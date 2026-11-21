বিজ্ঞানী চি ভি ৰমনৰ ৫৬ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী, শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ
বিজ্ঞানী তথা চিকিৎসক চি ভি ৰমনৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে সকলোৱে স্মৰণ কৰে ৷
Published : November 21, 2026 at 3:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানী তথা চিকিৎসক চি ভি ৰমনৰ আজি ৫৬ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী ৷ ১৯৭০ চনৰ ২১ নৱেম্বৰত বেংগালুৰুত ৮২ বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ ৰমন ইফেক্ট আৱিষ্কাৰ কৰা ভাৰতৰ এই মহান বিজ্ঞানী চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমনক আজি শ্ৰদ্ধাৰে সকলোৱে সুঁৱৰে ৷
এই মহান বিজ্ঞানীগৰাকীৰ শ্ৰদ্ধা জনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা পোষ্ট কৰে ৷
Curiosity changed the way we understand light. A scientist changed the way the world looked at Indian science. Remembering Sir C.V. Raman, the Nobel Laureate behind the celebrated Raman Effect, on his death anniversary. May his spirit of discovery continue to inspire young India!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 21, 2026
পোষ্টটোত তেওঁ লিখে, ‘‘কৌতুহলে আমাক পোহৰক বুজাৰ ধৰণ সলনি কৰি দিলে । এজন বিজ্ঞানীয়ে ভাৰতীয় বিজ্ঞানৰ প্ৰতি বিশ্বৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিলে । বিখ্যাত ‘ৰমন ইফেক্ট’ৰ পিতৃ তথা নোবেল বঁটা বিজয়ী ছাৰ চি ভি ৰমনৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত আজি শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছো । তেওঁৰ আৱিষ্কাৰৰ মনোভাৱে যুৱ ভাৰতক অনুপ্ৰাণিত কৰি যাওক !’’
এই মহান বিজ্ঞানীগৰাকীৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও সশ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰে ৷
On the death anniversary of Sir C. V. Raman, I pay my heartfelt tribute to one of India’s greatest scientific minds. His groundbreaking discovery of the Raman Effect brought global recognition to Indian science and earned him the Nobel Prize in Physics in 1930. His remarkable contributions continue to inspire generations of scientists and remind us of the power of curiosity, dedication and scientific inquiry. His legacy remains an enduring source of inspiration for the nation.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) November 21, 2026
তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখে, ‘‘ছাৰ চি ভি ৰমনৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞান মনৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো । তেওঁৰ ৰমন ইফেক্টৰ যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰে ভাৰতীয় বিজ্ঞানলৈ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ কৰে আৰু ১৯৩০ চনত তেওঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰে । তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানসমূহে প্ৰজন্মৰ প্ৰজন্মৰ বিজ্ঞানীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে আৰু কৌতুহল, নিষ্ঠা আৰু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ শক্তিৰ কথা আমাক মনত পেলাই দিছে । তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰ জাতিটোৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ এক চিৰস্থায়ী উৎস হৈয়েই আছে ৷’’
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছেও এই মহান বিজ্ঞানীগৰাকীক সুঁৱৰি এক্সযোগে এটা পোষ্ট কৰে ৷ পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে- ‘‘ভাৰতৰত্ন ছাৰ চি ভি ৰমনক তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ আৰু চিৰস্থায়ী বৈজ্ঞানিক উত্তৰাধিকাৰে সমগ্ৰ ভাৰত আৰু ইয়াৰ বাহিৰত গৱেষক আৰু উদ্ভাৱক প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।’’
Remembering Bharat Ratna Sir C.V. Raman on his death anniversary. His groundbreaking discoveries in physics and enduring scientific legacy continue to inspire generations of researchers and innovators across India and beyond. https://t.co/nPpNKcgWzb— Congress (@INCIndia) November 21, 2026
দেশৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়েও এক্সযোগে এটা পোষ্ট কৰি বিজ্ঞানী চি ভি ৰমনক স্মৰণ কৰে ৷ পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে, ‘‘ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত পদাৰ্থ বিজ্ঞানী ছাৰ চি ভি ৰমনক তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছো । বিজ্ঞানৰ অনবদ্য অৱদানৰ বাবে তেওঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা আৰু ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰে ।’’
Remembering renowned Indian physicist Sir C. V. Raman on his death anniversary. He was awarded the Nobel Prize in Physics and the Bharat Ratna for his remarkable contributions to science. #CultureUnitesAll https://t.co/TNvOzaxnZl— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) November 21, 2026
অসম প্ৰদেশ বিজেপি এক্সযোগে কয়, ‘‘ৰমন পৰিঘটনাৰ আৱিষ্কাৰক তথা ন'বেল বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানী চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটৰমণ চমুকৈ চি ভি ৰমণদেৱক তেখেতৰ পুণ্য তিথিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ । এইগৰাকী মহান ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে বিজ্ঞান জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদান প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।’’
'ৰমণ পৰিঘটনা'ৰ আৱিষ্কাৰক তথা ন'বেল বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানী চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটৰমণ চমুকৈ চি ভি ৰমণদেৱক তেখেতৰ পুণ্য তিথিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। এইগৰাকী মহান ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে বিজ্ঞান জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদান প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ থাকিব। https://t.co/WNN1kPlJci— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) November 21, 2026