লালকিল্লা বিস্ফোৰণ: এতিয়ালৈ ৮ টা মৃতদেহ চিনাক্ত

লালকিল্লা বিস্ফোৰণ: এতিয়ালৈ ৮ টা মৃতদেহ চিনাক্ত
দিল্লীৰ এল এন জে পি হাস্পতালত শোকাকুল পৰিস্থিতি । বিস্ফোৰণত নিহত ৮ জনৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰিছে পৰিয়ালে । চিনাক্ত হোৱা নাই ৪ টা মৃতদেহৰ ।
Published : November 12, 2025 at 2:17 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত হোৱা বিস্ফোৰণৰ পিছত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এল এন জে পি হাস্পতালত । য'ত মঙলবাৰে নিৰুদ্দিষ্ট পৰিয়ালৰ সদস্যক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে আত্মীয়ই । মাজে সময়ে কান্দোনৰ ৰোল শুনিবলৈ পোৱা যায় য'ত একাংশ আত্মীয়ই মৃতদেহ চিনাক্ত কৰাৰ ইংগিত দিয়ে ।
এই পৰ্যন্ত ১২ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে, ইয়াৰে ৮ জন লোকৰ চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে একাংশ মৃতদেহ এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই । বিস্ফোৰণত ছিন্নভিন্ন হৈ পৰা মৃতদেহ চিনাক্তকৰণৰ বাবে ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞ আৰু তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে ডি এন এৰ নমুনা ব্যৱহাৰ কৰি এক দীঘলীয়া চিকিৎসা-আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।
প্ৰথমে চিনাক্ত হোৱা মৃতদেহটো হৈছে দিল্লী পৰিবহণ নিগমৰ বাছ পৰিচালক অশোক কুমাৰৰ । কামৰ অন্তত জগতপুৰীৰ ভাড়াঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমৰোহৰ বাসিন্দা অশোকে হাছানপুৰ অঞ্চলৰ সাৰ ব্যৱসায়ী লোকেশ আগৰৱালক সাক্ষাতৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । বিস্ফোৰণত দুয়োজনৰে মৃত্যু হয় । অশোকৰ ভনীয়েক সুমতিয়ে কয় যে তেওঁৰ পত্নী, দুই কন্যা আৰু এজন ৬ বছৰীয়া পুত্ৰক এৰি থৈ গৈছে ।
বিস্ফোৰণত দীনেশ মিশ্ৰ নামৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আন এগৰাকী ব্যক্তি নিহত হয় । প্ৰায় ১২ বছৰ ধৰি দিল্লীত থাকি চাৱৰী বজাৰৰ এখন কাৰ্ডৰ দোকানত কাম কৰি আছিল । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পত্নী ৰীণা, দুগৰাকী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰক এৰি থৈ যায় । তেওঁৰ পৰিয়ালে অন্তিম সৎকাৰৰ বাবে তেওঁৰ মৃতদেহটো জন্ম গাঁও চিকনি পুৰৱা গণেশ পুৰলৈ লৈ গৈছে । দিল্লীত থকা আৰু কাম কৰা দীনেশৰ ভাতৃৰ পৰাই তেওঁলোকে এই শোকাৱহ ঘটনাৰ খবৰ পাইছিল ।
নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে শাস্ত্ৰী পাৰ্কৰ বেটাৰী চালিত ৰিক্সা (ই-ৰিক্সা) চালক ৩৫ বছৰীয়া জুমমান । তেওঁৰ ককাক মহম্মদ ইদ্ৰিছে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, বিস্ফোৰণৰ সময়ত জুমমানক তেওঁৰ সাধাৰণ পিক আপ আৰু ড্ৰপ অফ ছাইট চান্দনী চকলৈ গৈ আছিল । ইদ্ৰিছে কয়, "তেওঁ প্ৰতিদিনে যোৱা একেটা ঠাইলৈ গৈছিল । সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত শেষবাৰৰ বাবে তেওঁক লালকিল্লাৰ ওচৰত দেখা গৈছিল । তাৰ পিছত আমাৰ তেওঁৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ নাছিল ।"
মঙলবাৰে পুৱা বিশেষভাৱে সক্ষম তনুজাই স্বামী জুমমানৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰি কান্দোনত ভাগি পৰে । ভাতৃ ইদ্ৰিছে সেই বেদনাদায়ক মুহূৰ্তটোৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে, "তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওতে পিন্ধি যোৱা সেই জেকেট আৰু চাৰ্টটো আছিল । তেওঁৰ মুখ আৰু ভৰি ছিন্নভিন্ন হৈ গৈছিল, কিন্তু কাপোৰৰ পৰাই তেওঁৰ কন্যাই চিনাক্ত কৰে ।"
মীৰাটত মহছিনৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ লগে লগে ৰছিদ নগৰত শোকৰ ছাঁ পৰে । অতি কম বয়সতে মহছিনে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ দিল্লীত চালক হিচাপে কাম কৰি আহিছিল । দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে কেৱল এটাই কথা বাৰে বাৰে কৈ আছিল, "সি কেৱল কামলৈহে গৈছিল... সি কেৱল কামলৈ গৈছিল ।"
