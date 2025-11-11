লালকিল্লা বিস্ফোৰণ : UAPA আৰু বিস্ফোৰক আইনৰ অধীনত দিল্লী আৰক্ষীৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন
ৰাজধানীৰ বিমানবন্দৰ, ৰে’ল ষ্টেচন আৰু বাছ ষ্টপকে ধৰি সকলোতে হাই এলাৰ্টত জাৰি ।
By PTI
Published : November 11, 2025 at 11:16 AM IST
নতুন দিল্লী : শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, সোমবাৰে লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন আৰু বিস্ফোৰক আইনৰ অধীনত দিল্লী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে এক গোচৰ ৰুজু কৰে ৷ সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত এই কথা সদৰী কৰিছে বিভাগীয় বিষয়াসকলে ।
ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে একাধিক স্থানত অভিযান চলাই আছে । বিশেযকৈ বিমানবন্দৰ, ৰে’ল ষ্টেচন আৰু বাছ টাৰ্মিনেলত (bus terminals) কঠোৰ সতৰ্কতা অব্যাহত ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীখনত হাই এলাৰ্টত জাৰি কৰা হৈছে ।
CISF-এ এক্সত উল্লেখ কৰা মতে, "লালকিল্লাৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ সমীপৰ এখন বাহনত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ পিছতে দিল্লী মেট্ৰ', লালকিল্লা, চৰকাৰী ভৱন আৰু ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ সকলো অঞ্চলতে CISF ৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত কৰি হাই এলাৰ্টত জাৰি কৰা হৈছে । পৰিস্থিতি অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে আৰু সকলো বিষয়া ষ্টেণ্ডবাইত আছে ।"
In the wake of the explosion in a vehicle near Red Fort Metro station, installations secured by CISF in the National Capital Region (NCR) including Delhi Metro, Red Fort, Government Buildings and IGI Airport have been placed on high alert. The situation is being constantly…— CISF (@CISFHQrs) November 10, 2025
এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, কোতৱালি থানাত অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন (UAPA), বিস্ফোৰক আইন আৰু BNS-ৰ ধাৰাসমূহৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু শাস্তি সম্পৰ্কীয় বিষয় UAPA [Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967]-ৰ ১৬ আৰু ১৮ নং ধাৰাত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে এই গেচৰ ।
চৰকাৰী তথ্য মতে, সোমবাৰে সন্ধিয়া লালকিল্লা মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ সমীপৰ ট্ৰেফিক চিগনেলত এখন গাড়ী বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত কমেও ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাখনো বাহনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে বুলি বিভাগীয় বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰে ।