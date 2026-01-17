ETV Bharat / bharat

এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডৰ বিষয়বস্তু 'বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰ'

এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনত কৰ্তব্য পথ ১৫০ বছৰীয়া ‘বন্দে মাতৰম’, ভাৰতৰ সামৰিক শক্তি আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ এক অনন্য মিশ্ৰণৰ সাক্ষী হ’ব ।

REPUBLIC DAY PARADE 2026
যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত 'বন্দে মাতৰম'ৰ বছৰজোৰা স্মৃতিচাৰণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা জোকাৰি থকা দৃশ্য (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 17, 2026 at 12:07 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী : গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী । ইতিমধ্যে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে । এইবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডৰ মুখ্য বিষয়বস্তু হ'ব ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী । কৰ্তব্য পথত আঁৰি দিয়া পোষ্টাৰবোৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ আৰম্ভণিৰ স্তৱকসমূহ চিত্ৰিত কৰা পুৰণি চিত্ৰকলা দেখা যাব আৰু মূল মঞ্চত পুষ্পসজ্জাৰে সংগীতটোৰ ৰচক বাংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব ।

পৰম্পৰাগত প্ৰথাৰ পৰা আঁতৰি আহি এইবাৰ পেৰেড স্থানত পূৰ্বতে ব্যৱহাৰ কৰা ‘ভি ভি আই পি’ আৰু অন্যান্য নাম ব্যৱহাৰ কৰা নহ’ব । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সকলো স্থানৰ নাম ভাৰতীয় নদীৰ নামেৰে ৰখা হৈছে বুলি শুকুৰবাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে জনায় ।

ছাউথ ব্লকত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত প্ৰতিৰক্ষা সচিব আৰ কে সিঙে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে, যিবোৰ এইবাৰ বহু প্ৰথমবাৰ দেখা পোৱা যাব ।

এইবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰ আৰু পেৰেডত ইয়াক উদযাপন কৰা হ’ব । আমন্ত্ৰণী-পত্ৰত ইয়াৰ ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ ল’গ’ থাকিব আৰু পেৰেডৰ শেষত ‘বন্দে মাতৰম’ থিমযুক্ত বেনাৰ কঢ়িয়াই অনা বেলুন আকাশত উৰুওৱা হ’ব ।

লগতে ১২০ খনতকৈও অধিক চহৰৰ প্ৰায় ২৩৫ টা স্থানত ১৯-২৬ জানুৱাৰীলৈ ‘বন্দে মাতৰম’ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত সামৰিক বাহিনী আৰু কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ (চি এ পি এফ) বেণ্ডৰ অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত লগোৱা বোৰ্ডবোৰত শিল্পী তেজেন্দ্ৰ কুমাৰ মিত্ৰৰ সেইসমূহ চিত্ৰ থাকিব যিয়ে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ আৰম্ভণিৰ শাৰীসমূহ চিত্ৰিত কৰে । সংস্কৃতি মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, এই চিত্ৰসমূহ ১৯২৩ চনত প্ৰকাশ পাইছিল ।

সংবাদমেলৰ সময়ত প্রতিৰক্ষা সচিবগৰাকীয়ে এইবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা অনন্য কাৰ্যসূচীৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে ৷ ইউৰোপীয় পৰিষদৰ অধ্যক্ষ এণ্টনিঅ’ কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনে এইবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ।

তেওঁ কয়, "বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী পেৰেডৰ বিষয়বস্তু হ'ব । ১৯২৩ চনত তেজেন্দ্ৰ কুমাৰ মিত্ৰই সৃষ্টি কৰা ‘বন্দে মাতৰম’ৰ চিত্ৰকল্প আৰু ‘বন্দে মাতৰম এলবাম’ত (১৯২৩) প্ৰকাশিত ধাৰাবাহিক চিত্ৰকলা গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডৰ সময়ত কৰ্তব্য পথৰ কাষত ভিউ-কাটাৰ হিচাপে প্ৰদৰ্শিত হ’ব ।"

