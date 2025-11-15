Bihar Election Results 2025

লালকিল্লা বিস্ফোৰণ : বিস্ফোৰিত বাহনৰ ওচৰত পাৰ্কিং কৰা বাহনৰ চালককো সোধা-পোছা

লালকিল্লাৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিছে তদন্তকাৰী সংস্থাই । নিতৌ নতুন নতুন তথ্য উদঘাটন ।

Security personnel examine the scene of the car explosion near the Red Fort, in New Delhi on Thursday, November 13, 2025
বিস্ফোৰিত বাহনৰ ওচৰত পাৰ্কিং কৰা বাহনৰ চালককো সোধা-পোছা (IANS)
By PTI

Published : November 15, 2025 at 1:02 PM IST

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । বিস্ফোৰণ হোৱা বাহনখনৰ সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত তদন্তকাৰী সংস্থা । তাৰ লগতে যি স্থানত বাহনখন পাৰ্কিং কৰা আছিল সেই অঞ্চলৰো বিশদ অনুসন্ধান চলাইছে তদন্তকাৰী সংস্থাই । বাহনখন ৩ ঘণ্টা ধৰি উক্ত স্থানত পাৰ্কিং কৰি থোৱা আছিল । সেই পাৰ্কিং এলেকাত প্ৰৱেশ কৰা বাকী বাহনবোৰৰো বিশদ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে তদন্তকাৰী দলে । বাহনসমূহৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ বিচাৰি উলিওৱা হৈছে আৰু বিস্ফোৰণত জড়িত হাৰিয়ানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত হুণ্ডাই আই২০ বাহনখন তেওঁলোকে দেখিছিল নেকি বুলি চালক আৰু মালিকক সোধা-পোছা কৰিছে ।

দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কোষেও বিস্ফোৰণৰ আঁৰৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ তদন্তৰ বাবে অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত ধাৰাসমূহৰ অধীনত গোচৰটোত পৃথক এফ আই আৰ ৰুজু কৰিছে । অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইনৰ অধীনত থকা ধাৰাসমূহৰ অধীনত পূৰ্বৰ এফ আই আৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থালৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । সূত্ৰই জনোৱা মতে সোমবাৰে বিস্ফোৰিত বাহনখন ডাঃ ওমৰ নবীয়ে পাৰ্কিং লটত ৰখাই থোৱাৰ সময়ত ওচৰতে কেইবাখনো বাহন ৰখোৱা আছিল ।

এক সূত্ৰই কৈছে, "সেই সময়ৰ আশে-পাশে তাত উপস্থিত থকা প্ৰতিজন চালকক হাৰিয়ানাৰ পঞ্জীয়নৰ বাহনখন দেখিছিল নে নাই, ভিতৰত কিমান মানুহ আছিল, ওমৰৰ লগত আন কোনোবা আছিল নেকি, সেয়া জানিবলৈ অনুসন্ধান কৰা হৈছে ।"

এজন বিষয়াই জনোৱা মতে তদন্তকাৰীয়ে উমৰৰ ফটোখন চালকসকলক দেখুৱাইছে । বাহনখনত তেওঁ অকলে আছিল নেকি বা পাৰ্কিং এলেকাৰ ভিতৰত থকাৰ সময়ত ৩ ঘণ্টাত আন কোনো বাহনে প্ৰৱেশ বা প্ৰস্থানৰ সময়ত দেখিছিল নেকি সেয়া পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।

এইধৰণৰ তদন্তৰ উদ্দেশ্য এটাই যে সেই ৩ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আচলতে কি হৈছিল সেয়া নিখুঁতভাৱে পৰীক্ষা কৰা আৰু পাৰ্কিং লটত বাহনৰ ভিতৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আছিল নেকি সেয়া পৰীক্ষা কৰা ।

সমান্তৰালভাৱে ধৃত চিকিৎসক ডাঃ মুজাম্মিলে হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদ জিলাৰ আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত চিকিৎসকৰ এটা দলৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিছিল নেকি সেই বিষয়েও সংস্থাসমূহে তদন্ত কৰি আছে । সূত্ৰৰ মতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সৈতে জড়িত আৰু ডাঃ মুজাম্মিলৰ সৈতে যোগাযোগ থকা বুলি জনা ১৫ গৰাকী চিকিৎসকৰ বৰ্তমান সন্ধান পোৱা হোৱা নাই ।

এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, "কল ডিটেইল ৰেকৰ্ডত ডাঃ মুজাম্মিল আৰু কেইবাজনো চিকিৎসকৰ মাজত একাধিক কথা-বতৰা হোৱা দেখা গৈছিল । যেতিয়া সংস্থাসমূহে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ ফোন বন্ধ হৈ থকা দেখা গৈছিল । আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ সোধা-পোছাৰ বাবে পঠোৱা এটা দলেও তেওঁলোকৰ অধিকাংশই নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।"

এই নিৰুদ্দিষ্ট লোকসকলৰ কথিত সন্ত্ৰাসবাদী ষড়যন্ত্ৰৰ পৰিকল্পনা বা লজিষ্টিকত কোনো ভূমিকা আছে নে নাই সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তদন্ত অব্যাহত আছে ।

