দিল্লী বিস্ফোৰণৰ অভিযোগত তিনি চিকিৎসকসহ চাৰি অভিযুক্তক ১০ দিনৰ NIAৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ
১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ ওচৰত এখন i10 গাড়ীত বিস্ফোৰণত ১৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ৩২ জন আহত হয় ।
Published : November 20, 2025 at 11:42 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ পাটিয়ালা হাউছ কোৰ্টে লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ গোচৰৰ চাৰি অভিযুক্তক ১০ দিনৰ বাবে নিয়াৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে নিয়াই চাৰি অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰে । আদালতে নিয়াৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত আছে পুলৱামাৰ ডাঃ মুজাম্মিল শ্বকীল গনাই, জম্মু-কাশ্মীৰৰ ডাঃ আদিল আহমেদ ৰাথাৰ, লক্ষ্ণৌৰ ডাঃ শ্বাহীন ছাইদ, জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুফতি ইৰফান ৱাগায় ।
নিয়াই এই গোচৰৰ ৬জন অভিযুক্তক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে আত্মঘাতী বোমাৰু ডাঃ ওমৰ নবীৰ সহযোগী জাছিৰ বিলাল ৱানী ওৰফে ডেনিছক শ্ৰীনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । নিয়াৰ তথ্য অনুসৰি ডেনিছে ড্ৰ’নত কাৰিকৰী পৰিৱৰ্তন কৰি গাড়ীৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পূৰ্বে ৰকেট প্ৰস্তুত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । নিয়াৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰ সম্পন্ন কৰাত ডেনিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
নিয়াৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডেনিছক ওমৰে আত্মঘাতী বোমাৰু কৰিবলৈ ব্ৰেইনৱাছ কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত কুলগামৰ এটা মছজিদত ডাক্তৰ মডিউলটো লগ কৰিবলৈ সন্মত হয় আৰু তাৰ পৰা তেওঁক হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদৰ আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকিবলৈ লৈ যোৱা হয় ।
#WATCH | Delhi: Special NIA Court grants 10-day custody of Dr Muzammil Shakeel Ganai of Pulwama (J&K), Dr Adeel Ahmed Rather of Anantnag (J&K), Dr Shaheen Saeed of Lucknow (U.P), and Mufti Irfan Ahmad Wagay of Shopian (J&K) to NIA in connection with Delhi blast case.— ANI (@ANI) November 20, 2025
Visuals… pic.twitter.com/Msknvfec9F
ডেনিছক পূৰ্বে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল আৰু জেৰাৰ সময়ত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে মডিউলৰ আন সদস্যসকলে তেওঁক নিষিদ্ধ জৈছ-ই-মহম্মদৰ বাবে অভাৰ-গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কাৰ (অ’ জি ডব্লিউ) হিচাপে নিযুক্তি দিব বিচাৰিছিল, আনহাতে ওমৰে তেওঁক আত্মঘাতী বোমাৰু হ’বলৈ কেইবামাহো ধৰি ব্ৰেইনৱাছ কৰিছিল ।
নিয়াৰ তথ্য অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ওমৰৰ এই প্ৰচেষ্টা বিফল হৈছিল যেতিয়া ডেনিছে তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ দুৰ্বল আৰু ইছলামত আত্মহত্যাক পাপ বুলি গণ্য কৰা সত্যৰ উদাহৰণ দি নাকচ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতে এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত আমিৰ ৰছিদ আলীক দহ দিনৰ বাবে নিয়াৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । যোৱা ১৬ নৱেম্বৰত নিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আমিৰ ৰছিদ আলীক ।
মন কৰিবলগীয়া যে লালকিল্লা বিস্ফোৰণৰ গোচৰত আমিৰক নিয়াই প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । আমিৰ ৰছিদ আলীয়ে মূল অভিযুক্ত ওমৰক গাড়ীখন অধিগ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰাৰ অভিযোগ । মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা ১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ ওচৰত এখন i10 গাড়ীত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল । এই গাড়ীখন আছিল আমিৰ ৰছিদ আলীৰ নামত । এই বিস্ফোৰণত ১৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ৩২ জন আহত হয় ।