ৰঙা চিঠিৰ বাকচ আকৃতিৰ ডাকঘৰে কৰি তুলিছে নষ্টালজিক, লাখ লাখ মূল্যৰ ডাকটিকট বিক্ৰী
চিঠি লিখাৰ পুৰণি চখটো পুনৰ মনত জগাই তুলিবলৈয়ে শ শ পৰ্যটকে সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৪,৫৬৭ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত হিকিম গাঁৱলৈ ৰাওনা হয় ৷
Published : June 16, 2026 at 11:34 PM IST
কুল্লু(হিমাচল প্ৰদেশ): এক সময় আছিল চিঠিৰ ভাঁজে ভাঁজে ইজনে-সিজনৰ মনৰ খবৰবোৰ ৰাখিছিল ৷ নীলা আখৰৰ চিঠিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাকোৱালে দি যোৱা বন্ধ খামৰ চিঠিখনলৈকে প্ৰতিগৰাকীৰে আছিল দুৰ্বাৰ হেঁপাহ ৷
পিছে সময় সলনি হ’ল ৷ সকলোৱে একেমুখে বাট চাই থকা চিঠিখন কালৰ গৰ্ভত হেৰাই থাকিল ৷ তাৰ স্থান ল’লে ম’বাইলে ৷ যাৰ বাবে হেৰাই থাকিল চিঠি লিখাৰ অভ্যাস ৷
অত্যাধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত উটি-ভাঁহি থকাৰ পিছতো পাহাৰৰ মাজত অৱস্থিত এটা বিশাল ৰঙা চিঠিৰ বাকচে বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ হিমাচল প্ৰদেশৰ স্পিটিৰ তুষাৰাবৃত পৰিৱেশত অৱস্থিত এই বৃহৎ ডাকঘৰটো বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ডাকঘৰসমূহৰ এক অংশ, যি বৰ্তমানে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ এক অনন্য কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । চিঠি লিখাৰ পুৰণি চখটো পুনৰ মানুহৰ মনত জগাই তুলিবলৈ শ শ পৰ্যটকে সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৪,৫৬৭ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত হিকিম গাঁৱলৈ ৰাওনা হয় ৷
বিশেষকৈ মে’ আৰু জুন মাহত প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটক হিমাচললৈ আহে ৷ তাৰ মাজৰে একাংশ পৰ্যটকে ডাকঘৰটোলৈ আহি পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীলৈ পোষ্টকাৰ্ড আৰু চিঠি প্ৰেৰণ কৰে । উক্ত ডাকঘৰটোৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা ৰিনচেন নামৰ লোকজনে মে’ মাহত অভিলেখসংখ্যক ২,০৮,৫০০ টকা মূল্যৰ ডাক টিকট বিক্ৰী হোৱাৰ বিপৰীতে জুন মাহত এই বিক্ৰীৰ পৰিমাণ ১,৮৩,০০০ টকা হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
ৰাজ্যখনৰ স্পিটি উপত্যকাৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হিকিম ডাকঘৰ । পৰ্যটকৰ আগমনৰ ফলত স্থানীয় পৰ্যটন বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত হোম ষ্টে, টেক্সিচালকৰ লগতে স্থানীয় সামগ্ৰী বিক্ৰেতাসকল বহু পৰিমাণে উপকৃত হৈছে । আজিকালি ডাকটিকট কিনিবলৈ অপেক্ষা কৰি থকা পৰ্যটকৰ দীঘলীয়া শাৰী থকাৰ বাবে ডাকঘৰটো সন্ধিয়ালৈকে খোলা ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
ৰামপুৰ বুশ্বাহৰ ডাক সংমণ্ডলৰ অধীক্ষক দীনেশ প্ৰকাশে কয়, ‘‘স্পিটি উপত্যকাৰ হিকিম ভ্ৰমণ কৰা পৰ্যটকসকলে নিজৰ আত্মীয়লৈ চিঠি প্ৰেৰণৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক পোষ্টকাৰ্ড আৰু ডাকটিকট কিনিছে । জুন মাহৰ মাত্ৰ চাৰিটা দিনতে ইয়াত ৯৮,০০০ ৰো অধিক মূল্যৰ ডাক টিকট বিক্ৰী হৈছে ।’’
উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত হিকিম ডাকঘৰ স্থাপন কৰা হৈছিল । কিন্তু ২০২২ চনতহে লংচা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত পুৰণি ডাকঘৰৰ ভৱনটোক পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এটা বিশাল চিঠিৰ বাকচৰ ৰূপ দিয়া হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰাই পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীলৈ চিঠি প্ৰেৰণৰ বাবে বৃহৎসংখ্যক লোকে ডাকঘৰটো ভ্ৰমণ কৰিছে ৷ চিমলা জিলাৰ ৰামপুৰ সংমণ্ডলত অৱস্থিত এই ডাকঘৰটোৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ ডাকটিকট আৰু পোষ্টকাৰ্ড বিক্ৰী কৰা হয় ।
