ETV Bharat / bharat

বোৰ্খা পিন্ধি ইৰফানাই সম্পন্ন কৰিলে প্ৰাক্তন আৰএছএছ কৰ্মী নাৰায়ণনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া

হিন্দু-মুছলমানৰ বিতৰ্কৰ উৰ্দ্ধত এই কাহিনী । পৰিয়ালে চমজি লোৱা নাছিল নাৰায়ণনৰ মৃতদেহ ।

Real Kerala story muslim woman leads funeral rites for abandoned RSS worker in Kerala
আৰএছএছ নেতাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিলে এগৰাকী মুছলমান মহিলাই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাছাৰগৌড় (কেৰালা): পৰিয়ালে পৰিত্যাগ কৰা এজন প্ৰাক্তন আৰএছএছ কৰ্মীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে কেৰালাৰ কাছাৰগৌড় জিলাৰ এগৰাকী মুছলমান মহিলাই ।

২৫ জুনত মৃত্যু হোৱা ৬৪ বছৰীয়া প্ৰাক্তন আৰএছএছ নেতা নাৰায়ণন থোট্টাথোদিৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিলে মঞ্জেশ্বৰ সংমণ্ডলৰ জিলা পঞ্চায়তৰ সদস্য তথা উন্নয়ন স্থায়ী সমিতিৰ অধ্যক্ষ ইৰফানা ইকবালে ।

প্ৰায় এমাহ ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ কোঝিকোড চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে মৃত লোকজনে । সামাজিক মাধ্য়মত প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ’ত ইৰফানাই কয়, "চিগুৰপাদৱী মঞ্জেশ্বৰমৰ দৰিদ্ৰ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া বিজেপি কৰ্মী নাৰায়ণনে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মৃত্যুক সাবটি লয় ।"

লগতে তেওঁ কয়, "মই কিছুদিন পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত এটা হৃদয় চুই যোৱা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, য’ত এজন লোক দোকানৰ বাৰাণ্ডাত পৰি আছে, মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ বাবে খাদ্য বা পানী গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ।"

মঞ্জেশ্বৰমত শ্বেখ জায়েদ ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত এটা বৃদ্ধাশ্ৰম চলাই থকা ইৰফানাই আৰু কয় যে তেওঁ স্থানীয় পঞ্চায়ত সদস্যৰ পৰা নাৰায়ণনৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিল । ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগৰ মহিলা শাখা ভেনিথা লীগৰ নেত্ৰী ইৰফানাই কয়, "তেওঁৰ কোনো নথকাৰ বাবে তেওঁক ঘৰত ভৰ্তি কৰিবলৈ তেওঁলোকে আমাক ফোন কৰিছিল । কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে তেওঁৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ বাবে তেওঁৰ স্বাস্থ্য অতি সংকটজনক ।"

ইয়াৰ পিছত ইৰফানাই জিলা উপায়ুক্ত আৰু জিলা চিকিৎসা বিষয়াক এই বিষয়ে অৱগত কৰে আৰু চেৰিটী ফাউণ্ডেশ্যনৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ।

তেওঁ আৰু কয়, "প্ৰথমে আমি তেওঁক বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্য অতি সংকটজনক আছিল । গতিকে আমি তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ গ’লোঁ আৰু তেওঁৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ কৰ্কট ধৰা পৰিল । গতিকে আমি কোঝিকোড মেডিকেল কলেজত চিকিৎসা অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ।"

যোৱা ২৫ জুনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে নাৰায়ণনে । মৃতদেহটো দাবী নকৰিলে দুগৰাকী পত্নী আৰু সন্তানে । পৰিয়ালটোৱে জিলা পঞ্চায়তৰ সদস্য ইৰফানাক মৃতদেহটো নিজৰ দায়িত্বত লৈ সৎকাৰ কৰিবলৈ সন্মতি দিয়ে ।

ইৰফানাই লগতে কয়, "তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনোৱেই মৃতদেহটোৰ দায়িত্ব ল'বলৈ ইচ্ছুক নাছিল । মই জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে এই বিষয়ে ফোনযোগে আলোচনা কৰিলোঁ । যিহেতু কোনোৱেই দায়িত্ব ল’বলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই, সেয়েহে মই কোঝিকোড মেডিকেল কলেজৰ পৰা উপপালালৈ মৃতদেহটো লৈ আহিলোঁ ।"

ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে মৃতদেহটো উপপালাৰ এক ৰাজহুৱা শ্মশানলৈ লৈ যায় আৰু ২৬ জুনত হিন্দু ধৰ্মৰ ৰীতি-নীতি অনুসৰি শ্মশানত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে । বোৰ্খা পৰিহিত মহিলাগৰাকীয়ে হিন্দু ৰীতি-নীতিৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা ভিজুৱেল কম সময়তে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰে ।

লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডৰ আজৱ কাণ্ডঃ ২৯ জুনত নিযুক্তি ৩০ জুনত অৱসৰ; এজনৰ আকৌ চাকৰি অৱসৰৰ বয়স উকলি যোৱাৰ পাছত

ৰিজিজুক লগত লৈ অৰুণাচলৰ বানক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ

TAGGED:

IRFANA IQBAL
মুছলমান মহিলা
প্ৰাক্তন আৰএছএছ নেতা
ইটিভি ভাৰত অসম
A KERALA STORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.