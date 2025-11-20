ETV Bharat / bharat

দিল্লী বিস্ফোৰণৰ অভিযোগত তিনি চিকিৎসকসহ চাৰি অভিযুক্তক ১০ দিনৰ NIAৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ ওচৰত এখন i10 গাড়ীত বিস্ফোৰণত ১৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ৩২ জন আহত হয় ।

RED FORT CAR BLAST
দিল্লী বিস্ফোৰণৰ অভিযোগত তিনি চিকিৎসকসহ চাৰি অভিযুক্তক ১০ দিনৰ NIAৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ (File Photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 11:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ পাটিয়ালা হাউছ কোৰ্টে লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ গোচৰৰ চাৰি অভিযুক্তক ১০ দিনৰ বাবে নিয়াৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে নিয়াই চাৰি অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰে । আদালতে নিয়াৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত আছে পুলৱামাৰ ডাঃ মুজাম্মিল শ্বকীল গনাই, জম্মু-কাশ্মীৰৰ ডাঃ আদিল আহমেদ ৰাথাৰ, লক্ষ্ণৌৰ ডাঃ শ্বাহীন ছাইদ, জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুফতি ইৰফান ৱাগায় ।

নিয়াই এই গোচৰৰ ৬জন অভিযুক্তক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে আত্মঘাতী বোমাৰু ডাঃ ওমৰ নবীৰ সহযোগী জাছিৰ বিলাল ৱানী ওৰফে ডেনিছক শ্ৰীনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । নিয়াৰ তথ্য অনুসৰি ডেনিছে ড্ৰ’নত কাৰিকৰী পৰিৱৰ্তন কৰি গাড়ীৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পূৰ্বে ৰকেট প্ৰস্তুত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । নিয়াৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰ সম্পন্ন কৰাত ডেনিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

নিয়াৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডেনিছক ওমৰে আত্মঘাতী বোমাৰু কৰিবলৈ ​​ব্ৰেইনৱাছ কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত কুলগামৰ এটা মছজিদত ডাক্তৰ মডিউলটো লগ কৰিবলৈ সন্মত হয় আৰু তাৰ পৰা তেওঁক হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদৰ আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকিবলৈ লৈ যোৱা হয় ।

ডেনিছক পূৰ্বে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল আৰু জেৰাৰ সময়ত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে মডিউলৰ আন সদস্যসকলে তেওঁক নিষিদ্ধ জৈছ-ই-মহম্মদৰ বাবে অভাৰ-গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কাৰ (অ’ জি ডব্লিউ) হিচাপে নিযুক্তি দিব বিচাৰিছিল, আনহাতে ওমৰে ​​তেওঁক আত্মঘাতী বোমাৰু হ’বলৈ কেইবামাহো ধৰি ব্ৰেইনৱাছ কৰিছিল ।

নিয়াৰ তথ্য অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ওমৰৰ এই প্ৰচেষ্টা বিফল হৈছিল যেতিয়া ডেনিছে তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ দুৰ্বল আৰু ইছলামত আত্মহত্যাক পাপ বুলি গণ্য কৰা সত্যৰ উদাহৰণ দি নাকচ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতে এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত আমিৰ ৰছিদ আলীক দহ দিনৰ বাবে নিয়াৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । যোৱা ১৬ নৱেম্বৰত নিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আমিৰ ৰছিদ আলীক ।

মন কৰিবলগীয়া যে লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ গোচৰত আমিৰক নিয়াই প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । আমিৰ ৰছিদ আলীয়ে মূল অভিযুক্ত ওমৰক গাড়ীখন অধিগ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰাৰ অভিযোগ । মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা ১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ ওচৰত এখন i10 গাড়ীত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল । এই গাড়ীখন আছিল আমিৰ ৰছিদ আলীৰ নামত । এই বিস্ফোৰণত ১৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ৩২ জন আহত হয় ।

লগতে পঢ়ক : লালকিল্লাৰ সমীপৰ বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্য়া ১৫ লৈ বৃদ্ধি

দিল্লী বিস্ফোৰণৰ মালদ্বীপ সংযোগ: ডাঃ পাৰভেজ আনচাৰীয়ে ৩ বছৰ কাম কৰিছিল মালদ্বীপত

দিল্লীত বোমা বিস্ফোৰণৰ সঠিক মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী

TAGGED:

RED FORT BLAST CASE
DELHI BLAST INVESTIGATION UPDATES
DELHI TERROR BLAST CASE
ইটিভি ভাৰত অসম
RED FORT CAR BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.