ডাকঘৰটো পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা ৰিনচেনে কয়, ‘‘ইয়াত পোৱা এখন পোষ্টকাৰ্ডৰ দাম ১৫ টকা, য’ত হিকিম ডাকঘৰৰ ছবি অংকন কৰা আছে । ইয়াত ৬ টকা মূল্যৰো ডাকটিকট আছে । বহু পৰ্যটকে একেটা সময়তে ১০ খনতকৈ অধিক পোষ্টকাৰ্ড কিনে । ৰাজ্যখনৰ অধিকাংশ ডাকঘৰ সন্ধিয়া ৫ বজাত বন্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে পৰ্যটনৰ বতৰত হিকিম ডাকঘৰ সন্ধিয়ালৈকে খোলা থাকে ।’’
ৰামপুৰ ডাক সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় সহায়ক অশোকে কয়, ‘‘বৰ্তমান হিমাচলত পৰ্যটনৰ বতৰ চলি আছে ৷ গতিকে বৃহৎসংখ্যক পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে এই ডাকঘৰটো সন্ধিয়ালৈকে খোলা থাকে । সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৪,৫৬৭ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত হিকিম ডাকঘৰটো বিশ্বৰ উচ্চতম ডাকঘৰৰ ভিতৰত অন্যতম ।’’
প্ৰতিদিনে পুৱা হিকিমৰ পৰা ডাক বিভাগৰ এটা দল ৰাওনা হয় আৰু পাহাৰীয়া পথেৰে ১৫ কিলোমিটাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক যাত্ৰা কৰি কাজাত উপস্থিত হয় । তাৰপৰা বাছ আৰু অন্যান্য যান-বাহনেৰে চিঠিসমূহ সমগ্ৰ ভাৰত আৰু বিদেশৰ গন্তব্যস্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
অশোকে লগতে কয় যে প্ৰচণ্ড শীততো যেতিয়া উষ্ণতা শূন্যৰ পৰা -২৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ নামে আৰু ছয় ফুট পৰ্যন্ত বৰফ জমা হয়, তেতিয়াও ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে ৷ বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত অৱস্থিত ডাকঘৰৰ ষ্টাম্প লগোৱা পোষ্টকাৰ্ড এখন পাবলৈয়ে বহু পৰ্যটকে এই ঠাইলৈ আহে ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বেছিভাগ মানুহেই আমাক কয় যে তেওঁলোকে নিজলৈয়ে চিঠি লিখে ৷ যাতে ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে তেওঁলোকৰ মেইলবক্সত হিকিমৰ ডাকচিহ্ন সম্বলিত পোষ্টকাৰ্ড এখনে তেওঁলৈ অপেক্ষা কৰি থাকে ৷’’
আনহাতে, জিতেশ নামৰ দিল্লীৰ পৰা অহা এজন পৰ্যটকে কয় যে যি সময়ত চিঠি লিখাৰ প্ৰথা সময়ৰ বুকুত বিলীন হৈ পৰিছে, তাৰ সলনি ডিজিটেল প্লেটফৰ্মে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে, তেনে সময়ত হিকিমে পৰ্যটকসকলক পুৰণি পৰম্পৰাৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ এক সোণালী সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘আজিৰ যুগত ইয়াৰ পৰা চিঠি পঠোৱাটো মোৰ বাবে সদায় এটা স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা হৈ ৰ’ব ৷ মই হিকিমৰ পোষ্টকাৰ্ড আৰু ডাকঘৰৰ পৰা লগোৱা ষ্টাম্পটোক সযতনে ৰাখিম ৷ চিঠিখন পোষ্ট কৰাৰ পিছত মোক অতীতলৈ মনত পেলাই দিলে ৷ মোক মোৰ পিতৃ-মাতৃৰ সময়লৈ লৈ গ’ল, যেতিয়া একমাত্ৰ চিঠিয়েই আছিল যোগাযোগৰ প্ৰধান মাধ্যম ।’’ জিতেশে লগতে কয় যে তেওঁ এই ডাকটিকটটো আদৰৰ চিহ্ন হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিব ।
পৰ্যটকৰ বাবে হিকিম ডাকঘৰলৈ যোৱাটো এক ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা ৷ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৪,৫৬৭ ফুট উচ্চতাত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কম ৷ যাৰ বাবে পৰ্যটকসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ আনকি একাংশ পৰ্যটকৰ বাবে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰো প্ৰয়োজন হয় । তাৰপিছতো কিন্তু কষ্টক নেওচি অধিকাংশ পৰ্যটকে একমাত্ৰ চিঠি পঠিৱাবলৈয়ে কৰিবলৈ ডাকঘৰলৈ যাত্ৰা কৰে ।
পৰিয়ালৰ সৈতে ফুৰিবলৈ হিমাচললৈ যোৱা জিতেশে কয়, ‘‘কোমিক গাঁও ওচৰতে, এইখনক পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ মটৰচালিত গাঁও বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ চিঠিখন পোষ্ট কৰাৰ পিছত আমি কমিকৰ বিখ্যাত বৌদ্ধমঠলৈ ৰাওনা হ’ম ।’’
লগতে পঢ়ক: জগন্নাথ ৰথ যাত্ৰা: এআই কেমেৰা, ড্ৰোনেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ভিৰ