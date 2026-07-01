অগ্নিক সাক্ষী কৰি সাত পাক নুঘূৰিলে হিন্দু বিবাহ অসম্পূৰ্ণ: ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়

অগ্নিক সাক্ষী কৰি সাত পাক নুঘূৰিলে হিন্দু বিবাহ অসম্পূৰ্ণ: ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়
ভৌগোলিক আৰু সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও এই ৰীতি-নীতিবোৰে ব্যক্তিৰ আধ্যাত্মিক সত্তাক শুদ্ধ আৰু ৰূপান্তৰিত কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । উচ্চ ন্যায়ালয়ে এনেদৰে কয় ।
Published : July 1, 2026 at 5:00 PM IST
আহমেদাবাদ: হিন্দু ধৰ্মৰ বিবাহৰ যি পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আছে তাত অগ্নিক সাক্ষী কৰি বৰ-কইনাই সাতপাক ঘূৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অন্যতম অংগ । ইয়াৰ দ্বাৰা দৰা-কইনাই সাত জনমৰ বাবে স্বামী-স্ত্ৰীৰ মহান সম্পৰ্কৰে বান্ধ খাই থকাৰ অংগীকাৰবদ্ধ হয় বুলি কোৱা হয় । এইবাৰ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত উত্থাপিত হৈছে এই ৰীতি তথা পৰম্পৰাৰ গুৰুত্ব ।
এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানত গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে যে যদিহে পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু ‘সপ্তপদী’ৰ (অগ্নিক সাক্ষী কৰি সাত পাক ঘূৰা) দৰে অনুষ্ঠান পালন কৰা নহয়, তেন্তে কেৱল বিবাহৰ পঞ্জীয়নেই হিন্দু বিবাহক বৈধতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে ।
বিবাহ কেৱল 'গীত-নৃত্য'ৰ অনুষ্ঠান নহয় বুলি উল্লেখ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ২৩ জুন তাৰিখে দিয়া ৰায়ত কয় যে ভৌগোলিক আৰু সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থকাৰ পিছতো পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানসমূহে ব্যক্তিৰ আধ্যাত্মিক সত্তাক শুদ্ধ আৰু ৰূপান্তৰিত কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । এই ৰায়ৰ প্ৰতিলিপি সোমবাৰে লাভ কৰা হৈছে ।
এই ৰায় ব্ৰিটেইন নিবাসী এজন লোকৰ আপীলৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হয় । তেওঁৰ আবেদনত পৰিয়াল আদালতৰ এক ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল, য'ত দুয়ো পক্ষৰ মাজত হোৱা তথাকথিত বিবাহক বাতিল ঘোষণা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ।
২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত দিয়া পৰিয়াল আদালতৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰি ন্যায়াধীশ ইলেশ ভোৰা আৰু আৰ টি বাচনীৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে নিজৰ আদেশত কয় যে 'সপ্তপদী'ৰ (অগ্নিক সাক্ষী কৰি সাত পাক ঘূৰা) দৰে অত্যাৱশ্যকীয় অনুষ্ঠান পালন কৰাটো হিন্দু বিবাহৰ আধাৰ ।
আদালতে কয়, "সপ্তপদীৰ দৰে অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ দৰা আৰু কইনাই পবিত্ৰ অগ্নিৰ চাৰিওফালে সাত পাক ঘূৰাটো বিবাহৰ এক সংস্কাৰ আৰু ইয়াক আধ্যাত্মিক, সামাজিক আৰু আইনী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে ।"
আপীলকাৰী কৌশল সোণাৰে দুয়ো পক্ষৰ মাজত হোৱা বিবাহ বাতিল কৰাটো বিচাৰিছিল । তেওঁ কয় যে তেওঁ ব্ৰিটেইনত বাস কৰে, আনহাতে তেওঁৰ তথাকথিত পত্নী আহমেদাবাদত থাকে ।
সোণাৰে আদালতত কয় যে তেওঁ উক্ত তথাকথিত বিবাহৰ বিষয়ে তেতিয়াহে গম পাইছিল, যেতিয়া পত্নীয়ে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ কাষ চাপি বিবাহৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ প্ৰদান কৰি দাবী কৰে যে তেওঁ আইনীভাৱে তেওঁৰ বিবাহিত পত্নী ।
তেওঁ দাবী কৰে যে তেওঁ কেতিয়াও অভিযোগকাৰীৰ সৈতে কেতিয়াও কোনো বিবাহৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা নাই । লগতে কেতিয়াও কোনো হিন্দু ৰীতি-নীতি আৰু অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা নাছিল আৰু স্বামী হিচাপে কেতিয়াও তেওঁৰ সৈতে একেলগে থকা নাছিল । লগতে তেওঁ এইটোও অভিযোগ কৰে যে বিবাহৰ নথি-পত্ৰত তেওঁৰ স্বাক্ষৰ প্ৰৱঞ্চনাৰে আৰু তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে লোৱা হৈছিল ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে যে যেতিয়া অভিযোগকাৰী মহিলাগৰাকীয়ে পৰিয়াল আদালতৰ সন্মুখত নিৰ্দ্বিধায় স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো বিবাহৰ ৰীতি-নীতি বা অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হোৱা নাছিল আৰু দুয়োজনে কেতিয়াও স্বামী-স্ত্ৰী হিচাপে থকা নাছিল, তেনে ক্ষেত্ৰত পৰিয়াল আদালতে আপীলকাৰীয়ে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ কৰি ভুল কৰিছিল ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ে হিন্দু বিবাহ আইনৰ ৭ নং ধাৰাটোৰ কথাও উল্লেখ কৰে । এই ধাৰাত বিবাহক সম্পূৰ্ণ আৰু আইনীভাৱে মান্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ সপ্তপদীৰ দৰে পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু অনুষ্ঠান অনুসৰি বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ।
আদালতে কয় যে যিহেতু বিবাহৰ কোনো ৰীতি-নীতি বা অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হোৱা নাছিল, সেয়েহে এই গোচৰটোত হিন্দু বিবাহৰ মৌলিক আৰু অপৰিহাৰ্য চৰ্ত পূৰণ হোৱা নাই ।
আদালতে কয়, "হিন্দু পৰম্পৰাত পত্নীক স্বামীৰ অৰ্ধাংগিনী হিচাপে গণ্য কৰা হয়, একে সময়তে তেওঁক নিজা পৰিচয় থকা এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে আৰু বিবাহৰ সমান অংশীদাৰ হিচাপেও স্বীকৃতি দিয়া হয় । হিন্দু আইন অনুসৰি, বিবাহক এক সংস্কাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । ই এক নতুন পৰিয়ালৰ ভেটি গঠন কৰে ।"
আদালতৰ পৰ্যবেক্ষণ, “হিন্দু বিবাহ হৈছে এক সংস্কাৰ আৰু পৱিত্ৰ বন্ধন । ইয়াক ভাৰতীয় সমাজত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে ইয়াৰ উচিত মৰ্যাদা দিব লাগিব । সেয়েহে আমি যুৱক-যুৱতীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে বিবাহৰ বন্ধনত বান্ধ খোৱাৰ পূৰ্বে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিষয়ে ভালদৰে বিবেচনা কৰক আৰু ভাৰতীয় সমাজত ইয়াৰ পৱিত্ৰতাক বুজি লওক ।”
লগতে কোৱা হৈছে যে বিবাহ কেৱল ‘গীত আৰু নৃত্য’ বা ‘খোৱা-লোৱা’ৰ সুবিধা থকা বা কোনো ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ অনুষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ ই এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাৰ বাবে এক সম্পৰ্কৰ বান্ধোনত প্ৰৱেশ আৰু ভৱিষ্যতে পৰিয়াল গঢ়ি তোলাৰ বাবে 'এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বুনিয়াদী অনুষ্ঠান' ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ে লগতে উল্লেখ কৰে, "বিবাহ এক পৱিত্ৰ বান্ধোন । কাৰণ ই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ মাজত আজীৱন, মৰ্যাদাপূৰ্ণ, সমান, সহমত আৰু সুস্থ মিলনৰ সৃষ্টি কৰে । ইয়াক এনে এক পৰিঘটনা হিচাপেও গণ্য কৰা হয়, যিয়ে ব্যক্তিক মোক্ষ লাভ কৰাত সহায় কৰে, বিশেষকৈ সেই সময়ত যেতিয়া নিৰ্ধাৰিত ৰীতি-নীতি আৰু অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথভাৱে সম্পন্ন কৰা হয় ।"