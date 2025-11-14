দিল্লী বিস্ফোৰণ : নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ভাঙি পেলালে মূল অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ নবীৰ ঘৰ

দিল্লী বিস্ফোৰণ : নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ভাঙি পেলালে মূল অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ নবীৰ ঘৰ
জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত থকা দিল্লী বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ নবীৰ ঘৰ আই ই ডিৰ জৰিয়তে ধ্বংস কৰিলে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ।
Published : November 14, 2025 at 11:59 AM IST
শ্ৰীনগৰ : দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত বিস্ফোৰক ভৰ্তি বাহনখনৰ চালক ডাঃ ওমৰ নবীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সন্দেহজনক সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুলৱামা জিলাত থকা ঘৰটো ভাঙি পেলালে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । আই ই ডি ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰটো ধ্বংস কৰি দিয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । উল্লেখ্য যে মোদী চৰকাৰে দেশত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী ঘটনাৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে । এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে প্ৰথমে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰি তাৰ পিছত পৰিকল্পিতভাৱে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰে । যোৱা ১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত বিস্ফোৰণত ১২ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হৈছিল ।
বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছে যে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীভৰ্তি বাহনখনৰ চালকৰ আসনত আছিল ডাঃ ওমৰ নবী । বিস্ফোৰণস্থলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ডি এন এৰ নমুনা মাতৃৰ সৈতে মিল থকাৰ পিছতে তেওঁৰ পৰিচয় নিশ্চিত হয় । ওমৰে বিগত দুবছৰত সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে সক্ৰিয় হোৱাৰো অভিযোগ উঠিছে । তদন্তকাৰীয়ে জনোৱা মতে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত কেইবাটাও ৰেডিকেল মেছেজিং গ্ৰুপত যোগদান কৰিছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লী সন্ত্ৰাসবাদী বিস্ফোৰণৰ তদন্তত এক উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি দেখা গৈছে । শেহতীয়া চিচি টিভি ফুটেজ অনুসৰি ১০ নৱেম্বৰৰ পুৱতি নিশা হাৰিয়ানাৰ নুহ জিলাত অৱস্থিত ফিৰোজপুৰ ঝিৰকাৰ মেৱাট টোলত ডাঃ ওমৰ উন নবীক দেখা গৈছিল । দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া তথা যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত মিলিন্দ ডাম্বৰেই চিচি টিভি ফুটেজৰ সত্যতা নিশ্চিত কৰে । চিচি টিভিৰ ফুটেজত দেখা গৈছে যে মূল অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ উন নবীয়ে বাহনখনেৰে বদৰপুৰ সীমান্তৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
#WATCH | | Delhi terror blast case: The residence of Dr Umar Un Nabi, accused in the Red Fort blast, has been demolished in Pulwama, Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/gqvm7iwPBe— ANI (@ANI) November 14, 2025
দিল্লীৰ লালকিল্লা মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত বিস্ফোৰণটোৰ তদন্তত এতিয়ালৈকে কেইবাটাও ডাঙৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে । বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত আন এখন বাহন বৃহস্পতিবাৰে ফৰিদাবাদৰ আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাৰ্কিং লটত উদ্ধাৰ হয় । আৰক্ষীৰ মতে বাহনখন ইতিমধ্যে "হোৱাইট কলাৰ টেৰ'ৰ মডিউল" গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ডাঃ শ্বাহীন শ্বাহিদৰ নামত পঞ্জীয়ন আছিল । মাস্ক পৰিধান কৰাৰ পিছতো ভিডিঅ'টোত তেওঁৰ মুখখন স্পষ্টকৈ দেখা গৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ পৰিচয় নিশ্চিত হৈছিল । বাহনৰ পিছৰ চিটত এটা ডাঙৰ বেগ দেখা গৈছিল ।
