দিল্লী বিস্ফোৰণ : নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ভাঙি পেলালে মূল অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ নবীৰ ঘৰ

জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত থকা দিল্লী বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ নবীৰ ঘৰ আই ই ডিৰ জৰিয়তে ধ্বংস কৰিলে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ।

A View of a house belongs to Umar Un Nabi, a suspect in the blast near Red Fort, mourns his death at her house in Koil area, in Pulwama on Tuesday
নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ভাঙি পেলালে মূল অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ নবীৰ ঘৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ : দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত বিস্ফোৰক ভৰ্তি বাহনখনৰ চালক ডাঃ ওমৰ নবীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সন্দেহজনক সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুলৱামা জিলাত থকা ঘৰটো ভাঙি পেলালে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । আই ই ডি ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰটো ধ্বংস কৰি দিয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । উল্লেখ্য যে মোদী চৰকাৰে দেশত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী ঘটনাৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে । এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে প্ৰথমে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰি তাৰ পিছত পৰিকল্পিতভাৱে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰে । যোৱা ১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত বিস্ফোৰণত ১২ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হৈছিল ।

বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছে যে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীভৰ্তি বাহনখনৰ চালকৰ আসনত আছিল ডাঃ ওমৰ নবী । বিস্ফোৰণস্থলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ডি এন এৰ নমুনা মাতৃৰ সৈতে মিল থকাৰ পিছতে তেওঁৰ পৰিচয় নিশ্চিত হয় । ওমৰে ​​বিগত দুবছৰত সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে সক্ৰিয় হোৱাৰো অভিযোগ উঠিছে । তদন্তকাৰীয়ে জনোৱা মতে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত কেইবাটাও ৰেডিকেল মেছেজিং গ্ৰুপত যোগদান কৰিছিল ।

নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ভাঙি পেলালে মূল অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ নবীৰ ঘৰ (PTI)

ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লী সন্ত্ৰাসবাদী বিস্ফোৰণৰ তদন্তত এক উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি দেখা গৈছে । শেহতীয়া চিচি টিভি ফুটেজ অনুসৰি ১০ নৱেম্বৰৰ পুৱতি নিশা হাৰিয়ানাৰ নুহ জিলাত অৱস্থিত ফিৰোজপুৰ ঝিৰকাৰ মেৱাট টোলত ডাঃ ওমৰ উন নবীক দেখা গৈছিল । দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া তথা যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত মিলিন্দ ডাম্বৰেই চিচি টিভি ফুটেজৰ সত্যতা নিশ্চিত কৰে । চিচি টিভিৰ ফুটেজত দেখা গৈছে যে মূল অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ উন নবীয়ে বাহনখনেৰে বদৰপুৰ সীমান্তৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।

দিল্লীৰ লালকিল্লা মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত বিস্ফোৰণটোৰ তদন্তত এতিয়ালৈকে কেইবাটাও ডাঙৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে । বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত আন এখন বাহন বৃহস্পতিবাৰে ফৰিদাবাদৰ আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাৰ্কিং লটত উদ্ধাৰ হয় । আৰক্ষীৰ মতে বাহনখন ইতিমধ্যে "হোৱাইট কলাৰ টেৰ'ৰ মডিউল" গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ডাঃ শ্বাহীন শ্বাহিদৰ নামত পঞ্জীয়ন আছিল । মাস্ক পৰিধান কৰাৰ পিছতো ভিডিঅ'টোত তেওঁৰ মুখখন স্পষ্টকৈ দেখা গৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ পৰিচয় নিশ্চিত হৈছিল । বাহনৰ পিছৰ চিটত এটা ডাঙৰ বেগ দেখা গৈছিল ।

