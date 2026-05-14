লালকিল্লা বিস্ফোৰণ গোচৰ: ১০ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ৭,৫০০ পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল এনআইএৰ
পাঁচজন চিকিৎসককে ধৰি অভিযুক্তকেইজন AQIS আৰু ইয়াৰ শাখা AGuHৰ সৈতে জড়িত আছিল । এই আক্ৰমণ ‘অপাৰেচন হেভেনলী হিন্দ’ অভিযানৰ অধীনত সংঘটিত হৈছিল ।
Published : May 14, 2026 at 2:38 PM IST
নতুন দিল্লী : যোৱা বছৰ ১০ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীত সংঘটিত লালকিল্লাৰ ভয়াৱহ গাড়ী বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ আল কায়দা (Al‑Qaida in the Indian Subcontinent, AQIS) আৰু ইয়াৰ শাখা আনছাৰ গাজৱাত-উল-হিন্দৰ (Ansar Ghazwat-ul-Hind, AGuH) সৈতে জড়িত ১০ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল । বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থা চমুকৈ এনআইএয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ৭,৫০০ পৃষ্ঠাৰ বিশদ অভিযোগনামা দাখিল কৰে ।
ঐতিহাসিক লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত উচ্চ তীব্ৰতাসম্পন্ন 'ভেহিকেল ব'ৰ্ণ ইম্প্ৰভাইজড এক্সপ্ল’ছিভ ডিভাইচ' (Vehicle-Borne Improvised Explosive Device, VBIED) বিস্ফোৰণত ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হয় । ইয়াৰ উপৰি ওচৰৰ বাহন আৰু সা-সম্পত্তিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় । আনহাতে, এই বিস্ফোৰণে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
পাটিয়ালা হাউছ কোৰ্টত এনআইএৰ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা অভিযোগনামাত তদন্তকাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে এই আক্ৰমণ একিউআইএছ মতাদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত আৰু ‘অপাৰেচন হেভেনলী হিন্দ’ নামৰ অভিযানৰ অধীনত কাৰ্যকৰী কৰা বৃহত্তৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ আছিল ।
তদন্তত দেখা গৈছে যে ২০২২ চনত তুৰস্কৰ মাজেৰে আফগানিস্তানলৈ যোৱাৰ পথত ‘হিজৰত’ৰ বিফল প্ৰচেষ্টাৰ পিছত শ্ৰীনগৰত অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠকৰ সময়ত তথাকথিত মডিউলৰ সদস্যসকল পুনৰ গোট খাইছিল । অভিযোগনামাত ‘AGuH Interim’ বুলি চিনাক্ত কৰা ফৈদটোৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত ভাৰত চৰকাৰক ওফৰাই দেশত শ্বৰীয়ত শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ ‘অপাৰেচন হেভেনলি হিন্দ’ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
এই গোচৰৰ প্ৰধান ষড়যন্ত্ৰকাৰী হিচাপে এনআইএয়ে হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদৰ আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী অধ্যাপক পুলৱামাস্থিত ডাঃ উমেৰ উন নবীক ঘোষণা কৰিছে । কিন্তু বিস্ফোৰণতেই তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা গোচৰসমূহ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।
অভিযোগনামাত নাম উল্লেখ কৰা আন অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত আছে আমিৰ ৰছিদ মিৰ, জাছিৰ বিলাল ৱানী, ডাঃ মুজামিল ছাকিল, ডাঃ আদিল আহমেদ ৰাথেৰ, ডাঃ শ্বাহীন ছাঈদ, মুফতি ইৰফান আহমদ ৱাগায়, ছোয়েব, ডাঃ বিলাল নাছিৰ মাল্লা আৰু ইয়াছিৰ আহমদ দাৰ ।
এনআইএয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ তদন্তত ২০১৮ চনৰ জুন মাহত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰা একিউআইএছৰ মতাদৰ্শৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত এক অত্যাধুনিক জেহাদী ষড়যন্ত্ৰ উন্মোচন কৰা হৈছে ।
সংস্থাটোৰ মতে, তদন্তত জম্মু-কাশ্মীৰ, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট আৰু দিল্লী-এনচিআৰ অঞ্চলকে ধৰি একাধিক ৰাজ্যত উগ্ৰবাদ, নিযুক্তি, অস্ত্ৰ ক্ৰয় আৰু বিস্ফোৰক নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত এক নেটৱৰ্ক উন্মোচন কৰা হৈছে ।
তদন্তকাৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে অভিযুক্তই গোপন মাধ্যমেৰে ৰাসায়নিক উপাদান আহৰণ কৰি বাৰে বাৰে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি অতি অস্বাভাৱিক বিস্ফোৰক যৌগ ট্ৰাইএচিটন ট্ৰাইপেৰাক্সাইড (Triacetone Triperoxide, TATP) প্ৰস্তুত কৰিছিল । চাৰ্জশ্বীটত লগতে দাবী কৰা হৈছে যে গোটটোৱে ড্ৰ’ণ মাউণ্টেড আৰু ৰকেট সহায়ক বিস্ফোৰক ব্যৱস্থাকে ধৰি একাধিক ধৰণৰ ইম্প্ৰভাইজড এক্সপ্ল’ছিভ ডিভাইচ (আইইডি) পৰীক্ষা কৰিছিল ।
এনআইএয়ে অভিযোগ কৰে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলে এ কে ৪৭ ৰাইফল, ক্ৰিংকভ ৰাইফল, দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল আৰু সজীৱ গোলাবাৰুদকে ধৰি নিষিদ্ধ অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছিল ।
বিষয়াসকলৰ মতে, তদন্তৰ সময়ত সংগ্ৰহ কৰা বিস্তৃত তথ্যচিত্ৰ, ফৰেনছিক আৰু ইলেক্ট্ৰ'নিক প্ৰমাণৰ দ্বাৰা অভিযোগনামাখনক সমৰ্থন কৰা হৈছে । সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, ৫৮৮টা মৌখিক সাক্ষ্য, ৩৯৫টাতকৈ অধিক তথ্যচিত্ৰ আৰু ২০০ৰো অধিক জব্দ কৰা সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ।
তদন্তকাৰীয়ে ডিএনএ প্ৰফাইলিং, ভইচ এনালাইছিছ আৰু বিস্ফোৰণস্থলী আৰু অভিযুক্তৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ কৰা অন্যান্য স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা ইলেক্ট্ৰ'নিক প্ৰমাণ পৰীক্ষাকে ধৰি ফৰেনচিক কৌশলো ব্যৱহাৰ কৰিছিল । বিস্ফোৰণস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা জৈৱিক নমুনাৰ ডিএনএ বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে ডাঃ উমৰ উন নবিৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু ফৰিদাবাদত চলোৱা অনুসন্ধানত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী, পৰীক্ষাগাৰৰ সঁজুলি, ইলেক্ট্ৰ'নিক উপাদান আৰু বিস্ফোৰক নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা বিশেষ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
এনআইএয়ে লগতে কয় যে তদন্তৰ সময়ত জড়িত অতিৰিক্ত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত আছে । এই পৰ্যন্ত এই গোচৰত ১১ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আইন, অস্ত্ৰ আইন আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধ আইন আদিৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ অধীনত এই গোচৰটো আৰচি-২১/২০২৫/এনআইএ/ডিএলআই নম্বৰত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।