একেদৰে ছামলীৰ বাসিন্দা নৌমানৰ মৃতদেহ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । তেওঁৰ এখন সৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী বিতৰণ ব্যৱসায়ৰ বাবে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ দিল্লীলৈ গৈছিল । ভাতৃ ফুৰকানে কয়, "তেওঁ আমাক কৈছিল যে তেওঁ সন্ধিয়াৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিব । বৰঞ্চ তেওঁ এটা কফিনত হে উভতি আহিল ।"
অঞ্চলটোত নৌমানে আনক কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰাৰ বাবে জনাজাত আছিল আৰু তেওঁক নম্ৰ, ভদ্ৰ আৰু সদায় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক বুলি জনা গৈছিল । ইফালে পুত্ৰৰ নশ্বৰদেহ এম্বুলেন্সত অহা দেখি মাক অজ্ঞান হৈ পৰিল ।
নৌমানে বন্ধু অমনৰ সৈতে চান্দনী চকত বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল । অমন এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি বন্ধু বিৰাছত খানে কৈছে । তেওঁ কয়, "তেওঁলোক উভতি আহি থকাৰ সময়ত বিস্ফোৰণ হৈছিল । মোলৈ ফোন আহিল যে তেওঁলোকক হাস্পতাললৈ অনা হৈছে ।"
বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱা আন এজন কেব চালক হৈছে বিহাৰৰ পংকজ ছাইনী (২২) । মূলতঃ বিহাৰৰ পংকজ ছাইনী আছিল এজন কেব চালক যিয়ে চান্দনী চকত এজন যাত্ৰীক নমাই আহিছিল । নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে চান্দনী চকৰ পৰা ঔষধৰ ব্যৱসায় চলোৱা দক্ষিণ দিল্লীৰ শ্ৰীনিবাসপুৰীৰ ৩৪ বছৰীয়া অমৰ কাটাৰিয়া । এল এন জে পি হাস্পতালৰ মৰ্গত তেওঁৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰে পৰিয়ালে ।
পৰিয়ালটোৱে গোটেই নিশা হাস্পতালত অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু পুৱা ৪ বজাত অমৰৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় । পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে অমৰে কেৱল ডিঙিৰ পিছফালে আঘাত পোৱা স্পষ্ট আছিল । বাকী শৰীৰত কোনো আঘাত নাছিল । ৪ বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা অমৰে পত্নী আৰু ৩ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক এৰি থৈ যায় ।
অচিনাক্ত মৃতদেহৰ কি হ'ব ?
ইফালে ৪ টা মৃতদেহ এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই । ইটিভি ভাৰতে এছিয়ান ছ'চাইটি ফৰ ইমাৰ্জেন্সি মেডিচিনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডাঃ তামোৰীশ কোলেক মৃতকৰ অধিক চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে । চিকিৎসা-লিগেল প্ৰট'কলৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয় যে ইয়াৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি বিশদ এনথ্ৰ'প'মেট্ৰিক জোখ (উচ্চতা, ওজন, শৰীৰৰ গঠন), দন্ত চাৰ্টিং, কংকালৰ অস্বাভাৱিকতা, পুৰণি অস্ত্ৰোপচাৰৰ দাগ, টেটু, আৰু জন্মগত বিজুতি আদি লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব ।
তেওঁ কয়, "ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ডিজিটেলভাৱে বা চিয়াঁহীৰে সংগ্ৰহ কৰা হয়, যদি সম্ভৱ হয় আৰু দন্ত চিকিৎসাৰ প্ৰিণ্ট ফৰেনছিক অড'ণ্ট'লজী তুলনাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে । তেজ, চুলি, নখ, হাড় আৰু দাঁতকে ধৰি জৈৱিক নমুনা ডি এন এ প্ৰফাইলিং আৰু ৰাসায়নিক বিশ্লেষণৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এটা মৃতদেহ চূড়ান্ত সৎকাৰৰ বাবে লোৱা সময় তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । সাধাৰণতে যদি মৃতদেহটো অচিনাক্ত হৈ থাকে, তেন্তে ইয়াক মৰ্গত ৭২ ঘণ্টালৈকে সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু আৰক্ষীয়ে চিনাক্তকৰণৰ বাবে ৰাজহুৱা আবেদন কৰে । যদি কোনো লোকে দাবী নকৰে তেন্তে কৰ্তৃপক্ষই হাই-প্ৰফাইল বা সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় গোচৰত ১৫ দিনলৈকে সংৰক্ষণৰ সময় বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । যথাযথ অনুমোদনৰ পিছত তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা মৃতদেহটো স্থানীয় ৰীতি-নীতি আৰু আইনী বিধান অনুসৰি সন্মান সহকাৰে দাহ বা সমাধিস্থ কৰে ।"
