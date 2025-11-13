দিল্লী বিস্ফোৰণত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১৩ লৈ বৃদ্ধি, বৰ্তমানো চিনাক্ত কৰিব পৰা দুজনৰ মৃতদেহ
দিল্লী বোমা বিস্ফোৰণত আহত আন এজন লোকৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ৷ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত পৰিয়ালক চমজাই দিয়া হ’ব মৃতদেহ ৷
Published : November 13, 2025 at 2:03 PM IST
নতুন দিল্লী : নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণ আহত আন এজন লোকৰ আজি এল এন জে পি হাস্পতালত মৃত্যু হয় ৷ ইয়াৰ লগতে বিস্ফোৰণত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১৩ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । নিহত লোকজনৰ নাম বিলাল । এজন বিষয়াৰ উদ্ধৃতিৰে পি টি আয়ে প্ৰকাশ কৰে এই তথ্য ।
দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে পুৱা চিকিৎসালয়ৰ পৰা বিলালৰ মৃত্যুৰ তথ্য লাভ কৰা হয় । আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে মৃত লোকজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । ইফালে আন কেইবাজনো লোক বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
ইফালে এই বিস্ফোৰণত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিসকলৰ দুজন ব্যক্তিক বৰ্তমানো চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷ কোটোৱালি থানা আৰু লালকিল্লাৰ আউটপোষ্টৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই ঘটনাৰ দুদিন পিছতো মৃতকৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই । তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে অচিনাক্ত মৃতদেহ চিনাক্তকৰণৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে । তেওঁলোকে আৰু কয় যে মৃতদেহবোৰৰ ফটো সকলো থানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যাতে যিকোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ আপোনজনক বিচাৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও আৰক্ষী কৰ্মীসকলে নিয়মিতভাৱে চিকিৎসালয়, মৰ্গ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে ।
আৰক্ষীৰ মতে, অধিকাংশ মৃতদেহ জ্বলন্ত আৰু অংগ-প্ৰতংগ বিকৃত অৱস্থাত পোৱা হয়, যাৰ ফলত মুখৰ চিনাক্তকৰণ কঠিন হৈ পৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, অচিনাক্ত মৃতদেহ দুটাৰ ভিতৰত এটাৰ অংগ অক্ষত অৱস্থাত আছে, আনহাতে আনটোৰ পেট আৰু বুকুৰ অক্ষত অংশহে আছে । তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে মৃতদেহসমূহৰ পৰা ডি এন এৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি সন্দেহযুক্ত লোক বা নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালৰ ডি এন এৰ সৈতে মিলাই চোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই মৃত লোকজন দুজনক চিনাক্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এজন বিষয়াই কয় যে চিনাক্তকৰণ অবিহনে আইনী আৰু ফৰেনছিক পদ্ধতি আগবাঢ়িব নোৱাৰি ।
দিল্লী আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন এ চি পি বেদ ভূষনে কয় যে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ আৰু চিনাক্তকৰণত সহায় কৰিবলৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ চিকিৎসালয়, হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে সংস্পৰ্শত আছে দলসমূহ । এই ঘটনাৰ পিছত যদি কোনোবা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বা চিনাকি ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হৈছে তেন্তে তৎকালীনভাৱে ওচৰৰ আৰক্ষী থানাত অৱগত কৰিবলৈও স্থানীয় নাগৰিকক আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে । তেওঁ বুজাই দিয়ে যে যদি কোনো মৃতদেহ সকলো প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো অচিনাক্ত হৈ থাকে তেন্তে তাৰ ডি এন এ সংৰক্ষণ কৰা হয় যাতে ভৱিষ্যতে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ডি এন এৰ সৈতে মিলাই চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় ।