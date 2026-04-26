ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প, ফাৰ্ষ্ট লেডী আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্যান্স নিৰাপদ বুলি জানি সকাহ পাইছিলোঁ : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
‘গণতন্ত্ৰত হিংসাৰ কোনো স্থান নাই’ - প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ঘটনাক গৰিহণা দি এনেদৰে কয় ৷
Published : April 26, 2026 at 8:45 PM IST
নতুন দিল্লী: হোৱাইট হাউছৰ সাংবাদিকৰ ভোজমেলত সংঘটিত গুলীচালনা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৷ এই ঘটনাত দেওবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প, ফাৰ্ষ্ট লেডী মেলানিয়া ট্ৰাম্প আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্সৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাত সকাহ প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ এখন হোটেলত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা নিৰাপত্তাজনিত কাণ্ডৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প, ফাৰ্ষ্ট লেডী আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰাপদে আৰু সুস্থ হৈ আছে বুলি জানি মই সকাহ পাইছো । তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা আৰু মংগল কামনা কৰিছো ।’’ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘটনাক গৰিহণা দি কয় যে গণতন্ত্ৰত হিংসাৰ কোনো স্থান নাই ।
Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be…— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
শনিবাৰে নিশা (স্থানীয় সময় অনুসৰি) হোৱাইট হাউছত অনুষ্ঠিত বাৰ্ষিক নৈশভোজৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প আৰু আমেৰিকাৰ কেইবাজনো উচ্চপদস্থ বিষয়াক কেন্দ্ৰ কৰি কৰা গুলীচালনাৰ শব্দ শুনা গৈছিল । তাত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ মাজত আতংক বিয়পি পৰাত ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচৰ এজেণ্ট আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ভোজগৃহত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হয় । খবৰ অনুসৰি অতিথিসকলে টেবুলৰ তলত লুকাই থকাৰ বিপৰীতে নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে তেওঁলোকক হাউলি তললৈ বহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ।
এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যমত এটা আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে বুলি নিশ্চিত কৰে আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ ক্ষীপ্ৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে । ট্ৰাম্পে কয় যে সন্দেহযুক্ত লোকজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু অনুষ্ঠানটো অব্যাহত ৰখাৰ সন্দৰ্ভত যিকোনো সিদ্ধান্ত আইন প্ৰয়োগকাৰী বিষয়াইহে ল’ব ।
ট্ৰাম্পে ট্ৰুথত কৰা পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘ৱাশ্বিংটন ডিচিত আজি সন্ধিয়াটো যথেষ্ট অশান্ত আছিল । ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এক কল্পনাতীত কাম কৰিলে । তেওঁলোকে ক্ষীপ্ৰতাৰে আৰু সাহসেৰে কাম কৰিলে । আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু মই এই অনুষ্ঠানটো চলি থকাৰ নিৰ্দেশ দিছো ৷ কিন্তু আমি আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলিম ৷’’
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা শতাধিক সাংবাদিক, চেলিব্ৰিটি, ৰাজনৈতিক নেতাৰে ভৰি থকা হলটো ঘটনাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ খালী কৰা হয় । সভাস্থলীৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাবাহিনীৰ সৈন্যসকলক নিয়োগ কৰাৰ লগতে উপস্থিতসকলক সেই স্থান খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ৷ অৱশ্যে তেওঁলোকক পুনৰ তাত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল । আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহতো নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছিল ।
WATCH: #Trump Evacuated Unhurt After Gunshots Fired At White House Press Dinner; Suspect Arrested#whitehousecorrespondents
তদন্তকাৰীয়ে হোৱাইট হাউছ কৰ্পৰেণ্ডেণ্টছ এছ’চিয়েশ্ব’নৰ নৈশভোজত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দেহযুক্ত লোকজনক ৩১ বছৰীয়া কেলিফৰ্ণিয়াৰ এজন যুৱক বুলি চিনাক্ত কৰিছে ৷ এই কাম তেওঁ অকলে কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ লগতে আগ্নেয়াস্ত্ৰ আৰু আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত একাধিক অভিযোগৰ সন্মুখীন হৈছে । বলৰুমৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিটাৰমান দূৰৈত হোটেল চৌহদৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে সন্দেহজনক লোকজনে কেইবাজাঁই গুলীচালনা কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আক্ৰমণকাৰীজনক এজন ৰুগীয়া ব্যক্তি বুলি অভিহিত কৰি কয় যে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই আক্ৰমণ তেওঁ অকলে সংঘটিত কৰিছিল । তেওঁ লগতে কয় যে ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী বিষয়াই সন্দেহজনক লোকজনৰ কেলিফ’ৰ্ণিয়াৰ ঘৰত তালাচী চলাইছে আৰু তেওঁৰ অতীতৰ অভিলেখ পৰীক্ষা কৰি আছে । ফেডাৰেল কৰ্তৃপক্ষই এতিয়াও এই আক্ৰমণৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।
ট্ৰাম্পে লগতে কয়, ‘‘তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব ৷ এই আক্ৰমণ এজন অকলশৰীয়া ব্যক্তিয়ে সংঘটিত কৰিছে বুলি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জনাইছে আৰু ময়ো তেনেকৈয়ে ভাবো ।’’
