ৰে'ল লাইনত ৰীল বনাবলৈ গৈ যুৱতীয়ে হেৰুৱালে দুয়োখন হাত

ৰে'ল লাইনত ৰীল বনাবলৈ গৈ যুৱতীয়ে হেৰুৱালে দুয়োখন হাত
ৰীলৰ বাবেই কোঙা হ'ল চিৰদিনলৈ । ৰে'ল লাইনত ৰীল বনাবলৈ গৈ চিৰদিনলৈ হেৰুৱালে দুয়োখন হাত ।
Published : August 26, 2026 at 4:01 PM IST
গড়ৱা: বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে যেন ৰীলেই সৰ্বস্ব হৈ পৰিছে । ৰীলৰ বাবে বহু যুৱক-যুৱতীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । কোনো কোনোৱে চিৰদিনলৈ পংগুত্বক আঁকোৱালি লৈছে । এইবাৰ ঝাৰখণ্ডৰ গড়ৱা জিলাত পোহৰলৈ আহিছে এনে এক ঘটনা ।
ৰে'ল লাইনত বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে যুৱতীগৰাকীয়ে ৰীল বনাবলৈ গৈছিল । ঠিক তেনে সময়তে আহিল এখন ৰে'ল, ৰীলত মচগুল হৈ থাকোতেই ৰে'ল আহি কেতিয়া ওচৰ পালেহি তলকিবই নোৱাৰিলে । ৰে'লৰ খুন্দাত দুয়োখন হাত হেৰুৱালে যুৱতীগৰাকীয়ে ।
দুৰ্ঘটনাটোত যুৱতীগৰাকীৰ দুয়োখন হাত কটা যোৱাৰ লগতে শৰীৰৰ আন অংশও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । সংকটজনক অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীক সদৰ চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত চিকিৎসকে তেওঁক আন এখন হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
যুৱতীগৰাকী গড়ৱা চহৰৰ অশোক বিহাৰ মহল্লাৰ বাসিন্দা ধীৰাজ সিঙৰ কন্যা পূৰ্ণিমা কুমাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে । খবৰ অনুসৰি মঙলবাৰে গড়ৱা থানা এলেকাৰ জোব্ৰইয়া গাঁৱৰ সমীপত ৰেলপথত কেইজনমান বন্ধুৰ সৈতে পূৰ্ণিমাই ৰীল বনাই আছিল ।
ৰীল বনোৱাত ব্যস্ত থাকোতেই যুৱতীগৰাকীয়ে আন এটা দিশৰ পৰা অহা ৰে’লখনৰ দেখা পোৱা নাছিল । ৰাঁচী-চৌপন ৰে'লখনে যুৱতীগৰাকীক খুন্দা মাৰে । দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে তাইৰ দুয়োখন হাত কাটি পেলোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বাগৰি পৰে । লগে লগে উপস্থিত লোকসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
আহত পূৰ্ণিমাক বন্ধুসকলে ততাতৈয়াকৈ গড়ৱা সদৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় । চিকিৎসকে লগে লগে প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে যদিও তীব্ৰ ৰক্তক্ষৰণ আৰু সংকটজনক অৱস্থাৰ বাবে তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আন এখন হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকেও সদৰ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় । এই ঘটনাক লৈ গভীৰ শোকত ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক ।
গড়ৱাৰ চিভিল চাৰ্জন জন এফ কেনেডীয়ে কয় যে ৰে’লে খুন্দাত আহত যুৱতীগৰাকীক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ পিছত তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আন এখন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । কিয়নো তেওঁক দুয়োখন হাত কটাৰ লগতে যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, সেয়েহে তাইক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আন এখন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।