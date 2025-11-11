কোহিমা যুদ্ধ কবৰস্থানত স্মৃতি দিৱস পালন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বীৰসকলক সোঁৱৰণ
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ এই স্মৃতি দিৱসত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ’ই ঐতিহাসিক কোহিমাৰ যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ জোৱান আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
Published : November 11, 2025 at 7:01 PM IST
তেজপুৰ: নাগালেণ্ডৰ কোহিমাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ স্মাৰকত বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ এই স্মৃতি দিৱসত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ’ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ঐতিহাসিক কোহিমাৰ যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ জোৱান আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । কোহিমা যুদ্ধ কবৰস্থানত সাহস, স্থিতিস্থাপকতা, ত্যাগৰ দ্বাৰা ইতিহাস ৰচনা কৰা হয় ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এক বাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিঅ’ই ভাৰতৰ মাটিত হোৱা এখন ভয়াৱহ যুদ্ধৰ সময়ত সৈন্যৰ কাষত থিয় হৈ থকা মিত্ৰশক্তিৰ সৈনিক আৰু নগা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰে ৷
On this solemn #RemembranceDay, we pay our respects to those who sacrificed their lives at the Battle of Kohima during World War II, here on the very grounds where history was written in courage, resilience and sacrifice. pic.twitter.com/fyuCbQ7Lzo— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) November 11, 2025
ৰিঅ’ই কয়, ‘‘আমি মিত্ৰশক্তিৰ সৈনিক আৰু নগা জনগোষ্ঠীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো, যিয়ে কল্পনাতীত কষ্টৰ মাজত সৈন্যক পথ প্ৰদৰ্শন, আশ্ৰয় দিয়া আৰু সমৰ্থন কৰিছিল । তেওঁলোকৰ সাহস আৰু আনুগত্যই যুদ্ধৰ ফলাফল গঢ় দিছিল আৰু আমাৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গৌৰৱময় অধ্যায়সমূহৰ ভিতৰত আছে ।’’ সংগ্ৰাম আৰু শান্তি দুয়োটাৰে প্ৰতীক হিচাপে কোহিমাৰ চিৰস্থায়ী উত্তৰাধিকাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰে ।
‘‘যেতিয়া আমি অতীতৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়া শান্তি ৰক্ষা কৰি সংঘাতৰ স্মৃতিবোৰক মিলনৰ বাৰ্তালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি পতিতসকলক সন্মান জনাওঁ আহক । এসময়ত যুদ্ধৰ দ্বাৰা গঢ় লৈ উঠা নাগালেণ্ডে এতিয়া শান্তি, ঐক্য, ভাতৃত্ববোধৰ কণ্ঠ হিচাপে থিয় দিব লাগিব’’ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
কমনৱেলথ যুদ্ধ কবৰ আয়োগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কোহিমা যুদ্ধ কবৰস্থান ১৯৪৪ চনৰ যুদ্ধত মৃত্যু হোৱা ১৪০০ ৰো অধিক সৈনিকৰ চূড়ান্ত বিশ্ৰাম স্থান, যাক প্ৰায়ে “পূবৰ ষ্টেলিনগ্ৰাড” বুলি কোৱা হয় ।
আজিৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগতে প্ৰাক্তন সেনা বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ লগতে প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে একেলগে মাল্যাৰ্পণ কৰে আৰু বীৰ সৈনিকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এক মুহূৰ্ত মৌনতা অৱলম্বন কৰে ।
লগতে পঢ়ক: লালকিল্লা বিস্ফোৰণ : UAPA আৰু বিস্ফোৰক আইনৰ অধীনত দিল্লী আৰক্ষীৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন