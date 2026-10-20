ক্ষমতা বা শাসকৰ পৰিৱৰ্তনে দেশৰ সমস্যা সমাধান নকৰে : মোহন ভাগৱত
প্ৰতিবাদ সমস্যা সমাধানৰ বাবে হ'ব লাগে, ৰাজনৈতিক ক্ষমতা বা সমাজৰ বিভাজনৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিব নালাগে ৷ আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে ক'লে ৷
Published : October 20, 2026 at 5:12 PM IST
নাগপুৰ : এছআইআৰ বন্ধ আৰু দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে শেহতীয়াকৈ দিল্লীত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত 'দেশৰ শাসক বা ক্ষমতা পৰিৱৰ্তন'ৰ প্ৰসংগ চৰ্চা হৈছিল ৷ সেই চৰ্চাৰ মাজতে মঙলবাৰে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে প্ৰতিবাদকাৰীক সকীয়নি প্ৰদান কৰে ৷
ভাষণ প্ৰসংগত যুৱ প্ৰজন্মলৈ আহ্বান জনাই ভাগৱতে কয়,"ক্ষমতা বা শাসকৰ পৰিৱৰ্তনে দেশৰ সমস্যাসমূহ সমাধান নকৰে ৷ প্ৰতিবাদে সমাধানহে বিচাৰিব লাগিব ৷ কিন্তু প্ৰতিবাদসমূহ সমাধানৰ পথ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ আহিলা হৈ পৰে আৰু সমাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।"
নেপাল, বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "হঠাৎ হোৱা ৰাজনৈতিক ক্ষমতা পৰিৱৰ্তনে মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ হয় ৷ এনে কাৰ্যত প্ৰায়েই বহিঃশক্তিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে । যেনেদৰে বাংলাদেশ, নেপাল, ফ্ৰান্স আৰু আলবেনিয়াত নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা শক্তিবোৰে ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সলনি কৰিবলৈ শাসন পৰিৱৰ্তনক এক মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷"
গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত প্ৰতিবাদ এক অপৰিহাৰ্য অংশ বুলি উল্লেখ কৰি ভাগৱতে কয়,"ইয়াৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সদায় গঠনমূলক সমাধান লাভ কৰা হ’ব লাগে, সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বিবাদৰ বাবে নহয় । শাসক সলনি কৰিলে পৰিস্থিতি সলনি হ'ব, কিন্তু তেনে কেতিয়াও হোৱা নাই । অতীততো হোৱা নাছিল আৰু আজিও হোৱা নাই ।"
ভাগৱতে দাবী কৰে, "ভাৰতত বিদেশী শক্তিসমূহক নিঃশেষ কৰিব লাগে ৷ দেশখনক দুৰ্বল আৰু বিভাজিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কৰা লোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ৷ যদিও কিছুমান দেশে ভাৰতৰ উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰে, আন কিছুমান শক্তিয়ে ভাৰত শক্তিশালী হোৱাটো নিবিচাৰে ৷ কাৰণ ই তেওঁলোকৰ আধিপত্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক: নাগপুৰত আৰএছএছৰ বিজয়া দশমী উদযাপনত মোহন ভাগৱতৰ শস্ত্ৰ পূজা