈ গভীৰ উদ্বেগ” প্ৰকাশ কৰি কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু চিকিৎসককে ধৰি শান্তিপূৰ্ণ বিক্ষোভকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কথিত লাঠীচাৰ্জ, কন্দুৱা গেছ আৰু বলপ্ৰয়োগৰ ঘটনা অতি দুখজনক ।
সংস্থাটোৱে কয় যে ৰাজহুৱা ডমেইনত উপলব্ধ ভিডিঅ’ আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণীয়ে শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদক আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে চম্ভালিছিল সেই সন্দৰ্ভত গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও আৰক্ষী জোৱানসকলে মুখ আৰু নামৰ বেজ ঢাকি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা ভিডিঅ’সমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি সংস্থাটোৱে কয় যে এনে কাৰ্যই আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।
এইমছৰ চিকিৎসকসকলে লেডী হাৰ্ডিং মেডিকেল কলেজৰ এগৰাকী অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আক্ৰমণাত্মক আচৰণ কৰা বুলি কোৱা ভিডিঅ’ৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে এই অভিযোগৰ বাবে নিৰপেক্ষ আৰু স্বচ্ছ তদন্তৰ প্ৰয়োজন । সংবিধানে নাগৰিকক শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাৱেশৰ অধিকাৰ আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা বুলি পুনৰ দৃঢ়তাৰে এইমছ আৰ ডি এই কয় যে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ যিকোনো সঁহাৰি সংযম, সমানুপাতিকতা, জবাবদিহিতা আৰু মানৱ অধিকাৰৰ প্ৰতি সন্মানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’ব লাগিব ।
যন্তৰ মন্তৰৰ ঘটনাৰ স্বতন্ত্ৰ, নিৰপেক্ষ আৰু সময়সীমাবদ্ধ তদন্ত নিশ্চিত কৰিবলৈ, অত্যধিক বল প্ৰয়োগৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবলৈ, শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ স্থাপন কৰিবলৈ আৰু ৱাংচুকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিক আহ্বান জনায় তেওঁলোকে । ৱাংচুকে লিভ এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইচ (LAMA) বিচৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই যাবলৈ অনুমতি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এইমছৰ চিকিৎসকসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
ছফদৰজং আৰ ডি এই কয় যে চিকিৎসালয়সমূহ নিৰাময় প্ৰতিষ্ঠান হৈ থাকিব লাগিব আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ সম্প্ৰসাৰণ হিচাপে কাম কৰাৰ ধাৰণা কেতিয়াও সৃষ্টি কৰিব নালাগে । চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰত ৱাৰ্ডলৈ নিষিদ্ধ প্ৰৱেশ, অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ আৰু নিয়মীয়া চিকিৎসালয় সেৱাত ব্যাঘাত জন্মাকে ধৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিবেদনক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে ।
এই ব্যৱস্থাসমূহে ৰোগীৰ যত্নত প্ৰভাৱ পেলায় নে চিকিৎসকৰ পেছাদাৰী স্বাধীনতাক আপোচ কৰে সেই বিষয়েও সংস্থাটোৱে নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছিল । ইয়াত আইনীভাৱে অনুমোদিত ঠাইতে লিভ এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইচ লোৱাৰ অধিকাৰকে ধৰি ৰোগীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ দাবী কৰা হৈছিল ।
"ইয়াৰ ফলত ৰোগীৰ অধিকাৰ, ক্লিনিকেল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় । আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা যাতে অক্ষত থাকে আৰু চিকিৎসা পেছাদাৰীসকলে কেৱল ক্লিনিকেল বিচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, প্ৰতিষ্ঠিত নৈতিক আৰু আইনী নীতি অনুসৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি যাব পাৰে ।" ছফদৰজং হাস্পতালৰ আৱাসী চিকিৎসক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাঃ আয়ুষ ৰাজে ইটিভি ভাৰতক জনায় ।
এইমছৰ দৰেই ছফদৰজং চিকিৎসকসকলেও যন্তৰ মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তদন্ত বিচাৰিছিল । তেওঁলোকে কথিত লাঠীচাৰ্জ আৰু কন্দুৱা গেছ ব্যৱহাৰৰ বাতৰি আৰু ভিডিঅ’ৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে এনে কাণ্ডই সাংবিধানিক স্বাধীনতা, বল প্ৰয়োগৰ সমানুপাতিকতা আৰু যথাযথ দায়িত্ব পালনৰ সন্দৰ্ভত গুৰুতৰ চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰে । সাংবিধানিক অধিকাৰ, চিকিৎসা নৈতিকতা অথবা আইনী পদ্ধতিৰ উলংঘা স্থাপন হ’লে জবাবদিহিতাৰ দাবী উত্থাপন কৰে সন্থাই ।
এই উদ্বেগসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ দেশৰ আৱাসী চিকিৎসকসকলে NEET-UGৰ কাকত ফাদিলৰ অভিযোগক লৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে হেঁচা অব্যাহত ৰাখিছে । এছ এম এছ মেডিকেল কলেজৰ জয়পুৰ এছ’চিয়েশ্যন অৱ ৰেচিডেণ্ট ডাক্তৰ (জে আৰ ডি) এ NEETৰ সকলো অনিয়মৰ ওপৰত স্বতন্ত্ৰ, নিৰপেক্ষ আৰু সময়সীমাবদ্ধ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ, জবাবদিহিতা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা (NTA)ত শক্তিশালী প্ৰযুক্তিগত আৰু আইনী সুৰক্ষাকে ধৰি ব্যাপক সংস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে ।
উদয়পুৰ ৰেচিডেণ্ট ডাক্তৰ এছ’চিয়েশ্যন (ইউ আৰ ডি এ), আৰ এন টি মেডিকেল কলেজেও একেদৰে কাকত ফাদিলৰ অভিযোগত জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে আৰু তদন্তত প্ৰশাসনিক বিফলতা প্ৰকাশ পালে এন টি এৰ প্ৰতিষ্ঠানিক পুনৰ্গঠন বিচাৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও ভৱিষ্যতে পৰীক্ষাৰ বিসংগতি ৰোধ কৰিবলৈ উন্নত ডিজিটেল নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক: ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আহত কৰ্মীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল’লে জে পি নাড্ডাই